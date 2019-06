Exprezident Klaus zvažuje soud poté, co jej Kalousek označil za ruského agenta

Praha Bývalý prezident Václav Klaus zvažuje právní kroky kvůli výroku předsedy poslaneckého klubu TOP 09 Miroslava Kalouska, že je ruským agentem. V dnešním pořadu Partie TV Prima Klaus mluvil o tom, že za výrokem může být alkohol. Kalousek v reakci uvedl, že uvedl pouze to, o čem nepochybuje. Pokud zvolí Klaus právní kroky, tak je to jeho věc a je mu to jedno. Kalousek nevěří, že by exprezident měl šanci uspět.

Kalousek tento týden na sociálních sítích uvedl, že jako mladík Klause „hltal“ a věřil mu a dosud věří, že na trhu pracovních sil si každý koupí to nejvýhodnější. „Teď od něj slyším, že nejde o trh, ale o ‚záškodnický multikulturalismus‘,“ napsal v reakci na Klausův článek, citovaný v médiích. „Dnes nepochybuji, že V. Klaus byl a je ruský agent, znovu aktivovaný po roce 2010,“ dodal Kalousek na sociálních sítích.



Klaus v neděli na Primě řekl, že v souvislosti s prohlášením mu chodily textové zprávy s narážkami, že Kalousek zřejmě měl při psaní vysokou hladinu alkoholu. Až po několika hodinách se dozvěděl, na co reagují, a považoval je za oprávněné. Kalousek však o několik dní později prohlášení zopakoval pro deník Právo, „zdá se při smyslech“, řekl dále Klaus, což považuje za vážnější záležitost.

Exprezident uvedl, že mu právníci radí, aby požadoval omluvu podle občanského zákoníku a stamilionové částky. Případně aby podal podnět, ať se věcí zabývá policie jako trestným činem křivého obvinění. Dodal, že o soudu přemýšlí. „Zvažuju to, ale nemám sílu, abych teď řekl něco silnějšího,“ uvedl v pořadu TV Prima. Právní kroky by ale podle něj stály za to, aby „další šílené osoby politické scény“ zastrašily.

Kalousek v reakci v neděli řekl, že Klaus má právo říci, co uzná za vhodné. „Stejně jako já. Já řekl to, o čem skutečně nepochybuji. Pokud zvolí právní kroky, tak je to jeho věc a právo a mně je to úplně jedno. Nevěřím, že by měl šanci uspět. Docela mě překvapilo, že se to pana prezidenta dotklo. Já myslel, že tím bude polichocen, když se tak intenzivně chová,“ uvedl.

Klaus řekl, že neví, jak Kalousek na svá tvrzení přišel. V Kremlu byl podle svých slov na státní večeři jen jednou a Kalousek u ní tehdy seděl také.