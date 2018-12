‚Extremisté křičí: chyťte extremisty!,‘ odmítá SPD analýzu ministerstva, která míří do vlády

PRAHA Na vládu ještě letos zamíří výroční zpráva ministerstva vnitra o extremismu za rok 2017. Report vyniká tím, že se v něm v přímé souvislosti s extremismem mluví o hnutí SPD Tomia Okamury. Uvádět v takové analýze středně silnou politickou stranu není běžné. Okamurovci tuto nálepku odmítají. Podle odborníků však její zařazení do dokumentu odpovídá celkové radikalizaci společnosti, která se projevuje poslední tři roky.

„Bezpečnostní rada státu vzala na vědomí Zprávu o extremismu v původním znění tak, jak byla předložena Ministerstvem vnitra. Materiál bude následně projednán na vládě,“ uvedl ministr vnitra Jan Hamáček. Bezpečnostní rada se sestává z ministrů silových resortů, Hamáček je jejím místopředsedou. Report projednala rada na svém posledním zasedání, podle informací serveru Lidovky.cz se jí bude vláda zabývat ještě tento rok.

Zmínka ministra Hamáčka o původním znění znamená, že v dokumentu zůstala pasáž o Okamurově SPD. Podle analýzy se sice nelze na hnutí Svoboda a přímá demokracie dívat jako na extremistický subjekt, ale vnitro upozorňuje na jeho výběr témat, rétoriku a slovník. V tomto ohledu Okamurovci odpovídají tomu, jak se ve veřejném prostoru projevují pravicoví extremisté.

„V některých případech jsou vyjádření představitelů SPD i radikálnější než vyjádření představitelů tradičních pravicově extremistických stran,“ zní jedna pasáž, na níž už dříve upozornil server aktualne.cz. Třeba extajemník SPD a její spolupracovník Jaroslav Staník stojí před soudem kvůli nenávistným výrokům vůči menšinám, poslance SPD Miloslava Roznera zase prověřovala policie kvůli zpochybňování romského koncentračního tábora v Letech.

SPD prý naopak vystupuje proti extremismu

SPD takové hodnocení odmítá, považuje ho za politicky motivované. Poukazuje na to, že resort podléhá řízení ČSSD. „Tvrzení zprávy, že sdílíme názory extremistů, je naprosto nepřijatelné. Pravda je naprosto opačná. SPD naopak vystupuje ostře proti extremismu a hájí demokratické principy ústavního státu i občanské svobody,“ uvedla pro Lidovky.cz mluvčí hnutí Michaela Dolenská.

„Není extremistou spíše ten, kdo se snaží rozbít tradiční rodinu a podřídit nás rozhodování nevolených nedemokratických orgánů EU? Ti, kteří nás označují za extremisty, postupují podle principu ‚zloděj křičí: chyťte zloděje.‘ A opravdoví extremisté křičí: ‚Chyťte extremisty‘,“ pokračuje Dolenská v útoku na ČSSD. SPD už dříve zvažovala možnosti bránit se proti svému zařazení do zprávy žalobou, ale pro Lidovky.cz tento záměr mluvčí nepotvrdila.

Není to poprvé, co se politická strana zastoupená v Poslanecké sněmovně objevila v takové analýze. „Ve výroční zprávě za rok 2016 byla zmíněna parlamentní strana Úsvit – Národní koalice,“ připomněl mluvčí vnitra Ondřej Krátoška předchozí projekt Tomia Okamury. SPD je však mnohem silnější uskupení, v posledních sněmovních volbách za deset procent brala čtvrté místo a v dolní komoře parlamentu ji reprezentuje 22 poslanců.

„Toto vyhodnocení není v dosavadních zprávách typické, protože většinou tam jsou uváděny jasně extremistické subjekty nebo subjekty spolupracující s extremisty, ne strany, které se dostávají do stejného prostoru jako extremistické,“ hodnotí aktuální report pro Lidovky.cz expert na extremismus z Masarykovy univerzity Miroslav Mareš. V tomto smyslu se přístup resortu ke zpracování bilance proměňuje. „Rozšiřuje se záběr zpráv o extremismu,“ míní.

‚Rozhodně je to unikátní‘

„Rozhodně je to unikátní,“ glosoval pod zárukou anonymity zdroj z bezpečnostní branže zařazení strany s vlivem Okamurovy SPD do analýzy. Vedle komplexnějšího přístupu ministerských úředníků k mapování extremistického terénu to podle něj vypovídá ještě o jednom trendu, jenž hýbe českou společností od roku 2015. Právě tehdy naplno propukla uprchlická krize, kterou zažehly válečné konflikty na blízkém Východě.

„Od roku 2015 se celá politická, společenská, mediální sféra radikalizovala ve všech směrech. Nově se objevuje radikalizace protistátní, protisystémová, která není zvlášť definovaná. Nepotřebuje pravé ani levé politické schéma. Ale rozhodně je protidemokratická a většinou proruská. A politická sféra této radikalizaci vychází vstříc,“ je přesvědčený bezpečnostní expert.

Že vláda aktuální zprávu projednanou Bezpečnostní radou státu přijme, je vysoce pravděpodobné. Kabinet zahrnuje všechny členy rady. Už dříve se proti vtělení odstavců SPD do analýzy ohradil Pražský hrad. Prezidentská kancelář takové hodnocení považuje za kádrování politických stran, které je podle ní nepřijatelné.