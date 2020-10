FBI hledá muže s vazbami na Česko. Za informace nabízí odměnu v přepočtu téměř 600 tisíc korun

Washington/Praha Federální úřad pro vyšetřování (FBI) zahájil pátrání po 54letém Američanovi, který by měl mít údajně vazby na Českou republiku. Muž je hledán pro padělání, praní špinavých peněz prvního stupně a také podvody.

Za poskytnutí informací ohledně výskytu 54letého Američana Fredericka Ariase nabízí FBI odměnu až 25 tisíc dolarů - v přepočtu je to částka přesahující 580 tisíc korun. Vyšetřovatelé vytipovali několik míst, na které má vazby, a kde by se mohl nacházet. Jsou to Kanada, Norsko, Austrálie, Dominikánská nebo právě Česká republika.

Podle FBI se jedná o bývalého policejního důstojníka, který předtím žil v Kirklandu, ve státě Washington. Mezi prosincem 2015 a říjnem 2017 pak údajně řekl investorům, že The Joseph Project je bezpečná a zabezpečená investice se zaručenými zisky. Místo toho však Arias prostředky vybral na úhradu osobních výdajů a také je posílal elektronicky do zahraničí.

Vrchní soud státu Arizony vydal rozkaz k zatčení a to hned kvůli několika přečinům proti zákonu. Seznam ilegálních činností obsahoval například spiknutí, podvody, praní špinavých peněz či krádeže.

O pár dní později byl Arias zatčen v Kirklandu ve státě Washington, nicméně byl následně propuštěn z vazby na kauci, poté se nedostavil k dalšímu slyšení. Z výše uvedených obvinění, kterých bylo nakonec 17, souvisejících s podvodným schématem padlo obvinění krátce po jeho nenavrácení se do vazby. Okresní soud v okresu King mu pak přišil ještě (stát Washington)nedostavení se k soudu, přičemž na jeho zatčení byl vydán rozkaz.

Letos na jaře byl Arias federálně obviněn z nezákonného útěku, aby se tak vyhnul trestnímu stíhání a byl vydán rozkaz pro jeho zatčení.

Webová redakce Lidovky.cz požádala o reakci velvyslance Hynka Kmoníčka i Policii České republiky, nicméně prozatím bez odezvy.