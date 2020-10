Nařízení o vystěhování studentů z kolejí zvedlo vlnu nevole, vláda posléze povolila výjimky

Praha Vláda vykázala ze dne na den všechny studenty žijící na kolejích, a to aniž by jim poskytla návod k tomu, jak situaci mají řešit. Výjimku posléze udělila těm, kteří nemohou domů nebo jsou v karanténě.

Nařízení platné od středy počítá s tím, že každý student, jenž má kromě kolejí i jiné bydliště v České republice, se během úterý z kolejí přesune. Pro mnoho studentů je však tento scénář nereálný: na koleji bydlí, protože i přes distanční výuku pracují a nemohou se tak ze dne na den přesunout o desítky kilometrů dál.

„Vystěhovat studenty z kolejí, které si řádně platí jenom proto, že bydlí jinde v ČR, mi přijde jako krok úplně vedle. Kromě toho, že to zcela postrádá smysl (koleje jsou totiž většinou určeny pro studenty, kteří v tom městě nebydlí), tak by mohli dát alespoň výjimku těm, kteří na nich zůstali kvůli práci,“ uvedl na svém facebookovém profilu student Jan Mikulášek studující na Masarykově univerzitě v Brně.

Čas na odstěhování měli všichni studenti do středečního rána, mnoho z nich však doufalo, že nastane výjimka.„Zatím čekám na oficiální vyjádření univerzity, protože to vypadá, že by ještě mohlo dojít k nějakým změnám,“ uvedla pro server Lidovky.cz studentka Vlasta Macháčová, jež i přes distanční výuku potřebuje kvůli práci zůstat v Brně.

Situaci nesli nelibě i rektoři vysokých škol.„Vyklizení kolejí není legrace. Jsem zavalena žádostmi studentů, kteří ze dne na den nemají kam jít. A mají den na to, aby se odstěhovali. Může nám rektorům být dána alespoň pravomoc v odůvodněných případech udělit výjimku? Za těmi čísly jsou lidské osudy,“ uvedla na Twitteru v úterý ráno rektorka Mendelovy univerzity Danuše Nerudová. Zároveň vyjmenovala i další skupiny, pro něž je okamžité stěhování nereálné.



„Opravdu chcete, abych poslala studenty v karanténě domů ke starým rodičům? Skutečně chcete abych poslala studenty domů k rodičům, kteří jsou sami v karanténě? Skutečně zavření kolejí tímto způsobem pomůže?“ dodala Nerudová na Twitteru.

Po silném nátlaku ze strany rektorů i studentů, který vyústil i v petici, se však vláda nakonec rozhodla udělit výjimky.

„S ministerstvem zdravotnictví se nám podařilo dohodnout, že studenti, kteří se nemohou vrátit domů, mohou zůstat na kolejích. Stejně tak na nich zůstávají studenti v karanténě. S rektory jsme ve spojení. Přesto, pokud je to možné, prosím všechny, aby se vrátili domů a omezili sociální kontakty,“ informoval v úterý dopoledne ministr školství Robert Plaga.



Kromě těch, kteří jsou aktuálně v karanténě, tak podle rektorky Nerudové mohou na kolejích zůstat i studenti, kteří mají například staré rodiče.

Opatření byla přijata pravděpodobně po zkušenosti z jara, kdy i po vyhlášení nouzového stavu pořádali studenti právě na kolejích bujaré večírky.