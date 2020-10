Vláda znovu jedná. Řeší kompenzace pro firmy zasažené covidovými opatřeními

Praha Po dvou dnech se ve středu opět koná videokonferenční jednání vlády, probírat by měla zejména podpůrné programy pro firmy zasažené opatřeními proti šíření koronaviru a využití evropských fondů.

Premiér Andrej Babiš (ANO) v úterý po schůzce s prezidentem Milošem Zemanem nevyloučil, že by vláda ve středu mohla projednat vypsání výběrového řízení na nového předsedu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS).



Ministr průmyslu a dopravy Karel Havlíček (za ANO) předloží vládě návrh na stoprocentní kompenzace mezd a náhradu nájemného pro všechny zavřené provozovny, mimořádnou podporu pro podnikatele v kultuře, sportu a zájezdové dopravě.

Kabinet podle ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) projedná také odklad daní pro obory zasažené koronavirovou krizí. Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) navrhne prodloužení vyplácení příspěvku na udržení pracovních míst v uzavřených provozech z programu Antivirus A a zvýšení tohoto příspěvku.

Peníze pro Česko jsou součástí balíku 750 miliard eur (asi 20 bilionů korun), na jehož základních obrysech se v červenci shodli lídři zemí EU. Vedle národního plánu obnovy by se měl kabinet zabývat také přípravou programového období let 2021 až 2027.

Evropské peníze mají v připravovaném národním plánu obnovy, který má pomoci restartu hospodářství po koronavirové krizi, zamířit do šesti oblastí, a to především do investic. Největší část z celkem 182 miliard korun, konkrétně 118,1 miliardy korun, má jít na zlepšení dopravní infrastruktury a ekologické projekty.

Vláda také projedná mandát předsedy vlády Babiše na summit Evropské rady, který se uskuteční ve čtvrtek a v pátek v Bruselu. Na zasedání by se prezidenti a premiéři zemí EU měli věnovat mimo jiné klimatické politice či vrcholícím rozhovorům o budoucích vztazích EU s Velkou Británií.

Babiš v úterý uvedl, že vláda vyhlásí výběrové řízení na nového předsedu antimonopolního úřadu. Kabinet to podle něj může projednat příští pondělí, nebo už ve středu. Současný šéf úřadu Petr Rafaj minulý týden předal Zemanovi rezignaci na svou funkci. Z čela úřadu odstoupí k 1. prosinci. Odvolání Rafaje, který čelil kritice třeba kvůli postupu jeho úřadu v tendru na nový mýtný systém, prezidentovi navrhovala vládní koalice.