Fialové Vánoce? Obchodní trh se letos výjimečně shoduje s liturgickými pravidly

PRAHA Barva dokáže zázraky, zvlášť v obchodech. A zejména pak v čase Vánoc. Řadu let je klíčovou zbraní marketingových stratégů a obchodníků, její vliv na nakupování je enormní. Vzbuzuje emoce a ovlivňuje tak rozhodování nakupujících. Barva je psychologický nástroj, který patří k marketingové komunikaci jako Dalibor k houslím.

Stejně tak však má barva od nepaměti nezastupitelnou roli při liturgiích, tedy bohoslužbách, kde si drží hluboký symbolický význam. Oproti obchodníkům platí pro liturgické barvy – jednou provždy – daná pravidla.

„U nás se to nemění. Celému adventu vévodí fialová barva, což je barva kající. Barvou Vánoc, tedy od Štědrého dne, je pak slavnostní bílá, někdy zlatá. Symbolizuje nádhernou slavnost, čistotu srdce, oslavuje Ježíšovu čistotu, která je naprostá,“ řekl LN páter Vilém z římskokatolické farnosti v Liběšicích u Žatce.

Naproti tomu kouzlení s barvami v obchodech se řídí zcela odlišnými pravidly: každý rok vládnou jiné trendy, což rok od roku významně ovlivňuje tržby.



Módní diktát

Směr v užívání barev z hlediska trhu udává Evropská asociace floristů a výrobců dekorací (EFSA – European Floral and Lifestyle Product Suppliers Association), jež s několikaměsíčním předstihem vydává pokyny, jaké odstíny zrovna pofrčí. Pomyslný souboj barev letošních Vánoc z pohledu obchodníků jasně ovládla ledová bílá, již může doplňovat i fialová. Obě korespondují s adventní liturgií – leč k tomu došlo zcela náhodně. Vždyť v minulých letech trh „předepsal“ třeba stříbrnou, hnědou, růžovou, béžovou či tyrkysovou. A ty už s liturgií ruku v ruce většinou nejdou.

Dle marketingových expertů to neznamená, že by tradiční barvy Vánoc – tedy červená, zlatá a zelená – ustupovaly do pozadí. „Všechny tři jsou s vánočními svátky tradičně spojené a mají kořeny v historii a v náboženství. Zatímco zelená má ve spojení s Vánocemi předkřesťanský původ, červená a zlatá se staly významnými až po narození Krista. Pro spoustu lidí zůstávají hlavními vánočními barvami,“ vysvětlila LN Jitka Vysekalová, prezidentka České marketingové společnosti.

I tak je dle ní nezpochybnitelné, že diktát módy pronikl i do oslav Vánoc. „V letošním roce je trendy bílá a fialová,“ potvrdila s tím, že bílá asociuje čistotu a nevinnost, je spojená se svobodou a s novými začátky, konkrétní asociace pak jsou chlad, sníh, zima. Fialová barva je podle Vysekalové rozporuplnější. „Na někoho působí znepokojivě a neklidně, je v ní také hloubka, tíže melancholie, osobitost a náročnost,“ doplnila.



„Po celý advent je výzdoba v kostelích velmi prostá, sláva a s tím spojená zdobnost přichází na řadu až při půlnoční štědrovečerní bohoslužbě,“ vysvětlil páter Vilém s tím, že katolická církev s barvami šetří, aby bylo vše jasné a srozumitelné. Byť mu barevná přebujelost v nákupních centrech nevadí, opatrně před ní varuje. „Člověk by tomu neměl dávat ten nejdůležitější význam. Důležité je udržet si v srdci klid, což komerce až tak neumožňuje,“ dodal.

Síla psychologie

Mezi barvami a lidskými pocity existuje podle Vysekalové úzký vztah. Některé barvy vzbuzují smutek, jiné jsou veselé, některé vzrušují a znepokojují, jiné naopak uklidňují a konejší. Něco je dáno fyziologickým působením barev na lidský organismus. Barvy ovlivňují i vegetativní systém člověka, tedy veškeré pochody, jež udržují organismus při životě. Teplé barvy – mezi kterými převládá zlatá, červená a žlutá – podněcují ke zvýšené činnosti, naproti tomu studené barevné odstíny – kupříkladu zelená a modrá – mají opačný účinek, tedy uklidňují a vyvolávají útlum tělesných funkcí.

A jak jednotlivé barvy ovlivňují prodejnost výrobku? Experti se shodují, že vhodně zvolený odstín zvyšuje šance na úspěch. Vyplývá to z faktu, že až 90 procent informací zpracovávaných naším mozkem je vizuálního charakteru. Obrazové vjemy dokážeme „strávit“ mnohem rychleji než text, barvy i proto hrají důležitou roli. „Dobře vybrané odstíny skutečně vedou k navýšení prodeje, jak u zboží v kamenné prodejně, tak na e-shopu,“ potvrdil majitel reklamní agentury Atlantic Aleš Janda.