Greta pohledem marketingu: Ikonická influencerka zrozená ze sociálních sítí

Praha Šestnáctiletá švédská aktivistka Greta Thunbergová je nositelkou jednoho z nejskloňovanějších jmen současnosti. Podle expertů je z pohledu osobního marketingu nevídaným úkazem. Zásadní roli sehrává silný příběh, kontroverznost, emoce a schopnost polarizovat názory. A její věk. „Kdyby to nebyla šestnáctiletá holka, o tématu změny klimatu bychom se asi nebavili,“ míní Karel Komínek z Institutu pro politický marketing. Odlišnost Grety je podle něj pro veřejnost mnohdy důležitější než sdělení a problém samotný.

Svět mladou aktivistku Gretu Thunbergovou objevil před rokem, od té doby svým příkladem inspirovala miliony mladých, aby bojovaly za zelenější budoucnost. Setkala se s mnoha předními světovými politiky. Marketingoví experti vyzdvihují schopnost zaujmout, ale i polarizovat společnost. „Její osobní marketing je jednoznačně skvělý,“ míní odborník na reklamu Vilém Rubeš.



„Momentálně je to asi nejvýbušnější jméno na zeměkouli,“ dodává s tím, že za výbušnou směsí stojí hlavně odlišnost a kontroverze. Šestnáctiletá aktivistka za klima cílí svá sdělení hlavně na mladé lidi a její „zpráva“ je podle Rubeše prudce generační. „Mezigenerační konflikt je k dosažení pozornosti vždy dobrý. Názor ‚staří hrají špatně, my hrajeme lépe‘ patří ke světu a k mládí,“ říká. V souvislosti s emotivním projevem Grety na klimatickém summitu OSN v New Yorku vzpomíná někdejší projev Nikity Sergejeviče Chruščova třískajícího botou do řečnického pultu na témže místě. „To si lidé taky pamatovali více než to, co říkal.“

Reklamní marketing podle něj zatím s použitím Gretina jména vyčkává. „Je příliš kontroverzní. Hrozí, že by se to mohlo vrátit ne jako jeden, ale jako sto bumerangů,“ míní s tím, že dříve či později však reklamní business po Gretině jméně sáhne - bude se na ni chtít přiživit, nebo ji zesměšní.

Ikonická influencerka zrozená ze sociálních sítí

Podle marketingového experta Martina Jaroše se hranice Gretiny popularity láme u lidí středního věku, kde její podpora klesá. Společnost polarizuje už samotný dívčin vzhled a naštvaný „kukuč“.



„Vědci mluví o změně klimatu 30 let a nikoho to nezajímá. Z okrajového tématu udělala globální téma číslo jedna. Ať už si o Gretě myslíme, co chceme, tohle je úžasný, historický výkon,“ míní. Za celosvětovou pozorností pak stojí hlavně sociální sítě: žijeme v tekuté době instagramové a twitterové politiky.

„Lidé nechtějí číst vědecké články a hluboké analýzy. Chtějí rychlé emoce, zajímavý lidský příběh, obrázky, vtip a konflikt. Greta do této doby perfektně patří. Je to v dobrém slova smyslu Kim Kardashianová (americká celebrita a manželka rappera Kanye Westa, pozn. red.) světového klimatu – ikonická influencerka zrozená ze sociálních sítí,“ shrnuje Jaroš. Instagramový účet šestrnáctileté ekologické aktivistky Grety Thunbergové sleduje přes 6 milionů uživatelů, účet Kim Kardashianové 148 milionů.

Nyní podle Jaroše bude pro Gretu klíčové udržet energii poté, co ztratí „svou senzační novost a sdělení se začnou opakovat.“

Greta Thunbergová si potřásla rukou s generálním tajemníkem OSN Antóniem Guterresem na Klimatickém summitu OSN pro mladé, který proběhl minulou sobotu.

Cit pro zajímavé fotopříležitosti, příliš emocí

Diskuze nejen na sociálních sítích žijí otázkou, jestli a kdo za mladou aktivistkou stojí. Podle odborníka na politický marketing Karla Komínka Greta funguje jako známá značka se zajímavým příběhem, lidé si na ni utváří názor, málokdo ji ignoruje a společnost s ní spojuje další očekávání ohedně konání i chování.

Obklopila se dle něj menším týmem lidí, který koordinuje její aktivity a pomáhá s psaním proslovů. U týmu vyzdvihuje cit pro vytváření mediálně zajímavých fotopříležitostí – jako třeba, když na summit OSN cestovala na jachtě, aby se nepodílela na zvyšování emisí způsobeném letadlovou dopravou. „To je v 21. století dostatečně divné na to, aby se o to média sama zajímala,“ míní Komínek. Kampaň na globální oteplování by se podle děj vytvářela velmi složitě.



Poněkud kontraproduktivní podle něj mohou být příliš emoční či místy agresivní Gretiny projevy. „Kvůli onemocnění Aspergerovým syndromem, kterým dívka trpí, si ale nejsem jistý, jestli je možné ji ‚trénovat‘ způsobem, jenž by umožňoval dodávat projevům empatičtější rozměr. Kdybychom se bavili o jakémkoliv jiném politikovi, řekl bych, že v určité míře jí způsob podání projevu škodí. Protože pro ty, kdo nejsou jejímu způsobu příliš nakloněni, může být rétorika příliš agresivní.“

Podobného názoru je Anna Shavit, vedoucí katedry marketingové komunikace a PR z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, podle níž Greta Thunberg napomáhá k polarizaci hodnotových postojů. „Buďto jste s ní, nebo jste proti ní. V tuto chvíli je složité, že debata nemá žádné ratio. Nejdřív to vypadalo, že žádný tým lidí kolem sebe nemá, ale vystoupení v OSN působilo trochu jako kalkul. Chytře napsaný projev, aby rezonoval. Rétorika, kterou používala, úplně nesedí k mladému, šestnáctiletému člověku,“ uvedla s tím, že švédská ekologická aktivistka současně ztělesňuje mnoho dnes diskutovaných témat.

„Pokud se podíváme, jak funguje značka, v tuto chvíli představuje Greta pro mnoho lidí dobro. Už tím, že je mladým teenagerem, komunikuje správnou věc a zároveň se ostře vymezuje vůči politickým elitám,“ shrnuje.