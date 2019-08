Peníze pro zelené Rebely v Česku mohou zablokovat Prahu. Hnutí pomáhá i Clintonův a Gatesův muž

PRAHA Ekologické hnutí Extinction Rebellion je na vzestupu. Jeho radikální akce přitáhly pozornost i podporu řady vlivných a zámožných lidí. Ti do aktivistů neváhají investovat nemalé peníze, které přes londýnskou centrálu mají přitéci i do Česka.

„Původ peněz je mi lhostejný,“ říká nad kávou k financování hnutí mluvčí a jedna z nejaktivnějších členek české pobočky Extinction Rebellion Veronika Holcnerová. „Kdyby přišel třeba Shell, že nám pomůže zachránit svět, proč ne,“ krčí rameny čtyřiatřicetiletá matka s tím, že podle ní už problémy s klimatem dorostly do takových rozměrů, že nadšenci nutně potřebují finanční pomoc.

Ropný gigant Shell sice své peníze aktivistům nenabízí, o pozornost od zámožných a vlivných lidí ale nouzi nemá. Menšími dary či verbální podporou už radikální „zelené“ zahrnula řada celebrit ze světa kultury – namátkou třeba britská herečka Emma Thompsonová, autor několika bestsellerů Philip Pullman či hudební kapely Radiohead a Massive Attack.

Podporovatelka Rebelie proti vyhynutí.

Masivní blokáda Londýna z letošního dubna ale přitáhla pozornost „větších ryb“ z řad amerických filantropů. Inspirován akcemi Rebelů i aktivitami náctileté švédky Grety Thunbergové vznikl ve Spojených státech Climate Emergency Fund (Fond klimatického ohrožení - pozn.red.). Od toho k XR, jak si Rebellion Extinction svůj název často zkracuje, dorazil první větší obnos, v přepočtu přes 14 milionů korun. Správci fondu slíbili, že se jim pro boj se změnou klimatu povede sehnat ještě stonásobek. K tomu všemu hodlají finančně podporovat i studentské stávky za klima známé pod značkou Fridays for future.

Clintonův a Gatesův muž

Při založení progresivního Climate Emergency Fund spojily síly dvě ženy pocházející naopak z velmi tradičního mocenského zázemí. Jednou z nich je Rory Kennedyová z vlivného rodinného klanu Kennedyů. Je neteří zastřeleného amerického prezidenta J.F. Kennedyho. Spolu s ní se do ekologického projektu pustila Aileen Gettyová, jejiž rodina je paradoxně známá především vybudováním ropného impéria.

Trevor Nielson (vpravo) s Nelsonem Mandelou a Billem Gatesem.

Zřejmě nejdůležitější článek ale představuje Trevor Neilson, který je díky svým kontaktům mezi americkou smetánkou tím, kdo ví, komu je nejlepší podat ruku. Ve svých sedmačtyřiceti toho nestihl zrovna málo. Od stážisty v Bílém domě až po muže, který jezdil jako předvoj prezidenta Billa Clintona, aby na místech návštěv pro prezidenta vše domluvil. Pak přišla klíčová zkušenost jako vedoucí komunikace masivního fondu pod palcem Billa Gatese. S miliardářem se sblížil natolik, že dělal manželům Billovi a Melindě Gatesovým osobního mluvčího.



Trevor Nielson (vlevo) s dalším filantropickým nadšencem, zpěvákem skupiny U2 Bono Voxem.

To Nielsona dostalo přesně tam, kam pro svou dnešní filantropickou vášeň potřeboval. Mezi globální celebrity. To mu umožnilo shánět peníze pro různé charitativní a filantropické projekty jménem hvězd jako Angelina Jolieová, Brad Pitt, Ashton Kutcher, Madonna a další. Nielson je tak zřejmě pro další kontroverzní akce aktivistů na pomezí legality klíčovým člověkem. Hodí se to vzhledem k jeho podnikatelským aktivitám ostatně i jemu. Je totiž členem představenstva investiční firmy i(x) Investmenst. Shodou okolností ji zakládal s vnukem mediálního magnáta Warrena Buffeta Howardem.



Čeští aktivisté na plný úvazek

Z peněz od dárců už nyní živí či podporuje londýnská centrála XR celou plejádu lidí, kteří pro ni momentálně vykonávají nejrůznější služby. Stovky liber putují k řadě komunitních organizátorů, kteří pomáhají koordinovat činnost různých buněk, členům týmům řídících komunikaci s médii i specialistům na řešení konfliktů. Na výplatní pásce britské zakládající pobočky je nyní na 150 různých lidí.

Profesionálními ekologickými aktivisty se zřejmě brzy stanou i tři Češi. Umožní to právě finanční injekce, která proteče přes hlavní město Velké Británie. Podle Veroniky Holcnerové peníze zatím nedorazily, jsou ale slíbené. „Nejedná se o plat, ale o pokrytí základních životních nákladů, především bydlení a jídlo. Na plný úvazek by měli pracovat až do plánované podzimní rebelie,“ uvedla Holcnerová s odkazem na říjnový týden, při kterém plánují masivní akce občanské neposlušnosti. Možná se tak, podobně jako v Londýně, zastaví doprava i v Praze.

Čeští Rebelové se tak zatím spoléhají na dary od svých členů i podporovatelů. Téměř přesně půl roku od založení jejich transparentního účtu se jim podařilo vybrat necelých 57 tisíc, třicet osm z nich už utratili převážně na propagační materiály. Zatím nejvíce, přes pět tisíc korun, přispěla matka jednoho z členů hnutí, která žije v Německu.

Tuzemské aktivity XR zatím masivní podporu z nejvyšších kruhů společnosti nepřitáhly. Přesto si své, možná trochu nečekané fandy, našly. Se zalíbením je sledují třeba čeští kvakeři, na jejichž jméno je zatím transparentní účet českých Rebelů veden.