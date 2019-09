'Přijdu kvůli vám o práci!’ Aktivisté zablokovali na sedm minut rušnou pražskou křižovatku, řidiči to nesli nelibě

PRAHA Úterní ráno bylo v pražské ulici Vyskočilova blízko metra Budějovická nadstandardně rušné. Tedy hlavně počtem peprných slov létajících vzduchem. Úderem deváté totiž patnáct členů hnutí Rebelie proti vyhynutí obléká reflexní vesty, roztahuje desetimetrový transparent ‚Klimatické změně neujedeš‘ a při husté dopravě blokuje přechod u zdejšího administrativního centra.

Nervózní řidiči tvoří dlouhé kolony a předhání se v mačkání klaksonů. „Přijdu kvůli vám o práci, už jsem tam měl dávno být, vy ču*áci,“ křičí na aktivisty taxikář v první linii. „Blbci“, „svině“ pokračují v nadávkách další čekající řidiči, a to i ti projíždějící v protisměru.

„Budeme tady jen 7 minut, omlouváme se za zdržení,“ hlásají transparenty, které členové hnutí drží v rukou. Celá blokáda, kterou pořádají poprvé, totiž po anglickém vzoru trvá přesně sedm minut, což je ve Spojeném království v mezích zákona. „Nevím přesně, jak je to u nás v Česku,“ krčí ale rameny mluvčí hnutí Jan Burian. Nicméně porušování zákonů a zatýkání je součástí filozofie tohoto hnutí.

Zatímco několik „Rebelů“ drží transparenty a blokuje přechod pro chodce, další členové v reflexních vestách chodí mezi řidiči a rozdávají letáky s osvětou. „Dobrý den, omlouváme se vám, ale chceme upozornit na globální dopady změny klimatu,“ vysvětlují do stažených okýnek aut. Většina řidičů však nese celou akci nelibě.



„Zajímám se o klima, ale tento styl mi nepřijde efektivní. Spíše to lidi rozzlobí. Zdržuje mě to, momentálně dost spěchám,“ komentuje dění řidička Jana. „Máte co jíst a pít? Jezdíte autem? Tak vidíte!“ přitaká jí postarší spolujezdec v reakci na osvětu o globálním oteplování. Po pár minutách to jeden z motorkářů již nevydrží a přestože se mu aktivisté snaží v průjezdu zabránit a situaci mu vysvětlit, nakonec na stroji prokličkuje a mizí v dáli.

‚Děláme to slušně’

Cílem akce je podle „Rebelů“ právě takto v občanech probudit zájem o odehrávající se klimatickou změnu. Ještě nedávno měli pár desítek členů, dnes jich je po celé republice zhruba 300. „Vědomě porušujeme zákon, omlouváme se za komplikace, které to způsobuje, ale bohužel právě o ty komplikace nám jde. Když jsou lidé vyrušeni z běžného chodu života, začínají teprve něco řešit. Třeba si teď přečtou nějaký článek, který by jinak nečetli, protože slovo klima je nezajímá,“ vysvětluje jeden ze zakladatelů hnutí Arne Springorum, který se jako první člen nechal před časem při jedné z akcí zatknout.

„Děláme to slušně a nikomu nenadáváme,“ pokračuje a dodává, že situace ve světě i u nás je vážná.

„Docela jasně se dá předpovědět ekonomický kolaps. Nebude hned, ale v příštích deseti letech. Nemůže vše takto dále růst. V Čechách ve velkém vymírají lesy. Globálně se zvyšuje teplota. Oteplování bude probíhat desítky let. To, co teď vnímáme, je na základě emisí z devadesátých let,“ říká rozhodně.

Podle mluvčího hnutí Jana Buriana ani sami aktivisté nemají velkou radost z toho, že na křižovatce takto stojí, ale už nevidí jinou možnost, jak k závažnému problému přitáhnout pozornost. „Počítáme s tím, že emoce jsou silné, ale stejně jako v Londýně, tak i tady se najdou jak nesouhlasné postoje, tak ty pozitivní,“ míní Burian, vystudovaný ekonom a povoláním psychoterapeut.



Podobné hlasy ostatně zaznívají i při hodnocení po ukončení blokády. „Někteří nadávali, někteří byli úplně v pohodě, vzali si i dvě jablka,“ ozývá se v kruhu. „Bylo nepříjemné, že jsme byli hodně daleko od sebe, ale bylo to dobré,“ reaguje další. „A teď pojďme do práce,“ uzavírají.