Fotky z vašeho dvorku. Letecké snímkování zachytí půlku Česka. Nikdo vás nepozná, tvrdí ředitelka

PRAHA/BRNO Detailně zvěční polovinu republiky. Aktualizace map od firmy TopGis ve vysokém rozlišení zachytí velmi přesně všechna obydlí, která se nacházejí v západní části Čech. Podle úřadů k tomu povolení není třeba, ochranu osobních údajů tím údajně neporušují. Pořizování fotek bude trvat od května do září.

Venkovní teploměr na stěně rodinného domku hlásí třicet stupňů ve stínu. Krátíte si proto úmorná vedra alespoň chvilkou v bazénu na zahradě, chvíli se opalujete v nudistickém stylu na střeše domu, kam nikdo nevidí. Tedy skoro nikdo. Malé letadlo, které ani neslyšíte, nyní dva kilometry nad vámi pořizuje fotky ve vysokém rozlišení, které vaši letní chvilku pohody zvěční v internetových mapách.

Něco podobného se může už toto léto přihodit obyvatelům Plzeňského, Libereckého, Ústeckého a Středočeského kraje s Prahou. Od května bude totiž společnost TopGis provádět snímkování ortofotomap, které následně využije pro aktualizaci podrobné mapy Česka. Pořizování fotografií by mělo trvat do září.



Letecké snímkování Focení budou provádět dvě kamery s vysokým rozlišením, které ponesou letadla Partenavia P68 a Cessna 404, která je díky své osmihodinové letové výdrži raritou. Během letu je také potřeba hlídat úhel slunce, který by jinak kvůli dlouhým stínům fotky znehodnotil. Kamery s rozlišením ve stovkách megapixelů jsou umístěné na vlastní plošině s gyroskopem, který vyrovnává veškeré náklony během letu.

Ačkoliv k výše popsanému scénáři podle ředitelky společnosti Drahomíry Zedníčkové při práci pilotů často dochází, o ztrátu soukromí se podle ní obávat nemusíte. Ačkoliv jsou fotky pořizované skutečně velmi technicky vyspělými přístroji, identita zachycených lidí je v bezpečí.

„Nikdo vás nepozná. K žádnému rozmazávání tak nedochází,“ uvedla pro server Lidovky.cz Zedníčková. Jeden pixel na vaší obrazovce se na fotografiích její společnosti bude rovnat zhruba čtverci o rozměrech 12,5 krát 12,5 centimetrů. Průměrně vysoký ležící člověk se tak v konečné verzi vejde do čtrnácti či patnácti pixelů.



„Děláme ale také specializovaná snímkování pro města a obce, kde se dostaneme až na pět nebo tři centimetry ve výsledném rozlišení. Tehdy už létáme níže,“ upřesnila Zedníčková. Ani tehdy byste se ale obrysů svého obličeje nedočkali. „Máme zkušenosti i s focením pomocí dronu, kde je rozlišení jednoho pixelu dokonce jeden krát jeden centimetr a ani v takovém případě tvář člověka rozeznat nejde,“ ujišťuje ředitelka brněnské firmy.



Ochrany osobních údajů se snímky prý netýkají

Pro nepoučeného laika může být překvapivé, jak snadné je s dnes dostupnými technologiemi zmapovat poměrně velkou část republiky. TopGis totiž žádné konkrétní povolení, s výjimkou toho od letového provozu, nepotřebuje.



Město Znojmo ve vysokém rozlišení z letadla. Zámek Hněvín poblíž Mostu z leteckého snímku.

„Letecké snímky nepodléhají ochraně osobních údajů. Jsme ale u Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) registrovaní, protože jsme pořizovali i panoramatické snímky pro Mapy.cz. V takových snímcích také rozmazáváme poznávací značky a obličeje,“ řekla serveru Lidovky.cz Zedníčková. Pokud tedy máte k dispozici letadlo i techniku v hodnotě desítek miliónů, můžete začít letecky snímkovat.



To serveru Lidovky.cz potvrdil i mluvčí ÚOOÚ Tomáš Paták. Úřad by se tím podle něj zabýval až v případě, kdy by byly „zpracovávány záběry identifikovaných nebo identifikovatelných fyzických osob za účelem tyto osoby ztotožnit v souvislosti s určitým jednáním, podléhají uvedené aktivity ve výše popsaném rozsahu režimu zákona o ochraně osobních údajů“.

Při špatném počasí jsou piloti snímkovacích letounů nuceni vzlétnout třeba i jen na hodinu, aby příhodného klimatu využili. Cena vybavení snímkovacího letadla jde do desítek milionů korun.

Zájem o takové služby na trhu rozhodně existuje. Kromě toho, že je část výstupů přístupná veřejnosti na internetu, se budou z ortofotomap snažit těžit také energetické společnosti jako E.on či ČEZ, dopravci nebo třeba katastr nemovitostí, který by je mohl použít k odhalování černých staveb.



„Když vyrobíme povrchový model například města Brna, můžeme po výrobě stejného modelu za tři roky obě verze porovnat. Zcela přesně tak zjistíme, kde se kácely stromy, kde proběhla výstavba či kde si kdo přistavěl na budově patro,“ popsala míru detailu Drahomíra Zedníčková.