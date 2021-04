Hamáček chtěl v Moskvě jednat o dodávkách Sputniku V. Podle Babiše ale cesta do Ruska není ideální

Praha Avizovanou cestu vicepremiéra, ministra vnitra a pověřeného ministra zahraničí Jana Hamáčka (ČSSD) na jednání o případných dodávkách vakcíny proti covidu-19 Sputnik V do Moskvy nepovažuje premiér Andrej Babiš (ANO) za ideální. V rozhovoru pro Blesk to odůvodnil mimo jiné tím, že vakcíny nespadají do Hamáčkovy agendy a Česko už konkrétní nabídku má.

Podle Babiše může ČR téměř okamžitě získat 300 tisíc dávek ruské vakcíny Sputnik V, nicméně očkovat by jí začala až po schválení Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA).

Hamáček ve středu oznámil, že do Moskvy odletí v pondělí a bude tam jednat o případných dodávkách Sputniku V po jejím schválení evropskou lékovou agenturou. „Vakcíny nejsou agenda pana Hamáčka a ta cesta není ideální," reagoval na informace o Hamáčkově cestě ve čtvrtek Babiš. Součástí Hamáčkovy delegace v Moskvě bude i bývalý šéf slovenského parlamentu Andrej Danko. Podle jeho vyjádření pro Deník N se má Hamáček v Moskvě setkat s ruským ministrem průmyslu a obchodu Denisem Manturovem. Hamáček už v pondělí uvedl, že chce, aby bylo Česko připraveno na okamžitý nákup ruské vakcíny, až ji EMA schválí. Neschválenou vakcínou by podle něj Česko očkovat nemělo a nebude. Novinářům současně řekl, že vnímá snahy, například Německa, vakcínu si předjednat. Ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO) minulý týden uvedl, že by se neschválené preparáty včetně vakcíny Sputnik V mohly v Česku používat v klinických studiích a že požádal o informace o Sputniku tuzemský Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL). Mluvčí SÚKL Klára Brunclíková ve středu ČTK napsala, že ústav ministra na jednání s informacemi seznámil. Mezi příznivce očkování Sputnikem V patří prezident Miloš Zeman, který už 10. března požadoval kvůli postoji ke Sputniku demisi ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO), jenž byl minulý týden z funkce odvolán. Zeman v rozhovoru pro Parlamentní listy tehdy označil Blatného a ředitelku SÚKL Irenu Storovou za hlavní překážky pro dodávky Sputniku V.