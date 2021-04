Žádali jsme Němce i Kanadu o zbytné vakcíny, žádné nejsou, říká Hamáček. Sputnik je prý virtuální debata

Praha Trh s vakcínami připomíná kubánský koloniál. Regály jsou vybrané a jediné nabídky zaznívají od obchodníků mimo oficiální nabídku. U vakcín to znamená, že schválené vakcíny není aktuálně kde brát nad smluvený objem, Česko poptávalo u různých zemí. „Žádná reakce, nikdo neprodá. Zkusili jsme všechno,“ říká v rozhovoru pro Lidovky.cz Jan Hamáček, vicepremiér, jehož o víkendu delegáti sjezdu ČSSD zvolili staronovým předsedou.

Lidovky.cz: Od delegátů zněla touha po odstřihnutí, vymezení se vůči hnutí ANO. To už jste zkoušeli v roce 2017, ale moc to nedopadlo. Má tahle touha nějaké řešení?

Spočívalo to v tom, že ti, kteří neuspěli v referendu o vstupu do vlády, budou výsledek respektovat. To se bohužel nestalo a je to věc, která sociální demokracii poslední léta trápí. Místo toho, abychom šli dopředu, v pravidelných intervalech diskutujeme, jestli jsme do té vlády měli vstoupit, nebo ne. Pokud politici ze sociální demokracie používají slova jako sebevražda a skok z devatenáctého patra, volič na to kouká a straně nerozumí.

Opravdu bych uvítal, aby to sjezdem skončilo. Aby ten aktuální průzkum byl posledním ve smyslu, že je výrazem té předsjezdové debaty a ČSSD nyní mluví jedním hlasem, soustředí se na prezentaci toho, co ve vládě dělá, a aby skončily nesmyslné debaty, jestli z ní náhodou nemáme vystoupit.

Lidovky.cz: Předpokládám, že si to zjišťujete ve svých průzkumech. Takže je účast ve vládě s ANO tím, co vám voliči vyčítají? Proto od vás odešli?

Obecně platí, že volič nechce rozhádanou stranu. Já jsem se to snažil takto formulovat i na grémiích: ono by stačilo, abychom naslouchali voličům a těm, kteří jsou ochotni nás volit. A ti po nás chtějí, abychom v té vládě pracovali, abychom se nehádali a prosazovali levicová témata. Což děláme, ale ve chvíli, kdy je to o nějakém politickém marketingu, pokud strana věnuje půlku času tomu, aby zpochybňovala vlastní kompetentnost a produkt, který voličům servíruje, to nemůže fungovat.

Každý, kdo prodává, musí samozřejmě říkat, že má to nejlepší na trhu. A když my říkáme, že si nejsme jistí, tak nám lidé nerozumí. Nechme toho a pojďme lidem říct, že jsme tu jediná levicová strana, pojďme cílit na levicový elektorát, a to je několik desítek procent lidí.

Lidovky.cz: Než toho taky necháme... Čím to, že je to ve straně tak zažrané? Už to referendum mělo být posledním momentem pro vyjádření pochyb.

Co se nám nejvíc vyčítá? Různé červené linie, co už se nepřekročí. Kdo je rýsoval? Ti představitelé strany, kteří nikdy neakceptovali, že jdeme do vlády, tak vymýšleli způsob jak dát najevo, že ve vládě jsme, ale nechceme. A já jako předseda demokratické strany jsem s tím musel pracovat, ale samozřejmě jsem se v tom necítil moc komfortně. To, že máme dneska jednobarevné vedení strany, pokládám za bonus. Věřím, že v měsících do voleb už nebudu muset vysvětlovat něco, k čemu mě odsoudí vedení strany. My jsme si vládní projekt vybrali, rozhodli jsme o něm, nyní pojďme zdůraznit, že v ní máme úspěchy a podařilo se nám prosadit podstatně víc, než co by odpovídalo čtrnácti poslancům a pěti ministrům.

Máme plán, jak s tou zemí dál, a ať každá strana dá na stůl svůj program, pojďme se vrátit do věcné debaty a neřešme Sputniky. Bavme se o tom, jaký tu bude daňový systém, jaká důchodová reforma, jestli srovnáme důchody žen a mužů, umožníme předčasné odchody těžce pracujícím, zabráníme privatizaci nemocnic. To jsou problémy dneška, ne Sputnik, ale to, v jaké zemi lidé budou žít.

Lidovky.cz: Sputnik ale je problémem dneška, když je tu zoufale málo vakcín...

Dobře, ale Sputnik je naprosto virtuální debata. Tady to vypadá, že za hranicemi číhají krabice Sputniku, které tu vláda bude lidem násilím očkovat. To je nesmysl. Já, premiér i prezident jsme jasně řekli, že pokud se tady má něco očkovat, musí to být schváleno. Opozice, která nemá témata, děsí lidi ruskou vakcínou, ale současně Německo vyjednává o výrobě Sputniku V v Bavorsku, Rakušáci mluví o tom, že budou Sputnik používat – de facto ti, co to v Evropě vidí rozumně, nehrají ideologii, ale připravují se na to, co bude ve chvíli, kdy Sputnik V schválí Evropská léková agentura (EMA).

To, že ho schválí, je evidentní, funguje v různých zemích světa, nejsou tam žádné nečekané vedlejší účinky. A my, místo toho, abychom se chystali, že si z těch schválených vakcín utrhneme co největší dávku, vedeme tu ideologickou válku. Měli jsme si stejně jako Německo dohodnout s Ruskem memorandum o porozumění, říci si, že máme jasnou podmínku schválení ze strany EMA, ale jakmile to bude, koupíme si jakékoli množství, co budou schopni dodat. Ale to se tady neděje, tady se jede studená válka vzor padesátá léta.

Lidovky.cz: Proč jsme to tedy neudělali? Proč to memorandum nemáme?

Protože by to velmi pravděpodobně znamenalo hlasování o nedůvěře vládě. Já jsem tento postup navrhoval, premiér o tom ví, nicméně politická realita je taková, že by to mělo za následek razantní reakci opozice, a zase by to znevážilo celý proces. Budu tlačit, abychom jasně řekli, že počkáme na schválení ze strany EMA, ale pojďme se už bavit, jak si ty dodávky pak zajistit. Pokud máme těch „západních“ vakcín málo, kdybychom do toho dostali další dva tři miliony schválených vakcín, proočkovanost razantně zvedneme a v létě může být po problému. Takhle postupují země EU, to není úlet.

Lidovky.cz: Nemá být pro vládu důležitější zajistit dostatek vakcín, i pokud by opozice vyvolala hlasování o nedůvěře?

Mně nejde o to, co to udělá s vládou, ale co to udělá s důvěryhodností procesu očkování. Na začátku tu bylo asi 50 procent lidí, co se nechtěli očkovat, byla tu velká nedůvěra. To se podařilo postupně zdolat, a není to žádná velká zásluha vlády. Lidé se očkovat chtějí, ale všechno je to velmi citlivé. Co udělala jedna zpráva na dezinformačních webech s AstraZenekou? Celá řada lidí ji najednou odmítala.

O Sputnik se tady vede otevřená válka, nedůvěra vůči této vakcíně je vysoká a byla by ještě vyšší, kdybychom s ní postupovali jakkoli nestandardně. Budeme prostě muset vymyslet způsob, jak lidi přesvědčit, že je to bezpečná vakcína, až a pokud Sputnik schválen bude. Bez schválení EMA to nejde, to bychom celý proces vyhodili do vzduchu. A my potřebujeme proočkovat populaci. Bez toho, a to říkám už rok, žijeme s tygrem v kleci.

Lidovky.cz: Tygr se zdá poslední dobou větší, jak se objevují různé příběhy neúspěchů kolem shánění vakcín.

Na počátku jsme měli dvě možnosti: jít cestou jako Izrael, tedy rezignovat na členství v EU, pokusit se sehnat vakcíny na vlastní triko. Ale kdyby to udělala celá EU, bude z toho přetahovaná, kde jediným kritériem bude cena. To by bylo odsouzeno k neúspěchu. Mám obrovské výhrady k fungování Evropské komise, zaspali, ale rozhodli jsme se pro společný nákup. A jediné, co jsme měli určit my, kolik těch vakcín bude.

Dneska je každý generál, ale na podzim nikdo nevěděl, co bude schváleno, proto jsme objednali mix a to v počtu dávek, co odpovídají počtu našich obyvatel. To, že Dánsko objednalo třikrát tolik s tím, že nejdřív naočkují svoje lidi a pak to pošlou do Afriky, je samozřejmě taky cesta, ale já upozorňuji, že se tu svého času nakoupily zásoby Tamiflu, pak se spálily a někdo tady pobíhal a chtěl trestně stíhat toho, kdo jich tolik koupil.

Lidovky.cz: To jsem nemyslela. Mluvím o smlouvách v rámci evropské dohody, mezistátní smlouvy, že bychom se domluvili se státy, které mají nadbytek nebo zrovna můžou nějakou tu vakcínu postrádat.

V Evropě neexistují volné vakcíny. Věřte, že kdykoli se objevil jen náznak toho, že by třeba snad Německo nebo Dánsko nepotřebovaly či nechtěly očkovat některou vakcínou, okamžitě jsme reagovali, premiér jim psal. Premiér psal přímo německé kancléřce Merkelové, že jestli Německo AstraZeneku zrovna nepotřebuje, zapůjčíme si ji a pak to vyrovnáme. Reakce byla: Ne, my si ji použijeme.

Poslední byla Kanada, která oznámila, že bude přehodnocovat očkování AstraZenecou. Kontaktoval jsem našeho velvyslance v Ottawě, spojil se s tamními úřady, že mají-li cokoli zbytného, my to odkoupíme. Žádná reakce, nikdo neprodá. Zkusili jsme všechno. Jediné, co je, jsou vakcíny neschválené. Sputnik už jsme řešili a Sinopharm je úplně mimo hru, protože nemá u EMA ani požádáno.

Lidovky.cz: Proč se o těchto vládních snahách neví?

Zásadou diplomacie je, že se nedělá přes média. Jste první redaktor, který se mě na to přímo zeptal, a když jsme u výčtu, s kým jednáme, jednali jsme také s Izraelem. Už nám pomohli, poslali nějaké dávky Moderny. Ale vzhledem k tomu, jak mají nastavené smlouvy s dodavatelem, udělají maximum, co mohou, ale některé věci zkrátka nelze udělat.

Lidovky.cz: Když se ještě vrátíme k ČSSD, zmínil jste, že s levicovým viděním souzní desítky procent lidí. To víte?

Jde o všeobecně známý průzkum, jak má podle lidí fungovat společnost, a pro ten sociálnědemokratický postup se vždycky vyslovuje tak dvacet procent. To, že ti lidé pak nevolí ČSSD, to je náš problém, to musíme zvládnout my a přesvědčit je, že k nám programově není alternativa. Bude to těžké, ale máme na to půl roku. Musíme říci, že víme, co děláme, co chceme a že to děláme dobře, nesmíme se zpochybňovat. V tom jsme se poslední tři roky utopili. Mojí největší politickou chybou bylo, že jsem se spolehl, že strana bude respektovat výsledky referenda o vstupu do vlády.

Lidovky.cz: A když zase ještě poskočím k aktuální agendě – ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO) ohlásil změny v počtech lidí, co se smí shlukovat, s douškou, že vláda počítá, že jí to soud shodí, že to nejspíš není v souladu s pandemickým zákonem. Vy jste pro, aby to v takové situaci vláda potvrzovala?

Vždy jsem říkal, že respektuji právo koaličních partnerů vybrat si svoje ministry, na tom trvám. Na druhou stranu, kdyby byl ministrem zdravotnictví sociální demokrat, tak by se to nestalo, protože my nehledáme ministry na inzerát. Svého času jsme premiérovi řekl, že mám minimálně tři sociální demokraty, kteří by resort zvládli lépe, než co tam předvádějí kolegové z hnutí ANO. Respektuji, že to je jejich rajón, ale to pak oni musejí vysvětlovat všechny tyto veletoče a kiksy.

Lidovky.cz: Není to první stesk, že některé věci nejdou dělat v rámci pandemického zákona. K čemu je takový pandemický zákon, který není schopen zdolat všechny aspekty pandemie?

Jde o výsledek tlaku opozice, která z nějakého důvodu nebyla schopná skousnout nouzový stav. Všude ve světě se o nouzové stavy nehraje, hraje se o to, jaká jsou konkrétní opatření, všichni se snaží udělat co nejvíce pro zdolání pandemie. U nás se z pojmu nouzový stav stal fetiš. Já jsem vždy prosazoval standardní postup, a krizový zákon je adekvátním řešením. Krizový zákon říká, že pokud situace není zvládnutelná standardní činností úřadů, což není, máme od toho nouzový stav. Pandemický zákon je drbání se levou rukou za pravým uchem, opozice ho chtěla, tak ho má.