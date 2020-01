Fenomén klimatických změn musíme uchopit sociálnědemokraticky, říká šéf ČSSD Jan Hamáček

Praha Ekologická témata byla u sociální demokracie dlouho popelkou. To se však má dle šéfa ČSSD a vicepremiéra Jana Hamáčka změnit. „Bude-li průměrná teplota nadále stoupat, zhorší to ve svém důsledku podmínky na pracovištích. Přibude tropických dní a zvýší se zátěž pro pracující,“ vysvětluje Hamáček v rozhovoru pro LN.

LN: Ve vládě se s hnutím ANO dlouhodobě střetáváte kvůli zdrojům státního rozpočtu, kterých podle vás ubývá. Naposledy se tak stalo kvůli návrhu na zrušení superhrubé mzdy, což vyvolalo třenice v koalici…

To ale nešlo o rozpory v koalici. Jsem přesvědčen, že ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) doufala, že koaliční rada něco takového neodsouhlasí. Sestavit rozpočet se sekyrou, již by to přineslo, je nemožné. Ve skrytu duše byla ráda, že to nebylo přijato.