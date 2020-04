Hamáček: Vláda zvolila rozumný postup pro uvolňování opatření zavedených kvůli šíření nemoci

Praha Harmonogram rozvolňování opatření zavedených kvůli šíření nemoci covid-19 je podle ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) vyvážený a opatrný. Novinářům po středečním jednání Ústředního krizového štábu řekl, že je s výsledkem úterního jednání vlády spokojen. Plán podle něj umožňuje v případě nárůstu počtu lidí nakažených novým koronavirem „zatáhnout za záchrannou brzdu“.

Vláda v úterý představila plán rozvolňování restriktivních opatření. Obchody, služby nebo památky se mají otevírat a kulturní a sportovní akce obnovovat v pěti etapách - od 20. dubna do 8. června. Výuka do škol se do července v plném rozsahu nevrátí. Nejdřív by se už příští týden mohly konat například státnice či rigorózní zkoušky. Pokud to vývoj šíření nemoci dovolí, pro maturanty se dveře škol otevřou 11. května a skupinám školáků z prvního stupně základních škol 25. května. Nejméně se počítá s návratem žáků druhého stupně základních škol a středoškoláků nižších ročníků.



„Myslím si, že je to velmi rozumný postup,“ řekl Hamáček. Na jednání podle něj padaly i návrhy na mnohem radikálnější uvolňování opatření. Postupné otevírání jednotlivých obchodů či provozoven považuje ministr za zodpovědné. „Je to reakce, která nám umožňuje v každém momentu zatáhnout za záchrannou brzdu,“ dodal. Hamáček je od počátku nákazy zastáncem opatrného přístupu.

Plán, jak se budou jednotlivá zařízení otevírat, má podle ministra vnitra logiku. Například otevření farmářských trhů má pomoci drobným prodejcům a vyslyšet volání lidí po kvalitních potravinách.

Také opozice v úterý ocenila, že kabinet zveřejnil, jak plánuje rozvolňovat svá opatření a s ohledem na koronavirovou epidemii umožňovat otevření obchodů a dalších zařízení. ODS či TOP 09 však postrádají detailní plán pomoci podnikatelům.