Hasiči dostanou o 434 milionů více, potřebovali by ale trojnásobek. Rozpočet má úroveň roku 2010

Praha Hasičský sbor má v zemi zhruba 250 stanic, z nichž řada potřebuje významné investice. I když hasiči příští rok dostanou ze státního rozpočtu o 434 milionů korun víc, k tomu, aby se pokryl dluh na infrastruktuře, by bylo potřeba roční navýšení o 1,2 miliardy. Rozpočet hasičů na příští rok bude činit 11,31 miliardy korun, což je podle generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR Drahoslava Ryby úroveň z roku 2010.

„Aby se dal umořit dluh, který dneska máme, tak bychom potřebovali přidat 1,2 miliardy ročně. Z toho jsme tedy ukrojili skoro půl miliardy a ještě zhruba těch 700, 800 milionů nám zbývá do dalších let,“ uvedl Ryba.

Z peněz navíc má podle něj jít příští rok na stavbu a rekonstrukci budov 200 milionů korun, 100 milionů je určeno na nákup výškové techniky a 134 milionů na provoz. „Opravdu jsme dokladovali paní ministryni financí každou stavbu, že ji máme připravenou a že opravdu jsme schopni ji zahájit,“ uvedl ředitel a dodal, že v příštím roce by se mělo jednat o zhruba desítku stanic. Do rekonstrukcí budov se podle Ryby řadu let nedávalo nic, takže investice jsou nezbytné.

Holešovická hasičská stanice je v nejhorším stavu

Zástupci hasičského sboru, ministerstva vnitra a hlavního města v úterý zahájili stavbu nové stanice v pražských Holešovicích, která je podle ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) symbolem potřebnosti investic hasičské infrastruktury. „Myslím, že toto je opravdu naše nejhorší stanice,“ komentoval pražskou stanici Ryba. Dodal, že v současnosti jsou rozestavěny stanice v Přerově, Havlíčkově Brodě či ve Slavkově.

Vláda schválila předběžný návrh rozpočtu s deficitem 40 miliard korun, pro ale hlasovali pouze ministři za ANO, nikoli za koaliční ČSSD. Ministři podle ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) poté vznesli požadavky na další dvě desítky miliard korun. Z toho zhruba 18 miliard korun žádali členové vlády za ČSSD, z toho 11 miliard ministryně práce Jana Maláčová. Hasiči spadají pod ministerstvo vnitra, které vede Hamáček.