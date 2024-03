Nová pravidla pro HHC. Zákazníci budou muset prokázat věk, při nákupu i při přebrání

Prodej by měl být umožněn pouze ve specializovaných kamenných prodejnách, kam by nesměli lidé mladší 18 let. Platil by zákaz prodeje v automatech. Obchody by se nesměly nacházet v blízkosti škol, zdravotnických zařízení či poblíž krámů s potravinami. Specifická regulace by pak měla platit pro prodej online.

Ta by se mohla dle tria poslankyň – Michaely Šebelové (STAN), Kláry Kocmanové (Piráti) a Martiny Ochodnické (TOP 09) – stát dokonce předobrazem pro to, jak by měl fungovat prodej všech návykových látek přes internet.