Hniličkova sportovní agentura rozdělí klubům miliardu, nemá na to ale lidi. Pomůže jí fond životního prostředí

PRAHA Ani ne z poloviny naplněná Národní sportovní agentura (NSA) rozdělí sportovním klubům miliardu korun. Za přispění nečekaného „parťáka“ z resortu životního prostředí.

Ještě půl roku měl vládní zmocněnec pro sport Milan Hnilička (za ANO) hledat do své agentury další lidi a připravovat její ostrý rozjezd k 1. lednu 2021. Místo toho mu do klína od vlády spadla miliarda, kterou ještě do konce letošního roku musí rozdělit sportovním klubům.

Program COVID Sport má pomoci oddílům, které se musely během koronavirové krize starat o svůj majetek, ale zároveň přicházely o výdělky. To je případ sportovních areálů, kterými by se jinak proháněly třídy školáků. Ale také sportovišť se specifickým vybavením, jako jsou třeba lední plochy, které byly po čas zákazu sportování rozpuštěny.



Hniličkův úřad hraje v módu, který bývalý hokejový brankář důvěrně zná: v oslabení. Koncem roku měla mít jeho agentura 60 zaměstnanců a rok následující mělo přijít dalších 20. Jenže v současnosti v provizorním sídle v pražských Vysočanech pracuje jen 35 lidí. „Bude to výzva. Ale chtěli jsme, aby sport dostal svůj vlastní úřad. Takže nemáme na výběr, musíme to zvládnout,“ řekl serveru Lidovky.cz Hnilička.



Jeden resort pomůže, jiný je obcházen

Řešit tisíce žádostí o dotace by výběr dotačních odborníků z teprve se rozjíždějící agentury neměl nárok zvládnout. Nástroj k tomu nutný si proto sportovci vypůjčili od resortu životního prostředí. Konkrétně od Státního fondu životního prostředí (SFŽP).

„Dotační software fondu je dlouhodobě hodnocen jako nejlepší, který česká ministerstva používají,“ vysvětlil svou volbu Hnilička. Úředníci by měli dotační formulář pro kluby vytvořit a ty se do něj budou hlásit přes stránky sportovní agentury. Trochu krkolomně se pak data budou k vyhodnocení vracet zpět agentuře. Dvojkolejnost takového postupu ale vyvolává otazníky.



Během celé krize sportovní kluby pobíraly peníze z dotačních programů Můj klub či Kabina, díky kterým mohly platit trenéry a další odborné pracovníky, jimž stála práce. Jenže tyto dotace vyřizuje ještě letos ministerstvo školství a tělovýchovy. Pod Hniličkovu agenturu přejdou až příští rok.



Činovníci klubů, ač jsou za nabídnutou pomocnou ruku rádi, si tak budou muset o dotace na sport žádat ze dvou různých zdrojů. Rozhodnutí obejít resort školství ministra Roberta Plagy (ANO), pod který sport historicky spadal, má své politické kořeny.



Premiér Andrej Babiš (ANO) na úterní společné tiskové konferenci s Hniličkou láteřil nad „arogantním a nepřijatelných chováním“ Plagových úředníků, kvůli jejichž svévoli údajně některé kluby nedosáhly v minulém roce na dotace. Právě nakládání s penězi na sport, jenž byl v agendě ministerstva tradičně až na druhé koleji, je Plagovu úřadu vyčítáno nejčastěji a Babiš se kvůli tomu se svým vlastním ministrem několikrát střetl. Vyhnout se dalšímu dohadování tak bylo žádoucí. A peníze narychlo rozdělí NSA.

Velcí si nesáhnou. Snad

Ačkoliv program míří na malé kluby, závislé ve velké míře na penězích z pronájmu svých sportovišť, ukousnout si své sousto mohou i větší oddíly. Podle zdrojů serveru Lidovky.cz bylo právě nastavení kritérií pro vyplacení dotace jedním z nejbouřlivějších bodů debaty mezi špičkami českého sportu. Prostředky by ale podle tvůrců dotačního programu neměly zamířit ke gigantům jako Sparta nebo Slavie.

Zajistit to mají dotační podmínky. Podle těch může získat dotaci jen spolek vytvořený za jiným účelem než ziskem. Zároveň musí být oficiálně registrovaný a majetek, kvůli kterému žádá, spravovat minimálně od 1. ledna 2020.



I tak ale, pokud některý profesionální klub vyčlenil s předstihem nějaké dětské tréninkové centrum, může na příspěvek od státu dosáhnout. I když to by se podle činovníků agentury dít nemělo. Od příštího roku bude mít Hniličkova agentura k dispozici okolo 7,3 miliardy korun.