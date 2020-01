Jágr do Národní sportovní agentury patří, tvrdí šéf ČUS Jansta. Chce ale omezit peníze olympijskému svazu

PRAHA Český sport čeká nové mocenské uspořádání, ve kterém zaujme roli dominantního hráče Národní sportovní agentura (NSA) pod vedením Milana Hniličky (ANO). Ten se bude muset vypořádat s tlakem sportovních organizací, třeba té největší – České unie sportu (ČUS), kterou vede Miroslav Jansta.

Už v úterý společně zasednou před novináře, aby odkryli vize týkající se financování sportu. A dle všeho se v této otázce Hnilička s Janstou shodují. Podle druhého jmenovaného, dlouholetého sportovního funkcionáře, je konečně nastavena jasná hierarchie. „Náš sport má teď konkrétní hlavu, které sekundují jednotlivé svazy. Další pseudo střešní organizace jako Český olympijský výbor tu nepotřebujeme,“ říká Jansta v rozhovoru pro LN.



Lidovky.cz: Nejen pro ČUS bude nyní národní agentura hlavním partnerem. Jak probíhá komunikace s jejím šéfem Milanem Hniličkou?

Komunikace je pohodlná, protože nemáme moc nároků. Chceme, aby stát investoval do sportovní infrastruktury, která za posledních 30 let absolutně zastarala. Nebudovaly se stadiony a další sportoviště, sport se nepodporoval. Chceme také státní peníze pro sportovní kluby. Peníze by podle nás měly jít i na národní sportovní centrum, které mají všechny vyspělé země, jen my ho nemáme. My máme vybydlený areál v Nymburce, který z vlastních peněz nezrekonstruujeme. Bývalo to největší středisko ve střední Evropě, ale stal se z něj skanzen socialismu.

I přesto je téměř obsazené. Financování zkrátka musí být každý rok stabilní a neměnit se. Musí být měřitelné a přehledné, musí být třeba jasné, kolik je základ i strop pro příspěvky na trenéra. Střešní organizace by měly dostávat minimální, ale potřebnou podporu, peníze by měly mířit ideálně přímo k trenérům dětí a mládeže. My si přece jako střešní organizace musíme na sebe částečně vydělat a nečekat, co nám dá stát. Očekávám, že se bude ke všem přistupovat podle stejných kritérií, ať už je to Sokol, my či Český olympijský výbor (ČOV). Není přece možné, aby někdo pořád chodil a natahoval ruku.

Lidovky.cz: Pomáhá ve vzájemných vztazích, že místopředsedou agentury je bývalý basketbalista Ivo Lukš?

Asi ne, já ho znám jen ze hřiště. Na jeho výběr mám jen pozitivní ohlasy. Nejpodstatnější totiž je, že rozumí financování sportu. A takových lidí je tu tolik, že by se dali spočítat na prstech. Volba obou místopředsedů (druhým je Michal Janeba, bývalý náměstek na ministerstvu pro místní rozvoj, pozn.red.) byla dobrá.

Lidovky.cz: Vy zasednete i v dozorčím orgánu agentury – Národní radě pro sport. Co budete hlavně sledovat?

Pořád to stejné. ČUS společně se Sdružením sportovních svazů prosazoval navyšování peněz pro sport. Dělali jsme konference, ukazovali přínosy sportu, útočili jsme na politiky, když to neplnili. Chceme dosáhnout stejných peněz pro sport jako má kultura. Budu se snažit, aby agentura prosazovala sport jako základní hodnotu zdravého životního stylu. Chceme kvůli tomu tlačit na resort školství.

Ti, kteří byli proti vzniku agentury, si asi neuvědomili, že by tím jen zakonzervovali současný stav sportu v ČR, který k ničemu dobrému nevedl. Národ fyzicky chřadne. Málo se sportuje ve školách a děti jsou třikrát více tlustší než dřív. Je to vidět na národním sportu jako hokej – dříve byl neúspěch být čtvrtí, dnes jsme rádi když jsme pátí či šestí. Ale to už se vracíme k tomu, co tu padlo. Špatné zázemí a podhodnocení trenéři.

Miroslav Jansta, předseda České basketbalové federace a České unie sportu.

Lidovky.cz: Spolu s vámi mají sedět v Radě také známí sportovci, například Jaromír Jágr. Je to správná cesta?

Konkrétně u Jardy Jágra je to velice dobře. Naložil si na bedra starost o svůj klub v Kladně a moc dobře ví, jaké peklo to může při shánění peněz být. Navíc má velmi dobré zkušenosti s trenéry. Takže to není jen slavné jméno, ale má konkrétní zkušenosti a je schopný tomu pomoc. Naopak je tu řada bývalých sportovců, kteří kritizují kde co, ale nedělají nic. Jágra naopak v jeho přístupu obdivuji.

Lidovky.cz: S politiky ostatně jednáte o penězích pro sport dlouhé roky. Zrovna Rada ale žádný politický klíč nemá. Nemůže to při rozdělování peněz uškodit?

Právě naopak. Konečně dochází k odpolitizování sportu, byť odpovědnost za NSA nese přímo premiér, který navrhuje vládě šéfa agentury. Jenže před tím tam byli pro přerozdělování peněz ministři, kteří se střídali obdivuhodnou rychlostí. Každý si navíc do úřadu přinesl své zájmy z vlastní strany. Do určité míry to bude politika vždy, stát bude vždy nástrojem politických stran. Ale tím, že budou toky peněz viditelné, se politizace zmenší na minimum.

Lidovky.cz: Jenže materiál vlády upozorňuje, že specificky NSA skrývá jistý korupční potenciál. Je tam podle vás?

Pokud bude k dispozici dostatek prostředků a nastaví se pro všechny stejná, kontrolovatelná a jasná pravidla, tak tam korupční potenciál, ať už tím myslíte cokoliv, nevidím. Předsedové svazů zkrátka musí říct, jaké priority mají, jsou ostatně za financování zodpovědní. Někdo to možná vnímá jako korupční, ale svazy do rozdělování musí mluvit. Když se něco nepovede v jejich odvětvích nesou za to odpovědnost.

Lidovky.cz: Proč se ale tedy hovoří o korupci?

Kvůli provizím úředníkům, což už se nemůže dít. Není možné, aby jezdili státní úředníci za státní peníze na olympiády a další akce. Úředník pošle peníze třeba olympijskému výboru, který mu následně za oplátku zaplatí pracovní cestu na olympiádu. S nástupem ministra Roberta Plagy to vymizelo a doufám, že to tak zůstane. V rámci molochu jménem ministerstvo školství byl bohužel sport na posledním místě. Tvrdím, že ten, kdo chtěl ponechat sport v gesci ministerstva, nechtěl v českém sportu nic měnit.

Miroslav Jansta vítá Ondřeje Balvína při příletu z ČÍny, kde Češi obsadili šesté místo na světovém basketbalovém šampionátu.

Lidovky.cz: Spolu s vámi zasednou v Radě také zástupci ambiciozních svazu fotbalu a hokeje, které spadají pod ČUS. Nebojíte se, že je budete muset krotit a vyvažovat?

Nespadají pode mě, jsou pouze členy ČUS. Jinak roli mediátora hraji mezi nimi už od začátku, proto mě ostatně zvolili. Jsem prostě zvyklý jednat a jednat. Díky mým úspěchům s basketbalovým Nymburkem mě berou jako člověka, který asi ví, co dělá.

Lidovky.cz: U nás se pracuje s mantrou počtu členů jednotlivých svazů. Měla by zůstat zůstat i nadále zachována?

Počet členů je demagogie. Když se všude po Evropě mluví o členské základně, tak to automaticky nekoresponduje s výší peněz. Například v Německu je počtem členů basketbal okolo patnáctého místa, jenže z pohledu státní politiky je to čtvrtý nejvíce preferovaný sport. Moc dobře vědí, že Německo má podporou basketbalu ohromnou propagaci. Předseda ČOV Jiří Kejval například mluví o tom, že 70 % procent pozitivních zpráv o ČR v zahraničí je prostřednictvím sportu. Jenže jakého? Tenisu, fotbalu, atletiky, basketu, ledního hokeje nebo třeba teď nás viditelně reprezentují v lyžování Ledecká či Samková. A vždycky se pak objeví další výjimečný jednotlivec například z rychlobruslení nebo juda.... Stát musí říct, že chce podpořit sporty, které nás dobře prezentují a jsme v nich také dobří.

Lidovky.cz: Zní to jako byste preferoval kolektivní sporty…

Ty se tu v tichosti také osekávaly, alespoň v porovnání s těmi individuálními. Rozdíl mezi oběma kategoriemi sportů je 700 milionů. Což je dané především centry na ministerstvech vnitra, obrany a školství. Tyto rozdíly si občas někdo ani neuvědomuje.

Lidovky.cz: Už jste zmínil předsedu ČOV Kejvala. Spekuluje se, zda vůbec v radě agentury zasedne. Jak to čtete?

ČOV je od toho, aby zajišťovalo účast na olympijských akcích. Jinak nenese za rozvoj českého sportu jinou odpovědnost. Teď je na vedení agentury, zda zástupce ČOV v Radě chce. Neřeším, jestli tam bude či ne. Pro rozvoj sportu jsou tu důležitější organizace jako Sokol a další, která se starají o masový sport a sportovní zařízení. Stejně tak předsedové největší sportovních svazů. Ti všichni dělají sport, ČOV sport nedělá.

Navíc to není klasický spolek, neboť v něm mají slovo rezorty vnitra, obrany a školství. Olympijský výbor byl v posledních letech preferovaný a budovaný jako jakási pseudo střešní organizace. Jenže v tradici českého sportu měl tuto roli nejprve Sokol a později ČSTV. Nikdy to nebyl ČOV. Pro mě jsou hlavními aktéry svazy, které chceme jako ČUS zastupovat v roli takových odborářů, kteří budou hájit podmínky pro sport a jeho rozvoj. Hlava českého sportu je nyní s agenturou jasně daná a hlavou jednotlivých odvětví jsou svazy. Další hlavu český sport nepotřebuje.

Lidovky.cz: Nezní to trochu jako, že je ČOV podle vás nadbytečný?

To ne, ČOV má nezastupitelnou roli, zajišťuje pro nás účast na mezinárodních akcích olympijského cyklu. Šíří a spravuje ideály a hodnoty olympismu. Nechci ale rozhodovat, kdo by měl sedět v dozorčím orgánu agentury, to mi nepřísluší. Ovšem je pravda, že byl ČOV velmi preferovaný, nárůst státních peněz do jejich kasy v letech 2012 až 2017 byl skoro 300 procent. Do toho dostávají ještě prostředky skrze marketing olympijské symboliky. Právě marketingové peníze, o které se ČOV dříve dělil se svazy, jim přestal posílat.

Rozhodně jsem pro to, aby dostali dostatek peněz pro důstojné zajištění naší účasti na mezinárodních akcích spojených s olympismem. Ale jinak ať mají stejné postavení jako svazy. Když se totiž podívám na jejich činnost optikou šéfa basketbalu, tak pro můj sport ČOV nedělá nic. Tedy s výjimkou trenérské akademie, která nám pomáhá a jsem připraven ji z našich svazových prostředků podporovat. Tak by to ostatně mělo být i s dalšími svazy. Ale ať ČOV nedostává peníze na to, aby řídil ostatní svazy a dělal nákladnou propagaci, která má zajistit stát, to je nesmysl. Nenechám si zasahovat do suverenity svazu.

Lidovky.cz: Takže byste toky peněz směrem k ČOV omezil?

Lidovky.cz: Jak vám ČOV zasahuje do suverenity?

Byl to třeba projekt TOP TEAM pro nejlepší sportovce v jednotlivých sportovních odvětvích. Sliboval jsem dva roky panu Kejvalovi, že to kritizovat veřejně nebudu, ale s tím už končím. Za projekty TOP TEAMu stojí opět výše zmíněný trojlístek ministerstev. Přitom by to nemělo fungovat za státní peníze, ale za soukromé, které na podporu sežene ČOV.