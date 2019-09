Hnilička s ministerským platem, ostatní hluboko pod ním. Jak bude vypadat sportovní agentura?

PRAHA Na vládu míří tento týden první systemizace Národní sportovní agentury. Podle dokumentů, které mají Lidové noviny k dispozici, se bude skládat ze dvou oddělení. Zdaleka nejlépe s platem na tom bude předseda agentury, za ním pak dva místopředsedové a vedoucí právního oddělení.

Otázky kolem Národní sportovní agentury (NSA) budou brzy zodpovězeny. K rukám vlády by se nejdříve v pondělí měla dostat tzv. systemizace – tedy návrh vnitřní struktury, který k jednotlivým pozicím přiřadí i konkrétní platové třídy. LN se s dokumentem důkladně obeznámily.

Už od června, kdy byl agenturu zřizující zákon schválen v parlamentu, je jasné, že předseda agentury Milan Hnilička na tom bude platově stejně jako třeba ministři. Jeho měsíční mzda jako jediná vyplývá přímo ze zákona - pobírat by měl zhruba 157 tisíc korun. Pokud však bude pokračovat trend navyšování platové základny meziročně o pět tisíc, polepší si o další „desítku“. K dispozici mu navíc budou náhrady v řadech desítek tisíc korun: za reprezentaci, cestování či stravu.

Předkládací zpráva k systemizaci pracovních míst v Národní sportovní agentuře.

Součástí dokumentů mířících na vládu je rovněž návrh mzdového rozpočtu. „Objem prostředků na platy se navrhuje v celkové výši 1,7 milionu,“ specifikuje se v jedné z příloh.



Platy ostatních zaměstnanců agentury, kterých bude prozatím 18, se odvíjí od platových tříd. Polovina lidí bude v agentuře zatím na služební poměr, druhá na pracovní. Dva místopředsedové, které měli dle zákulisních dohod vždy po jednom jmenovat vládní strany ČSSD a ANO, náleží do patnácté platové třídy.

Ivo Lukš

Výše jejich platu se tak odvíjí i od zkušeností, se kterými nastoupí - rozpětí se pohybuje zhruba mezi 35 až 51 tisící korunami.



Podle předchozích zjištění LN by místopředsedou navrženým ČSSD měl být bývalý basketbalista a odborník na dotace Ivo Lukš. Druhé jméno by mělo padnout v průběhu následujících dvou týdnu - rozhodne o něm hnutí ANO.



Malé sportovní ministerstvo, jak se agentuře přezdívá, má zatím strohou strukturu. Najdeme v ní pouze dvě oddělení. Jedno z nich se zabývá záležitostmi práva a ekonomiky. Jeho vedoucí bude nejlépe placeným úředníkem v NSA, když se jeho odměna bude pohybovat v podobné platové výši jako u místopředsedů. Šéfovat má celkem sedmi lidem – třem referentům pro sport, jednomu pro ICT a jednomu pro rozpočet a kontrolu. Potom také personalistovi a právníkovi.

Druhým oddělením je Kancelář předsedy, ve které budou sedět tři referenti komunikace, kteří si rozdělí povinnosti týkající se vztahů s veřejností a marketingu. Jeden z nich bude také tiskovým mluvčím. Vedoucí kanceláře dostane k dispozici asistentku a kontrolora hospodářské správy.

Ve sportovní agentuře zároveň vzniknou pozice bezpečnostního ředitele a interního auditora.

„Předkládaný materiál je návrhem první systemizace Agentury,“ píše se v dokumentu, který tento týden zamíří na vládu. To proto, že personálně bude mekka sportovních financí teprve doobsazena. Plného stavu dosáhne až v roce 2021, kdy pod ní definitivně přejde odbor sportu z ministerstva školství.

Sídlit bude nakonec v Praze, i přes snahy mnohých poslanců umístit ji třeba do Brna či Žďáru nad Sázavou. Podle informací LN výběr lokality momentálně finišuje - jasno by mělo být během příštích dnů. Zhruba do ledna budou agenturní úředníci v „azylu“ v centrále agentury CzechTourism v Praze na Vinohradech.