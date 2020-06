Z klíčového jednání Rady ČT: Hospodaření je dlouhodobě neudržitelné, nyní řeší odměnu pro Dvořáka

Praha V středu probíhá jednání Rady České televize. Radní proberou výroční zprávy o hospodaření televize, včetně účetní závěrky a přehledu pohledávek a závazků ČT, proběhne volba předsedy a místopředsedů Rady ČT a v neposlední řadě dojde ke stanovení roční odměny pro generálního ředitele Petra Dvořáka.

Na úvod jednání Rady ČT ředitel Dvořák ve dvanácti bodech informoval o dění v ČT, zmínil například vysokou důvěryhodnost instituce. Zdeněk Šarapatka následně vyjádřil spokojenost s aktivitami ČT. Do diskuze se zapojili také noví členové rady. Řešily se třeba koncesionářské poplatky.

„Nejsem proti valorizaci, ale jsem pro, aby peníze poplatníků někam nezmizely,“ řekl Bradáč a použil přirovnání k Titanicu. „To je výraz vhodný alternativního média,“ reagoval vzápětí Šarapatka, který od počátku hájí ředitele Petra Dvořáka. „Nečekal jsem takovou diskuzi hned od začátku,“ podivoval se místopředseda rady Jaroslav Dědič.

Celou tuto debatu provázela zajímavá skutečnost. Matocha, který je v diskuzích hodně aktivní, nejprve šel za Romanem Bradáčem a Hanou Lipovskou, následně cosi sděloval dalšímu novému členovi rady Xaverovi Veselému. Poté začal aktivně psát zprávy na mobilu. Situace působila, jako by noví členové rady drželi pospolu a cosi domlouvali.



Zasedání nové Rady ČT.Hana Lipovská, Pavel Matocha (uprostřed), Roman Bradáč. Zasedání nové Rady ČT.

Do diskuze se dále nejvíce zapojují Šarapatka, Bradáč a Lipovská. Zatímco Šarapatka hájí ČT, Bradáč s Lipovskou vystupují jako kritici.



Debata o rozpočtu byla dalším bodem na programu. Kysilka zmínil neudržitelnost současného modelu. Hlavním předmětem diskuze se stal 190 milionový deficit v roce 2019.

„Nedělejme z toho jednání sněmovny, pokusme se být věcní, bylo by to na místě,“ zapojil se do diskuze také René Kühn.

Na závěr první části diskuze Matocha navrhl usnesení, které říká, že hospodaření ČT je dlouhodobě neudržitelné. Pro hlasovali Matocha, Šlégr, Váňa, Veselý, Bradáč, Lipovská, Kysilka, Kratochvíl, Karmazín, což ke schválení stačilo.