Hotelové restaurace našly kličku v opatřeních. S jídlem prodávají i ubytování

Praha Hotelové restaurace mají udělenou výjimku z opatření, která platí od středy. Hotely se proto tedy rozhodly zřídit pobytové balíčky, jejichž cenu mohou navýšit právě o degustační menu či neomezenou konzumaci. „Neřeším to z ekonomických důvodů, ale proto, aby lidi měli co dělat,“ tvrdí majitel hotelu.

Pro hotelové restaurace neplatí tak striktní pravidla jako pro jiné a za určitých podmínek mohou obsluhovat ubytované. A tak na rozdíl od ostatních podniků se nemusejí spoléhat jen na rozvoz, ale v omezeném čase mohou obsluhovat hosty i ve vnitřních prostorách. Dovoleno to mají mezi 6. až 20. hodinou. Restauratéři tak společně s hotely začali nabízet speciální pobytové balíčky, píše server Seznam Zprávy.

Podle Seznamu na takovou strategii přišla již nejedna restauarace. Například hotel v Tančícím domě nebo Chateau st. Havel, tam si dva hosté zaplatí za pobytový balíček na jednu noc 2600 korun. Vyjma ubytování jsou v ceně další služby jako konzumace krevet, ochutnávkové menu a také snídaně.



„Nejde o zneužívání, lidi tady budou ubytovaní a my jsme povinní je odstravovat. V restauraci může být v jeden moment stejně jen 20 lidí a u stolu sedí jen ti dva, kteří spolu stráví večer na pokoji. Mezi stoly je také dodržován povinný rozestup, vidím tedy minimální riziko nákazy,“ popsal svůj pohled Ondřej Slanina, šéfkuchař a spolumajitel restaurací ve zmíněných hotelech pro Seznam Zprávy. Hlavním cílem je však podle něj udržet práci desítkám lidí, které by jinak musel propustit.

Podobně se k situaci postavil například i pivovar Malý Janek v Jincích. K ubytování pro každou osobu nabízí od 14. října do konce listopadu konzumaci v hodnotě 200 korun zdarma v jejich restauraci. Od pondělka do pátku pak nabízí dvoulůžko za 990 korun k němuž nabízí konzumaci v hodnotě 400 korun.

„Já to neřeším z ekonomických důvodů, ale proto, aby lidi měli co dělat. Abychom našim zákazníkům mohli nabízet alespoň nějaké služby a přežili to v duševně dobrém stavu. To není o tom, že bychom měli vydělávat, nebo dokonce generovat zisky. Já to prostě nechci zavírat a nebudu to zavírat. Stejně jako Andrej Babiš nikdy neodstoupí, tak já nikdy nezavřu,“ dodal šéfkuchař a spolumajitel restaurace Chateau st. Havel a Ginger & Fred Slanina s tím, že předpokládá, že současná opatření ještě zpřísní.

„Když se podíváte, co všechno je zavřeno, a pak jdete do supermarketu a tam je fronta té nejvíc ohrožené skupiny, tak to nikomu nevadí. Oni stejně zítra přijdou s tím, že v restauraci může být 10 lidí, pak šest lidí, a pak že je možný jen room service. Morálka personálu se ale udržuje líp, když můžou dělat alespoň něco,“ uzavřel Slanina pro Seznam.