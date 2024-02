Další problém huti Liberty, správce navrhl zrušení ochrany před věřiteli

Z tříměsíčního moratoria, které umožňuje firmám v problémech sestavit restrukturalizační plán a postavit se znovu na nohy, tak nemusí být v souvislosti s ostravskou hutí ve výsledku nic.

Proti plánu se kvůli situaci ve firmě totiž postavil i určený restrukturalizační správce, společnost AS Žižlavský.

„Restrukturalizační správce má za to, že se podnikatel (Liberty Ostrava, pozn. red.) nachází v úpadku ve formě platební neschopnosti, což vylučuje poctivost záměru sledovaného preventivní restrukturalizací a současně vylučuje její další pokračování,“ uvádí zpráva restrukturalizačního správce.

O obsahu zprávy informoval jako první server Seznam zprávy.

Zástupci Liberty Ostrava vzniklou situaci komentovat nechtějí. „Liberty Ostrava zůstává solventní a nadále dodržuje závazky vyplývající ze všeobecného moratoria,“ reagovala jen mluvčí Liberty Kateřina Zajíčková.

Podrobnosti k aktuální situaci nemůže sdělit ani restrukturalizační správce.„Jako restrukturalizační správce Liberty Ostrava můžeme reportovat svá zjištění jenom soudu. Máme zákonnou povinnost mlčenlivosti a nemůžeme sdělovat své poznatky veřejně,“ vysvětlil Michal Žižlavský.

O tom, zda bude moratorium zachováno, nebo jej Krajský soud v Ostravě zruší, se má rozhodovat na neveřejném jednání naplánovaném na 28. února. Pokud by soud moratorium na ochranu před věřiteli zrušil, dostala by se Liberty do situace, v níž je každá zadlužená firma a věřitelé by na ni mohli podávat insolvenční návrhy.

Ani to by nemuselo pro ostravskou huť znamenat konec, nic nevylučuje i možnou restrukturalizaci firmy v rámci insolvence.

„Snad se tím blížíme k nějakému posunu, doufáme, že to bude mít nějaký výsledek ve sporu mezi Liberty a Tamehem,“ komentoval nové informace ve vleklé krizi Liberty Ostrava odborový předák Petr Slanina. „Nic bližšího o tom ale zatím nevíme, o této situaci jsem nebyl informován ani jako zástupce odborů, ani jako člen dozorčí rady firmy.“

Právě odboráři jsou situací ve firmě dlouhodobě znepokojeni, vadí jim i absolutní absence komunikace mezi dvěma hlavními aktéry krize, společnostmi Liberty Ostrava a Tameh.

I proto vyhlásili na čtvrtek 22. února protestní mítink, na kterém chtějí na problémy firmy i mizivou informovanost ze strany vedení upozornit.

Druhá z dotčených firem v současné krizi, společnost Tameh, která je již od konce prosince v insolvenci právě kvůli nesplácení závazků ze strany Liberty, krok restrukturalizačního správce vítá.

Tameh: Liberty moratorium zneužívá

„Liberty Ostrava by dle veřejných informací měla být v úpadku, místo toho zneužívá ochranné moratorium k oddálení řešení situace,“ konstatoval mluvčí Tamehu Patrik Schober. „To by mělo obnášet navrácení skoro sedmi miliard korun, které Liberty půjčila svým sesterským společnostem, a následné zaplacení dvoumiliardového dluhu Tamehu. Jen takto se celá situace vyřeší,“ zdůraznil mluvčí Tamehu.

Většina zaměstnanců společností Liberty Ostrava i Tameh Czech je od posledního předvánočního týdne nuceně doma, v huti není po vypnutí kotlů Tamehu dostatek energií, ani teplé vody.

Zatímco Liberty pobyt zaměstnanců doma prodlužuje každý týden, lidé z Tamehu jsou doma na neurčitou dobu. Do práce chodí jen část z nich.

V rámci Liberty Ostrava se podařilo obnovit výrobu v několika provozech, v nichž firma zajistila náhradní dodávky energií, to se ale týká jen několika stovek ze zhruba šesti tisíc zaměstnanců.