I slovní úlohy v matematice dělají žákům problémy. Často je ‚neučtou‘, říká ředitelka Cermatu v novém seriálu LN

Praha Nejen v testu z českého jazyka, ale i v testu z matematiky v rámci jednotné přijímací zkoušky na střední školy se projevuje skutečnost, že žáci dost nečtou, upozorňuje ředitelka Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat) Michaela Kleňhová v úvodu nového seriálu LN. Ten začíná vycházet od pátku 24. 1 a je pojatý jako velký přípravný kurz k přijímacím zkouškám.

LN: Lze říct, co dělalo dětem v loňských přijímačkách větší problémy?

Od začátku realizace jednotných přijímacích zkoušek mají žáci největší problémy s úlohami, kde musí pracovat s textem. Mnozí z nich ho neumějí vyhodnotit, respektive z něj získat určité informace. A to se týká nejen testu z češtiny, kde jsou právě úlohy na čtenářskou gramotnost, ale i testu z matematiky. V matematice žáci často text slovní úlohy takzvaně neučtou. Nejsou schopni pochopit, co se po nich vlastně chce. Stále víc dětí slovní úlohy prostě vynechá. Navíc v matematice je zřejmé, že některé učivo nemají žáci dostatečně procvičené a nemají základní matematické návyky.

LN: Bere se na to zřetel při tvorbě testů nových?

Testy se sestavují na základě daných kritérií, kterými jsou podíl úloh určité náročnosti a podíl úloh z jednotlivých oblastí. Tato kritéria jsou pevně daná a meziročně se na nich nic nemění. Testy jsou tedy sestaveny tak, že některý rok jsou v něm například náročnější úlohy z úpravy výrazů a jednodušší úlohy z geometrie, další rok tomu může být naopak. Rozhodně nedochází k tomu, že by se redukovaly úlohy, se kterými mají žáci problémy, a že by se tedy snižovala náročnost testů. Cílem testování je zejména to, aby se znalosti a dovednosti uchazečů ověřily.

LN: Může se stát, že tam, kde bylo loni příliš špatných výsledků, se trochu ubere na náročnosti?

S ohledem na konstrukci testů může meziročně dojít k tomu, že úlohy v některé z oblastí jsou v porovnání s předchozím rokem méně či více náročné. Nicméně celková náročnost testů zůstává, zejména v případě čtyřletých oborů, na stejné úrovni.

Michaela Kleňhová

LN: Chystáte nějaké změny v hodnocení?

Pro tento rok nechystáme žádné změny ani ve struktuře testů, ani v systému hodnocení. Nedošlo ani k žádné legislativní změně, která by se systému jednotné přijímací zkoušky dotkla.

LN: Můžete říct, jak testové úlohy vlastně vznikají?

Zpracovávají je různí autoři, Cermat pak má svůj tým odborníků, kteří je vybírají a případně spolu s autory dopracovávají tak, aby zadání odpovídala požadovaným specifikacím a zároveň byla jednoznačná. Takto zpracované úlohy se potom ještě pilotují, tedy ověřují v terénu. Následuje další posouzení. Teprve po něm se zadání zařazují tak, aby zapadla do kontextu celého testu.

Celý rozhovor s Michaelou Kleňhalovou si můžete přečíst v pátečním vydání LN.