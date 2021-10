‚Já to tak nenechám, pošlu to panu Volnému.‘ Kolem happeningu Spolu kroužila pestrá směsice voličů

Vráží mi do ruky svou knihu se slovy: „Že jste novinář, tak vám jednu dám, ale jinak ji lidem takhle nerozdávám.“ Jedenatřicetiletý Šimon Hlinovský patří ke skalním fanouškům koalice Spolu, které pomáhal také minulý čtvrtek během setkání s voliči na stanici metra Hradčanská nedaleko historického centra Prahy.

Místo si ODS, TOP 09 a lidovci zvolili dokonale. Cestující z metra i tramvají, kteří se vydají směrem do Dejvic, musí projít kolem několika stánků s propagačními materiály koalice. Navíc je zde malé tržiště s několika stánkaři se zeleninou, kam proudí nakupující.



„Dnes to bude spíš větší akce. Předsedové a paní předsedkyně dorazí později,“ slibuje si Hlinovský. Sám sebe v knize představuje takto: „Rád vystupuje v televizních soutěžích i v diskusních pořadech. Zajímá se o politiku, a proto často chodí na demonstrace.“

Na happening zavítali i známí politici koalice Spolu. Vidět je tu sněmovní matador Marek Benda, exprimátor Bohuslav Svoboda z ODS, lidovecký politik Hayato Okamura anebo starosta Prahy 6 Petr Kolář či europoslanec TOP 09 Jiří Pospíšil.

Podívat se přišli i skalní podporovatelé lídra koalice Petra Fialy. „Přijde mi slušnej. Má argumenty,“ říká Vojta Hrbek, student Keplerova gymnázia. Sněmovní volby pro něj však mají jednu pachuť. Ač by rád volil, osmnáct mu bude až po nich. S částí spolužáků ale probírá politiku intenzivně už dnes. Podle Vojty se o ní baví spíše kluci. V debatách, které organizuje i na sociálních sítích, prý naráží často na to, že je Fiala brán za „nudného patrona“. Jemu to ale nevadí.

Sen o Kalouskovi

U stranického stánků, kde je k mání cukrová vata, se zastavuje usměvavá mladá žena. Při dotazu, zda bude volit Spolu, říká, že rozhodně ano. „Volím každý rok TOP 09. Nevolím pro sebe, volím pro své děti. Spolu je pro mě jediná volba,“ prozrazuje Naďa. Cítí se podle svých slov zklamaná současnou vládou: „Pan Babiš něco sliboval před volbami a něco jiného dělal po volbách.“ Není spokojená s celkovou atmosférou ve společnosti. S těžce nemocným synem se prý vždy celý rok těší na dovolenou do Španělska. „Tady, když se na někoho usmějete, tak na vás divně kouká. Ve Španělsku je normální úsměv opětovat.“

Volbu koalice nekomplikuje Nadě ani skutečnost, že zahrnuje od liberální „topky“ až po konzervativní lidovce hned několik politických proudů. „Úplně na začátku jsem volila lidovce. Později jsem volbu změnila. Nikdy ale nevyhrála moje strana.“ S nadějí však vyhlíží nejen ke sněmovnímu klání. „Mám vizi, že kandidátem na prezidenta bude Miroslav Kalousek,“ dodává Naďa.



Natáčení pro ARD

Jak doráží autobus s lídrem koalice Petrem Fialou, předsedkyní TOP 09 Markétou Adamovou Pekarovou a lidoveckým šéfem Marianem Jurečkou, vytváří se na Hradčanské hotové bludiště. Lidé spěchající přes rušnou spojku kličkují mezi fanoušky Spolu. Petr Fiala se dává do hovoru s mužem ověšeným několika taškami s nápisem Herášek. Po krátkém hovoru ukazuje Fiala na opodál stojící Lenku Kohoutovou. „To je naše experta na sociální problematiku,“ dodává předseda a ponechává muže v doprovodu političky ODS.

Jak se později ukazuje, majitel tašek je zakladatelem projektu Herášek.cz Petr Šmeral. Jak vysvětlil serveru Lidovky.cz, coby otec samoživitel zůstal s těžce postiženou dcerou sám bez pomoci. Ačkoli musel omezit kvůli péči o potomka svoji práci, stát mu nepomohl. „Stát sice tvrdí, že pečovatelé jsou zaměstnanci, ale nedává za to mzdu. Jsem s dcerou sám bez podpory už dva roky,“ vysvětluje Šmeral. Cestu z tíživé ekonomické situace našel sám. Založil výrobnu praženého hrášku a spustil úspěšnou crowfundingovou kampaň.

Politikům, které kvůli řešení nejen svého složitého případu oslovoval, moc nedůvěřuje. „Naslibují, ale nakonec z toho nic nebude.“

Proč tedy zavítal na mítink Spolu? „Německá televizní stanice ARD o mém příběhu natáčí dokument. Chtěli pořídit několik záběrů, jak oslovuji politiky,“ dodává. Vysvětluje se tak, že několik přítomných kameramanů netvoří štáb tuzemské zpravodajské stanice, který by pokrýval předvolební kampaň. Samoživitel Šmeral vysvětluje, že je připraven volit demokratickou opozici, aniž by ale prozradil jestli Spolu, nebo PirSTAN.

Já počítala tanky

V davu však koalice Spolu přece jen věrné fandy má. Počítá se k nim i seniorka Alena. „Pocházím sice stejně jako současný premiér z Průhonic, ale Babiše nemůžu. Proto budu volit Spolu. Vždy jsem volila ODS,“ dodává postarší dáma. „Můj táta to odskákal po osmašedesátém. Celá rodina byla proti režimu. Dnes mi to silně připomíná Letnou z roku 1989,“ říká Alena s tím, že je potřeba se vymanit z područí komunistů.

Politický koktejl oživuje stánek s Peticí za manželství pro všechny, který si postavili mladí lidé přímo naproti stánkům Spolu. Ihned je jasné, že do koalice nepatří. „Kdybych nepřemýšlela, volila bych Zelené. Takhle ale hodím hlas raději PirSTANU,“ přiznává dvaadvacetiletá Karolína. V místě zbudovala petiční stánek, aniž by prý věděla o kampani Spolu. Pro ni i její kolegy je prý manželství pro všechny zcela kruciální otázka, dle které se rozhodují ve volbách. Proto by těžko mohla volit koalici s lidovci.

Při odchodu z jinak poklidné akce se rozhoduji koupit si u jednoho z nedalekých stánků burčák. Prodavačka mi podává lahev se slovy, že je dost, že se u ní také někdo zastavil. „Otravují tu s politikou už od čtvrt na čtyři. Odehnali mi zákazníky,“ říká rozčíleně žena středního věku. A přidává na síle. „Ale já to tak nenechám. Nafotila jsem si to a pošlu to panu Volnému,“ leze na povrch inklinace k Volnému Bloku. „Já se s nimi štvát nebudu. Já počítala tanky, když oni čůrali do plen,“ hřímá směrem ke stánkům Spolu. Odcházím z akce se směsicí pocitů. Doma chutnám burčák. Musím ho vylít. Je zkyslý.