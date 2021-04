Jak bude o Velikonocích: Velký pátek přinese ochlazení, část Česka opět pocítí sněžení

Praha Téměř letní počasí z počátku týdne s abnormálně vysokými teplotami, které leckde přepisují historické rekordy, skončí o čtvrteční noci. Sváteční velikonoční dny budou většinou slunečné, s maximálními teplotami jen mírně nad 10 stupňů a nočními mrazíky.

Bude to další z náhlých teplotních zvratů, jichž jsme během letošní zimy/začínajícího jara zažili již několik. Studená fronta přicházející od severu v noci na Velký pátek výrazně ochladí vzduch nad Českem, teplotní rozdíl mezi čtvrtkem a sobotou bude až 14 stupňů směrem dolů.



I přes tento teplotní šok zůstane počasí o Velikonocích docela příznivé, změna povětrnosti totiž přinese jen malé srážky. Ty se s největší pravděpodobností vyskytnou v sobotu v severních částech Česka, na horách půjde o sněžení. Ve velké části republiky ale pršet či sněžit zřejmě nebude vůbec, případně půjde o ojedinělou přeháňku.

Ráno na Velký pátek bude v porovnání s předchozími dny o něco chladnější, teploty by se však ještě měly všude udržet nad nulou. Během dne se bude oteplovat jen mírně a maxima se zarazí na hodnotách mezi 11 a 14 °C. Srážky se vyskytnou spíše ojediněle, s o něco větší pravděpodobností na severovýchodě a severu Česka; zhruba nad 700 metrů nad mořem půjde o sněžení. Foukat bude od severu, odpoledne by se za frontou obloha měla projasňovat.

Bílá sobota bude nejchladnějším dnem Velikonoc. Ráno mohou teploty i v nížinách klesnout pod bod mrazu, během dne se pak na většině míst dostanou jen na hodnoty kolem 10 °C; pocitovou teplotu bude navíc stále snižovat vítr severních směrů. Srážky se dají čekat spíše v severní a severovýchodní části Česka, hranice sněžení klesne až na 500 metrů. Na severních pohraničních horách tak může připadnout několik centimetrů sněhu.

Velikonoční neděle přinese stabilnější, byť ve srovnání se sobotou jen o trochu teplejší počasí. To platí pro denní teploty; ráno však bude zřejmě vůbec nejstudenější z celých Velikonoc – hlavně v údolních polohách a na horách se mohou minima dostat docela hluboko pod bod mrazu. Na obloze by pak během dne mělo převládat polojasno či oblačno, sluneční svit jen výjimečně vystřídá nějaká ta přeháňka a teploty se odpoledne zastaví na hodnotách kolem 13 °C. Na severu Česka může být chladněji.

Pro Velikonoční pondělí počítají meteorologické modely známé v době publikace tohoto příspěvku s jasnou nebo polojasnou oblohou s rozmezím teplot od 2 do 14 °C. To jsou zhruba dlouhodobě průměrné hodnoty pro začátek dubna. Srážky by se vyskytnout neměly a protože již nebude vát ani chladný severní vítr, mělo by být pondělí co do povětrnosti zřejmě pocitově nejpřívětivějším dnem celých Velikonoc.

Aktualizovanou předpověď počasí si můžete ověřit na webu Českého hydrometeorologického ústavu.

Na výlet s čepicí a rukavicemi

Chystáte-li se během Velikonoc někam na výlet – a umožní-li vám to aktuální vládní omezení volného pohybu –, tak nejpříznivější podmínky pro pobyt v přírodě by měly být v pondělí a v neděli.

Na českých a moravských horách sice část sněhu již odtála, hlavně na severních svazích či ve stinných údolích ho ale stále zůstává docela dost: na hřebenech Krkonoš, Jeseníků či Moravskoslezských Beskyd přes půl metru, mnohem méně na Šumavě. Výlet do vyšších poloh tak znamená připravit se na zimní podmínky, vzduch bude docela chladný, i když se to při slunečném počasí pohledem z okna na první pohled nemusí zdát.

Přechod studené fronty „vyčistí“ atmosféru a velikonoční víkend by tak měl nabídnout ostré výhledy do dálky – nabízí se tak naplánovat si túru nebo cyklistickou vyjížďku na nějaký dobrý rozhledový bod.

Aktuální podmínky v cílové oblasti si můžete zkontrolovat např. pomocí webových kamer Českého hydrometeorologického ústavu.

Uvedená prognóza vychází z veřejně dostupných dat a má pouze pravděpodobnostní charakter. Autor ani server www.lidovky.cz nemohou nést žádnou odpovědnost za případy, kdy by se situace v terénu lišila od publikované předpovědi.