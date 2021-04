Socha maršála Koněva našla nový domov, bude vystavena v pražském Muzeu paměti XX. století

Praha Socha sovětského maršála Ivana Koněva, která stála do 3. dubna 2020 na náměstí Interbrigády v pražské Bubenči, bude vystavena v pražském Muzeu paměti XX. století. Praha 6, jakožto majitel sochy, má s muzeem uzavřenou smlouvu na deset let s možností prodloužení. Informoval o tom místostarosta Prahy 6 Jan Lacina (STAN). Zatím je pomník uložený v depozitáři v Měšicích v Praze-východ.

„Depozitář v Měšicích jsme zvolili z toho důvodu, že se specializuje na uskladnění uměleckých děl. Prostředí skladu tedy umožňuje, aby zde socha byla v příznivých podmínkách a v maximální možné míře chráněna vůči poškození či odcizení,“ uvedl starosta šesté městské části Ondřej Kolář (TOP 09). Socha, která byla znalkyní oceněna na 13 milionů korun, je podle dřívějších informací radnice v depozitáři chráněna před ultrafialovým zářením a technologie udržují uvnitř haly stabilní teplotu a vlhkost. V budově je rovněž nainstalováno mimo jiné protipožární zabezpečení.

Pomník byl z náměstí Interbrigády odstraněný 3. dubna 2020. Loni v prosinci se dále bouraly betonové vrstvy, nad nimiž stála socha, a železobetonové konstrukce. Na rozebrání soklu, demolici betonových konstrukcí a následnou rekultivaci volné plochy byl původně určen asi milion korun. Práce byly nakonec o 673.000 korun dražší, než se předpokládalo. Při plánování demoličních prací se podle dřívějšího vyjádření mluvčího Prahy 6 Jiřího Hannicha vycházelo z dokumentace autora pomníku Vratislava Růžičky z roku 1980. Výkresy se ale neshodovaly s reálnou podobou základů pomníku, tudíž cena demolice byla vyšší než jaká byla stanovena na základě dostupné dokumentace.

Na náměstí Interbrigády by namísto sochy sovětského vojevůdce měl v budoucnu stát pomník připomínající osvobození Prahy na konci druhé světové války. Architektonicko-urbanistická soutěž na realizaci památníku by měla být vypsaná letos. Konkrétní termín zatím stanovený nebyl, uvedl Lacina. Důvodem je podle místostarosty Prahy 6 to, že kvůli pandemii koronaviru a souvisejícím vládním opatření pracuje radnice v nouzovém režimu. Věnuje se tak vybraným povinnostem a těm, které jí ukládá zákon.



Koněvovu sochu v nadživotní velikosti z dílny sochaře Zdeňka Krybuse a architekta Růžičky odhalili v Praze 9. května 1980 v den 35. výročí konce druhé světové války. Pomník vojevůdce, který se podílel na osvobození Prahy od nacistů, ale i na krvavém potlačení protikomunistického povstání v Maďarsku v roce 1956, byl v Praze 6 častým terčem vandalů. V září roku 2019 zastupitelé šesté městské části rozhodli o odstranění pomníku a jeho nahrazení památníkem osvobození Prahy na konci druhé světové války. Ruské velvyslanectví to označilo za nehorázné. Socha byla z náměstí odstraněna loni 3. dubna. Proti postupu radnice ostře protestovali čeští komunisté, Rusko prostřednictvím svého pražského velvyslanectví i prezident Miloš Zeman.