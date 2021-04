Noční vlci do Prahy nakonec nedorazí. Rusy zastoupí čeští motorkáři, střetnout se s nimi chce ‚gang rodinného typu‘

Praha V rozjitřené atmosféře česko-ruské diplomatické přestřelky se ve čtvrtek spustí akce, která pravidelně rozdmýchává proruské i protiruské nálady a je spojená s přítomností ruského motorkářského gangu – Nočních vlků.

Nacionálně laděný spolek, jenž tradičně projíždí trasu Moskva–Berlín, své zástupce ale letos mít v tuzemsku nebude. „Účast zahraničních účastníků nepředpokládáme,“ sdělil serveru Lidovky.cz mluvčí policejního prezidia Ondřej Moravčík. Stejně jako loni musí Noční vlci českou etapu „odpískat“ kvůli koronavirovým opatřením.

Přesto se však ve čtvrtek skrze Česko kolona vypraví. Místo ruských motorkářů ale trasu projedou jejich čeští příznivci, kteří si tak prý chtějí připomenout výročí konce druhé světové války. S jejich akcí by ale mohla mít i tak plné ruce práce policie, především v Praze. Záměr střetnout se s příznivci Nočních vlků totiž už avizovala motorkářská skupina ZZ Corps, dle jejíchž zástupců je střet nevyhnutelný. „Na případný konflikt budeme patřičně vyzbrojeni,“ řekl serveru Lidovky.cz zástupce spolku David Kasl.

Kontroverzní akce nacionalistů přitahovala pozornost už v minulých letech, kdy se některých vyhrocených momentů účastnil třeba poslanec SPD Jaroslav Foldyna, tehdy ještě v dresu sociální demokracie. Ten serveru Lidovky.cz řekl, že přátele na motorkách přijde pozdravit na pražskou část programu i letos.

Bývalého Foldynova kolegu, staronového šéfa ČSSD Jana Hamáčka, staví letošní ročník výjezdu do nepříjemné pozice. Jakožto ministr vnitra je neodmyslitelně spojený s vyšetřováním výbuchu vrbětického muničního skladu, za nímž mají být podle českých vyšetřovatelů ruské tajné služby. Hamáček už musel dementovat i slova prezidenta Miloše Zemana o dvou vyšetřovacích verzích.

Zvláštně ale může vypadat výběr nového Hamáčkova náměstka. Místopředseda vlády totiž ukázal na jihomoravského šíbra ČSSD Michala Haška. Zrovna ten se s Nočními vlky ještě jako hejtman v roce 2016 ochotně fotil a kladl věnce. Navíc má tradičně blízko k Rusku vstřícnému Hradu.

Česká etapa by podle programu „Cesty vítězství 2021“, jak jízdu nazvali čeští pořadatelé, měla začít ve čtvrtek srazem účastníků v Ostravě u památníků Rudé armády v Komenského sadech. Mluvčí městské části Moravská Ostrava a Přívoz Hana Lajčíková serveru Lidovky.cz sdělila, že radnice nemá o průjezdu Nočních vlků žádné informace a žádosti o zábory veřejného prostranství také neeviduje. Právě tam by přitom příznivci ruských motorkářů měli strávit podle programu až čtyři hodiny. David Sýkora, uvedený u programu jako kontaktní osoba, na dotazy serveru Lidovky.cz neodpověděl.

Bez indicií o úmyslech Nočních vlků ve své obci byl i Josef Pospíšil, starosta Hřivínova Újezdu nedaleko Zlína. Právě tam se skupina motoristů má vypravit po odjezdu z Ostravy. „Kdyby se mě na to média neptala, vůbec bych nevěděl, o jaké vlčáky jde,“ řekl serveru Lidovky.cz Pospíšil.

Doslechl se prý jen o úmyslu instalovat na památník sovětského vojáka Nikolaje Rusakova, který se v obci nachází, pamětní destičku. To se však starostovi zhruba půltisícové obce nelíbí. „Nechtěl bych ale, aby nám tu do těch památníků něco montovali nebo šroubovali,“ uvedl Pospíšil s tím, že je na zájem o památník zvyklý: jezdí k němu prý zástupci ruského konzulátu z Brna či KSČM.

„Horká“ fáze celé akce by mohla nastat až 5. května, kdy má nepočetná motorkářská kolona dorazit do Prahy. V té by se měla zastavit u Památníku vojáků Rudé armády na Olšanech i na náměstí Interbrigády, kde stála socha maršála Koněva.

Uvítací komando

Záměr střetnout se s příznivci Nočních vlků už ale avizovala středočeská motorkářská skupina vyznavačů mopedů ZZ Corps Bandidos Locales. Ve své tiskové zprávě uvedli, že střetu s fanoušky ruských nacionalistů se pravděpodobně nepůjde vyhnout.

„Uvítací komando bude čítat do dvaceti jezdců,“ popsal Kasl pro server Lidovky.cz záměry svých kolegů. Konfrontovat chtějí ZZ Corps příznivce Ruska u podstavce bývalé sochy maršála Koněva na Praze 6. Z pietních důvodů se chtěli prý vyhnout konfliktu na hřbitově na Olšanech.

Jaroslav Foldyna (ČSSD) přivítal Noční vlky s lízátky.

Navíc prý nemají čas postavit se české odnoži Nočních vlků dříve než odpoledne. „Jsme normálně pracující a půl dne se budeme ohánět, aby stát nepřišel o naše daně na placení dotací firmám našeho premiéra,“ vysvětlil v nadsázce Kasl. Nakolik to čeští „mopedáři“ myslí s fyzickým konfliktem vážně, není jasné. Ironie a satira jim totiž není cizí. Na jejich náborovém letáku požadují pro členství kromě vlastnictví mopedu Korado také znalost jednoho světového jazyka či smysl pro jemný humor anglického stylu. Oplátkou nabízejí členství v „gangu rodinného typu“.

Na lehkou váhu ale naopak nebere akci starosta Prahy 3 Jiří Ptáček (TOP 09). Ten by byl prý nerad, aby se opakoval scénář z roku 2019, kdy události přihlížel. Bylo to absurdní divadlo. „Na vážnosti tomu dodávala policie, která je i s majáčky doprovázela městem. Přijela tam banda motorkářů, bylo to spíše shromáždění dopravních prostředků,“ popsal starosta.

Ptáček je prý v kontaktu s ministrem vnitra Janem Hamáčkem, kterého prý urgoval, aby se k věci nějak vyjádřil a ideálně zajistil, aby motorkáři neměli doprovod mužů zákona. Ti by podle starosty měli naopak dohlížet na dodržování všech pravidel.

To má policie podle Ondřeje Moravčíka v plánu. „Jsme připraveni dohlížet na veřejný pořádek na místech, kde bude skupina v rámci své trasy zastavovat v souvislosti s uctěním památky padlých vojáků sovětské armády,“ napsal v odpovědi policejní mluvčí.

Zda jsou si policisté vědomi možného střetu s jinou skupinou, ale komentovat nechtěl.

Dřívější účastník motorkářských jízd Foldyna tvrdí, že kolem akce panuje zbytečný rozruch. „Je to o symbolu položení květin k hrobům padlých vojáků, i když se do toho někdo snaží zatahovat současnou situaci,“ trvá si na svém poslanec.