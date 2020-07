Jak bude o víkendu: konečně přijde pořádné léto, teploty překonají 25 stupňů

PRAHA Letní pohoda jak má být: převážně modrá obloha, denní teploty nad 25 stupňů a docela prohřátá voda. Předpověď na nadcházející víkend slibuje pěkné počasí, kterého jsme si zatím mnoho neužili.

Sobota sice začne poměrně chladným ránem – i v nížinách mohou teploty klesnout až na 10 stupňů –, pak se ale bude vzduch docela rychle prohřívat a odpoledne se rtuť teploměru dostane až ke 27 stupňům. Obloha by měla být po očekávaném pátečním dešti přinejmenším dopoledne nad většinou českého území vymetená, během dne bude přibývat oblaků na polojasno, místy až oblačno. Později odpoledne a navečer sice nelze vyloučit místní bouřky, mělo by však jít spíše o lokální záležitosti.



Plánujete-li tedy vyrazit do přírody na pěší výlet či cyklistickou vyjížďku, měl by to být - přinejmenším z pohledu počasí – vydařený podnik. Ideální aranžmá, které spojí sport s odpočinkem na čerstvém vzduchu, vypadá takto: přemožte lenost, ráno si přivstaňte a do těla si dejte (na túře/kole/při běhu/na inlinech) dopoledne. Se strategickým zakončením nejpozději krátce po poledni někde u vody dřív, než začne být na sport příliš teplo. Zbytek dne může být někde u přehrady nebo rybníka.

Jak bude další dny? Podívejte se na aktuální předpověď počasí.

Neděle přinese teploty srovnatelné se sobotou, jen ráno by mělo být o něco teplejší. Rozdílná ale bude oblačnost: od rána se jí bude vytvářet více a podle aktuálně platných modelů může v západní polovině republiky sprchnout či zabouřit již kolem poledne. Později během dne se oblaka i potenciální srážky dostanou i na Moravu. Bouřky, místně doprovázené i silným větrem, jsou mnohem pravděpodobnější než v sobotu.



Na horách bude po oba víkendové dny sice tepleji než minulý víkend, pokud však vyrazíte na hřebeny, větrovku nezapomeňte. Ve vrcholových partiích Krkonoš či Jeseníků budou maxima kolem 17 stupňů a přeháňky se tam mohou vyskytnout po oba víkendové dny.

Detailní předpověď počasí si můžete ověřit na webu Českého hydrometeorologického ústavu http://portal.chmi.cz.

Přehrady a rybníky se prohřály

Poměrně vysoké teploty posledních dní, které dohánějí chladnější začátek léta, pomohly vyhřát i povrchovou vrstvu vody v českých vodních nádržích. Její teplota se většinou pohybuje kolem 22 °C, v chráněných zátokách to může být i o něco víc. Dokonce i vysoko položené Lipno překonalo magickou hranici dvaceti stupňů, a to je co říct. Tradičně nejteplejší vodní plochy jsou ty mělké a do široka rozlité, třeba Nechranice na Ohři, „východočeské moře“ Rozkoš či Nové Mlýny na jižní Moravě.

Ve srovnání se Středozemním mořem jde ale samozřejmě o hodnoty o několik stupňů nižší. Třeba na jihu Itálie či na Maltě se ponoříte do tekutiny 26 až 27 stupňů teplé, podobně je tomu i na Mallorce. Zhruba o dva stupně chladnější je moře u břehů Chorvatska.

Uvedené prognózy vycházejí z veřejně dostupných meteorologických dat a pracují s pravděpodobnými údaji. Skutečný průběh počasí v budoucnu se může od prognózy lišit a autor příspěvku ani server Lidovky.cz za případné odchylky nemohou nést odpovědnost.