MAPA: Jak se zbarvily pražské čtvrtě? ANO jde do ústraní, Čižinský na sedmičce ‚zboural‘ statistiky

POVOLEBNÍ VYJEDNÁVÁNÍ Koalice KLID, složená z TOP 09 a KDU-ČSL, která vyhrála volby v Praze 6, zvažuje povolební spolupráci s druhou ODS a s hnutím Starostové a nezávislí. Podle starosty městské části Ondřeje Koláře (TOP 09) k sobě mají programově, ideově i lidsky nejblíže. Kolář to řekl ČTK před ustavujícím jednáním zastupitelského klubu. Koalice KLID a ODS získaly shodně po deseti mandátech v pětačtyřicetičlenném zastupitelstvu, do kterého se dostala ještě další čtyři uskupení. "Já už jsem to říkal před volbami, že pro nás přirozenými partnery jsou ODS a STAN a na tomto půdorysu to budeme chtít stavět. Záleží jenom na tom, jak s tím do toho ty druhé dvě strany vstoupí a jak rychle dokážeme najít shodu," řekl Kolář. Podle lídra ODS Jakuba Stárka mají s Kolářem stejný pohled na výsledky voleb. "Že si voliči přejí, aby ta koalice byla mezi našimi dvěma stranami," řekl ČTK.