22. května 2020 5:00 Lidovky.cz > Zprávy > Domov

Ministr vnitra a šéf ČSSD Jan Hamáček v rozhovoru pro Lidovky.cz popsal, jak chce využít pozornost veřejnosti, kterou získal během koronakrize. Zmínil také, co jsme se dozvěděli díky epidemii nemoci covid-19 – například to, jak komplikovaný by byl život bez volného pohybu lidí i zboží přes hranice uvnitř Unie.

První várku roušek a rukavic pro státní rezervy koupí vnitro. Miliardového tendru se účastní hlavně české firmy Lidovky.cz: Nejste smutný, že už skončil nouzový stav?

Určitě ne. Jsem šťastný, protože, jak už jsem mnohokrát říkal, my jsme si nouzový stav nepřáli. My jsme chtěli, aby co nejrychleji skončil, protože když skončí krizový stav, znamená to, že epidemie ustupuje a vracíme se do normálu. Je to proto dobrá zpráva pro Českou republiku i pro celý tým na ministerstvu vnitra.