Pokud chceme nastartovat Česko, je třeba větší radikálnější změna. Na tu ale nemáme spojence, říká Skopeček z ODS

Lidovky.cz: Bylo ze strany prezidenta republiky rozumné otevírat téma přijetí eura ve chvíli, kdy nás čekají eurovolby, přičemž pro ně to tématem není? O kroku by mohli rozhodnout domácí politici, ti vládnoucí to ale ve svém programovém prohlášení nemají…

Trochu se usmívám, když někdo volá po zahájení debaty o potenciálním přijetí společné evropské měny. Ta debata totiž běží velmi dlouhou dobu, a kdo chtěl, tak se jí už roky účastní. Česká národní banka (ČNB) a ministerstvo financí produkují každoročně společnou zprávu o plnění maastrichtských kritérií a sladěnosti naší ekonomiky s eurozónou.

Za druhé pak míním, že dělat z eura v tuto chvíli politické téma číslo jedna je chyba. Euro je zástupný problém, který odvádí pozornost od naléhavějších starostí České republiky. I řada ekonomů, kteří se staví k přijetí eura příznivě, říká, že máme poměrně mnoho jiných strukturálních, ekonomických problémů zapříčiňujících ekonomický nerůst, respektive vyhlídky na slabý růst.

Otázka měny nám určitě růst nezajistí. Koruna není tím, co nás brzdí, a zároveň země, které přijaly euro, se díky tomu nestaly ekonomickými tygry. Ti, kdo se snaží euro hystericky tlačit, ve skutečnosti nemají žádnou ideu, co s naší ekonomikou provést, aby dokázala znovu viditelně růst.