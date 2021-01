Je diplomacie mrtvá? Moderní technologie neumožňují neformální domluvy a zákulisní tahy

PRAHA Údělem, ale i výsadou diplomatů bylo od nepaměti cestování. A také schůzky tváří v tvář. Na život na cestách si diplomaté přivykli, patří k jejich řemeslu. Jenže koronavirová pandemie klasickou diplomacii umrtvila, zásadně podkopala její premisu: osobní kontakt. Jednání přesunutá v zájmu protiepidemických opatření do virtuálního prostředí ho nahradit nedokázala.

I čeští politici omezili své zahraničí cesty na nezbytné minimum, což se promítlo do itineráře jejich letošních výjezdů. „Plánování jde teď velmi složitě. V loňském roce jsme žádnou cestu nezrušili, vše se přesunulo na letošek. Zatím ale vůbec není jisté, kdy se cesty či návštěvy uskuteční,“ řekl Lidovkám.cz Rudolf Jindrák, ředitel zahraničního odboru Pražského hradu.



Prezident Miloš Zeman má pro tento rok v plánu, že podnikne z loňska přesunuté cesty do Itálie a Bulharska. Termíny ovšem závisejí na stavu epidemie. A také na rychlosti očkování, nejen zainteresovaných politiků, proočkovaná musí být i drtivá většina obslužného personálu spadajícího do kolonky „běžná populace“. Ve hře je pro letošek i Zemanova účast na summitu NATO, diskuse se nyní vedou také okolo setkání prezidentů zemí visegrádské čtyřky (ČR, Slovensko, Polsko, Maďarsko). Současná předsednická země Polsko chce summit uspořádat v únoru.

PLÁN CEST ČESKÝCH POLITIKŮ V ROCE 2021 ■ Prezident – Itálie – Bulharsko – setkání prezidentů členských zemí visegrádské čtyřky – summit NATO – summit Číny s východoevropskými zeměmi 17+1 ■ Předseda vlády – jednání v sídle EU v Bruselu – Asia-Europe Meeting – Expo 2020 v Dubaji – Vietnam ■ Ministr zahraničních věcí – jednání v sídle EU v Bruselu – Kanada – Blízký východ – jihovýchodní Asie – Tunisko, Mali – Expo 2020 v Dubaji ■ Předseda sněmovny – Rakousko, Lichtenštejnsko, Polsko, Švýcarsko, Berlín, Sasko, Slovensko ■ Předseda Senátu – prozatím nic neplánuje

Premiéra Andreje Babiše (ANO) letos v zahraničí čekají zejména jednání v sídle Evropské unie v Bruselu, hovoří se také o podnikatelské misi do Vietnamu. To ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) věří v uskutečnění cesty do Kanady, jihovýchodní Asie, na Blízký východ a také do Tuniska či Mali. Pro diplomaty, kteří mají v tomto roce vyrazit na mise, hodlá zajistit přednostní vakcinaci proti covidu. Ministrův úmysl ale podle diplomatického zdroje Lidovek.cz budí rozpaky.

Co s ušetřenými penězi?

Pandemie nenarušila jen plánování návštěv a misí, poznamenala i podobu samotných diplomatických jednání, přesunutých do „nenakažlivého“ online prostředí. Charakterizuje je opatrnost. „Co přenášeno jest, jako by vždy bylo. Člověk musí být velmi opatrný, nemůže sdělit vše a zejména nechce riskovat, neboť nikdy neví, kdo všechno poslouchá,“ řekl Lidovkám.cz Cyril Svoboda, někdejší ministr zahraničí a zakladatel Diplomatické akademie.

Videohovor dle něj umožňuje překonat potíže spojené se omezením pohybu, nemůže ale plnohodnotně nahradit diplomacii. „Její obvyklou součástí je to, že se partneři na okraj jednání někde spolu neformálně domluví a tím vše posunou správným směrem. Toto jakkoli moderní technologie neumožňují,“ uvedl Svoboda. Zákulisní debaty (a dohody) tak mají utrum, kvůli čemuž značně trpí bilaterální vztahy.

Byť si většina diplomatů přeje návrat k tradičním praktikám doby předcovidové, změny se této sféře přesto nevyhnou. Pandemie odhalila, na čem se případně dají šetřit čas i peníze. Jen za neuskutečněné zahraniční cesty tuzemských politiků erár uspořil miliony korun, které se přesunou do rozpočtů v dalších letech. Šéf dolní parlamentní komory Radek Vondráček (ANO) kupříkladu počítá s tím, že ušetřené peníze by se mohly použít i na financování akcí spojených s českým předsednictvím v Radě EU ve druhé polovině roku 2022.

Tlak na omezení zahraničních cest nevyloučil ani Svoboda, jenž za úskalí online světa považuje i takzvanou tweetovou diplomacii. „Je to diplomacie krátké paměti, protože tweet se mnohdy napíše rychle a až příliš zkratkovitě, heslovitě. Je to dílem soustředění se na přítomný okamžik. Diplomacie však potřebuje promyšlená memoranda či postoje, která se formulují dlouhodobě,“ řekl exšéf ministerstva zahraničí. Tweetovou diplomacií proslul dosluhující prezident USA Donald Trump, jemuž sociální síť zablokovala natrvalo účet, podle Twitteru jej totiž Trump využíval k podněcování násilností.