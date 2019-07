Politici hodnotí lánskou schůzku. ‚Absurdní divadlo, trapná taškařice‘, ale i posun k vyřešení krize

PRAHA Páteční příslib prezidenta Miloše Zemana, že odvolá ministra ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD), rozuzlení vládní krize nepřinesl, míní předseda ODS Petr Fiala. Šéf SPD Tomio Okamura řekl, že příčinou krize není Staněk nebo nový kandidát ČSSD na ministra kultury Šmarda, ale „rozhádaná, rozpadající se a nestabilní“ ČSSD. Naopak předseda TOP 09 Jiří Pospíšil mluví o blížícím se konci „trapné taškařice“ a šéf KDU-ČSL Marek Výborný o drobném posunu.

Fiala po schůzce Zemana, předsedy ČSSD Jana Hamáčka a zřejmě končícího ministra kultury Staňka na lánském zámku na twitteru napsal, že nepovedený politický seriál ohledně výměny ministra kultury pokračuje. „Místo normální práce vlády a řešení skutečných problémů České republiky musíme dál sledovat toto absurdní divadlo,“ uvedl.



Okamura soudí, že dokud bude sociální demokracie ve vládě, permanentní vládní krize bude pokračovat. Jejím spoluviníkem je i premiér Andrej Babiš (ANO), když si ČSSD před rokem do vládní koalice vybral, řekl Okamura.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš soudí, že po Babišovi, jenž se se Zemanem sešel ve čtvrtek, si vylámal na prezidentovi zuby i Hamáček. „Neboť příslib odvolání pana Staňka na nejmenování nového ministra nic nemění,“ řekl Bartoš. Má pocit, že nynější „divadlo“ zastírá fakt, že skutečným problémem vlády není ministerstvo kultury, ale stíhaný premiér v prokazatelném střetu zájmů.

„Dozvěděli jsme se, že skoro po dvou měsících se pan prezident vrátí k tomu, že bude respektovat ústavu a ministra Staňka odvolá. Nerozumím tomu, proč až na konci července,“ řekl výsledku schůzky Výborný. Situace podle něho nepřispívá stabilitě vládnutí. „Odpovědnost je ale podle Výborného na Babišově straně.

Podle Pospíšila se trapná taškařice chýlí ke konci

„Jsem rád, že se trapná taškařice s výměnou ministra kultury chýlí ke konci a Miloš Zeman si snad splní své ústavní povinnosti,“ řekl Pospíšil. Je podle něho smutné, že tak banální záležitost, jako je výměna ministra kultury, řeší politická reprezentace týdny, místo aby se věnovala problémům Česka.

Předseda STAN Vít Rakušan označil výsledek lánské schůzky za „půlkrok k vyřešení současné krize“. „Z vyjádření Jana Hamáčka však čtu, že si ČSSD nenechá od prezidenta diktovat, koho by měla vyslat na ministerstvo kultury místo pana Staňka, a tak patrně krize může po pondělním jednání předsednictva trvat dál,“ míní. Opakovaně se také podle Rakušana ukázalo, že Babiš je slabý premiér, který nedokáže Zemanovi oponovat. „Proč to dělá, je otázkou. Každopádně tím škodí zemi, které vládne,“ dodal.

Schůzka prezidenta Miloše Zemana (uprostřed), šéfa ČSSD Jana Hamáčka (vlevo) a ministra kultury Antonína Staňka.

Podle předsedy poslanců KSČM Pavla Kováčika se ukazuje, že „bouře ve sklenici vody“ o neústavnosti Zemanových kroků byla trošku předčasná. „Gordický uzel se rozvázal tím, že pan prezident sdělil, kdy odvolá pana ministra Staňka. On nikdy předtím neřekl, že ho neodvolá, to je potřeba poznamenat. Teď se otevře prostor k dalším jednáním, jestli bude sociální demokracie trvat na panu Šmardovi, nebo najde jiného kandidáta. To už je věcí dalšího jednání a do toho my jim nemáme ani co mluvit,“ uvedl šéf klubu strany, která vládu ANO a ČSSD ve Sněmovně toleruje.

Předseda KSČM Vojtěch Filip míní, že jestliže Zeman ohledně odvolání Staňka vyhověl, nyní by měli být sociální demokraté vstřícní k prezidentovi. Zeman se ke Šmardově nominaci na ministra kultury staví kriticky.