‚Ještě žijeme!‘ Kandidátku komunistů vedou mladí, zkušení matadoři se propadli

PRAHA Průměr třicet let byste nejspíš u prvních třech míst kandidátky čekali třeba u Pirátů. U letošních voleb do Evropského parlamentu to ale platí pro KSČM, která má například na druhém místě třiadvacetiletého studenta z Brna. Podle politologa Daniela Košťála se jedná o snahu ukázat, že je strana stále relevantní i mezi mladšími ročníky.

„Pravdou je, že kdyby mladší ročníky nedaly na všudypřítomnou antikomunistickou propagandu a otevřely se programu KSČM, tak by zjistily, že nejpropracovanější východiska problémů, které jako mladí lidi řeší, má právě KSČM,“ tvrdí europoslankyně a lídryně letošní kandidátky KSČM do Evropského parlamentu Kateřina Konečná. Její strana, typicky spojována s voliči starších ročníků, totiž postavila do čela kandidátky pro letošní evropské volby trojici, jejíž průměrný věk jen lehce překračuje 30 let.

A protože komunistům průzkumy zatím nepřisuzují žádný drastický nárůst podpory, měli by štěstí, pokud by se jim tři křesla podařilo uhájit. Zdaleka největší šanci tedy mají právě první tři.

Konečné je 38 let, hned za ní ale následuje třiadvacetiletý student Masarykovy univerzity Andrej Bóna. Třetím v pořadí na kandidátce s názvem „KSČM-Česká levice společně“ je provozní baru Arťom Korjagin, kterému bylo tento týden jednatřicet. Rozhovor s mladým a neklidným Korjaginem si můžete přečíst v našem článku.

Arťom Korjagin

Cílí rudí na mladší ročníky, u kterých tradičně strádají?



Podle vedoucího katedry politologie a mezinárodních vztahů na vysoké škole CEVRO Institut Daniela Kunštáta se jedná hlavně o snahu stranu představit jako organizací stále oplývající energií a pespektivou navzdory neúprosnému demografickému trendu. „Komunisté také dobře vědí, že jejich v průměru velmi staří příznivci oceňují ‚mladou krev‘ na kandidátkách a docela systematicky podporují (například kroužkováním) právě mladší stranickou generaci,“ řekl serveru Lidovky.cz Kunštát s tím, že jádro sdělení je vlastně banální: „Pořád žijeme!“



Lídryně kandidátky Konečná ale odmítá, že by věk byl jedním k kritérií pro výběr jmen na konečnou kandidátku. „Neuznávám rozdělování a kvótování podle kritérií mladý/starý, muž/žena a podobně. Hodnotím člověka podle jeho schopností,“ napsala serveru Lidovky.cz komunistická europoslankyně.

Předseda KSČM Vojtěch Filip ale připustil, že za volbou stála snaha jeho strany poukázat na to, že je v jejich lidském rezervoáru stále z čeho vybírat. „Byl to výsledek tajné volby, tedy vůle členů ústředního výboru ukázat, že máme dostatek mladých aktivních členů,“ napsal serveru Lidovky.cz.

Co dál? Omlazování a fíkový list integrace

Politolog Kunštát tvrdí, že ve snahách o „facelitfting“ budou komunisté zřejmě pokračovat, pochybuje ale o tom, zda se jim to může povést. „Jsem velmi skeptický k tomu, zda se to současné KSČM může podařit bez určitých ideologických korektur a koneckonců i změny způsobu komunikace směrem k levicovému elektorátu,“ říká politolog.

Na kandidátce ale nejsou komunisté samotní - například dvojka Bóna je ze Strany demokratického socialismu (SDS), se kterou se jdou podle Konečné komunisté „bít za české zájmy do europarlamentu“. Jak ale podotýká Kunštát, SDS je fakticky pouze okrajovou satelitní stranou českých komunistů a o skutečnou spolupráci mezi stranami se tedy příliš nejedná.

„Dnes tedy nejde ani tak o stranu, jako spíš o jakýsi diskusní klub, jehož smysl existence je pro vnějšího pozorovatele jen obtížně pochopitelný,“ popisuje jinak ne příliš známou stranu vysokoškolský pedagog, podle kterého strany typu SDS působí spíše jako fíkový list aktivit komunistů.

Staří ven, mladí vpřed

Zatímco Kateřina Konečná si svou pozici udržela, její dva komunističtí kolegové z Evropského parlamentu, Jiří Maštálka a Jaromír Kohlíček, se buď rozhodli nekandidovat, nebo upadli v nemilost vedení. To první platí pro Jiřího Maštálku, který se rozhodl nekandidovat a po patnácti letech tak legislativní komoru Evropské unie opustí. Místo něj kandiduje s číslem dvanáct jeho syn Ivan.

Kateřina Konečná má oproti Filipovi zkušenosti z Evropského parlamentu.

S prací Jaromíra Kohlíčka už však zřejmě v ulici Politických vězňů spokojeni nebyli. Kohlíček vypadl z europarlamentu, ve kterém zasedal od roku 2004, jen krátce. Ve volbách 2014 ho totiž přeskočil Miroslav Ransdorf, který však v roce 2016 zemřel a na jeho místo tak nastoupil jako náhradník právě Kohlíček.



„Co se týče kolegy Jaromíra Kohlíčka, tak jeho umístění na kandidátce, stejně jako kohokoli jiného, vychází z tajného hlasování nejvyššího politického orgánu KSČM,“ okomentovala kolegův „sešup“ na kandidátce Konečná. Podle politologa Kunštáta může být jedním z důvodů fakt, že vedle Kateřiny Konečné byli oba zkušenuní matadoři bruselské politiky madiálně téměř neviditelní.