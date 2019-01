Komunisté ve žlutých vestách. Musíme ukázat radikalitu, říká člen KSČM

PRAHA Komunisté v sobotu odpoledne obsadí spodní část Václavského náměstí, chtějí demonstrovat proti zdražování bydlení. Podle Lukáše Vrobela, jednatřicetiletého člena pražské buňky, půjde zároveň i o protest vůči části KSČM. V rozhovoru pro Lidovky.cz tvrdí, že strana by měla být více radikálnější a přihlásit se k „úspěchům z minulosti“.

Protest proti zdražování KSČM svolala na sobotní odpoledne demonstraci proti rostoucím cenám bydlení, vody, elektřiny či plynu. Protestní akci, jež proběhne ve spodní části Václavského náměstí v Praze, pořádá společně s Odborovým sdružením Čech, Moravy a Slezska, Komunistickým svazem mládeže a organizacemi Spojenectví práce a solidarity a Levicové kluby žen.



Účastníky organizátoři vyzývají, aby dorazili s reflexními vestami. Inspirovat se nechali protesty francouzských občanů, kteří se prezentovali jako hnutí žlutých vest, z konce loňského roku.



Lidovky.cz: Ceny za nájemné se zvyšují několik let, proč jste se rozhodli pro protest až nyní? Navíc v době, kdy KSČM podporuje menšinovou vládu ANO a ČSSD.

Rozhodli o tom dva faktory. Jednak iniciativa hnutí žlutých vest ve Francii. KSČM by se měla postavit na podporu jejich oprávněných požadavků. Další zásadní věcí je tolerance Babišovy vlády, významná část komunistů je k této podpoře kritické.

Lidovky.cz: Takže jde zároveň o protest proti spolustraníkům?

Na této demonstraci bychom rádi ukázali, že strana je názorově rozdělená a všichni členové nezastávají názor, že podporovat vládu oligarchie je správné. Domnívám se, že podpora Babišově vládě je zásadně chybná. Mezi ANO, takzvanou státotvornou levicí typu ČSSD a jejími podporovateli z KSČM a otevřenou pravicí, kterou představují třeba ODS a TOP 09, velký rozdíl není. Všechny tyto strany jsou naprosto režimní, prokapitalistické a podporují vládu oligarchie a vykořisťování.

Je správné ukázat, že v KSČM i mimo ní, je řada pokrokových lidí, kteří s tímto vývojem nejsou spokojení a kteří chtějí, aby komunistická strana dělala samostatnou nezávislou politiku usilující o skutečnou změnu socialismu. Je ale zřejmé, že jsou ve straně kruhy, bohužel značně vlivné, které tento protest podporovat nebudou.

Lidovky.cz: Které kruhy máte na mysli?

Stejně jak není jednotná strana, není jednotný ani její krajský výbor v Praze, od něhož iniciativa vzešla. Například předsedkyně krajského výboru Marta Semelová patří k zásadovým komunistickým představitelům, kteří by rádi dělali politiku pro pracující lidi této země a ne nějaké intriky za účelem posílení osobních pozic, jak to vidíme u některých formálních představitelů.

Lidovky.cz: Vyzýváte účastníky, aby na demonstraci přišli v reflexních vestách. Je přesně dána barva?

Vzhledem k inspiraci francouzským hnutím se předpokládá, že by mělo jít o žluté vesty. Existuje i návrh na vesty rudé, které by vyjádřily barvou příslušnost k socialistickém a komunistickému hnutí. Nicméně není to žádná podmínka.

Člen pražské KSČM a společnosti Pektusan Lukáš Vrobel v KLDR.

Lidovky.cz: Protesty ve Francii, kterých se účastnilo takzvané hnutí žlutých vest, se nejednou zvrhly v násilnosti a výtržnictví. Do jaké míry jste se děním v této zemi inspirovali?

Především podporou požadavků proti zdražování a zhoršování životní úrovně. Zejména v Praze, kdy pro většinu společnosti je nedostupné vlastnit jakoukoliv nemovitost, případně se musí zavázat k mnohaleté hypotéce, jsou tito lidé v pozici novodobých otroků.

Jsme si ale vědomi, že hnutí získává sympatie nejen lidí, kteří jsou znepokojeni současným stavem, ale také části nacionalistů, fašistů, rasistů, a to je třeba odmítnout. Vybíjení si zlosti demolováním majetku není účinnou metodou. Když budeme říkat, že jsme proti kapitalismu, a projevovat to tak, že budeme zapalovat auta nebo rozbíjet výlohy, tak se ničeho nedosáhne.



Lidovky.cz: Co dalšího krom upozornění na tuto problematiku, chcete dělat, abyste dosáhli požadované změny?

KSČM by především měla dělat zásadovější politiku směrem k socialismu. Více se přihlásit k úspěchům socialismu z minulosti, dílu klasiků marxismu a výrazných revolučních představitelů. A ukázat reálná východiska, jak současný kapitalismus překonat. Pokud komunisté nebudou ochotni postavit se současné antikomunistické náladě a budou se tvářit, že ji nevidí, nebo ji přikyvovat, tak žádných pozitivních výsledků nikdy nedosáhnout. Budou stát zcela na okraji společnosti.

Lidovky.cz: Proč jste si pro demonstraci vybrali Václavské náměstí, které je vnímáno spíše jako symbol protestů zaměřených proti komunistické režimu?

Nemyslím si, že Václavské náměstí je jen symbolem protestů proti dobové situaci v ČSSR. V jeho spodní části přednesl 25. února 1948 Klement Gottwald svůj slavný projev Právě se vracím z Hradu. Konaly se tam také velké prvomájové průvody a shromáždění. Náměstí bylo zvoleno, protože jde o frekventované a viditelné místo. Má ale svou nevýhodu, že poměrně početná akce na něm vypadá nepočetně.

Lidovky.cz: Jakou očekáváte účast?

Lze ji těžko odhadovat, ale očekává se, že dorazí stovky lidí.

Lidovky.cz: Už je zřejmé, jaký konkrétně bude program?

Mají vystoupit zástupci komunistické strany a dalších pořadatelských organizací. Budou vlát rudé prapory a další symboly našeho hnutí. Objeví se příslušné transparenty a hesla na podporu našich požadavků. Jsem rád, že jsou tu představitelé, kteří chtějí, aby strana byla radikálnější a viditelnější. Myslím, že v současnosti KSČM dělá těchto demonstrací málo.