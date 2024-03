Středula zůstává jediným kandidátem na šéfa odborů. Vyzyvatelé mají čas do čtvrtka

Nové vedení by měli odboráři a odborářky volit na mimořádném sněmu 25. března poté, co Středula skončil ve vedení kvůli neplacení členských příspěvků a místopředseda Vít Samek rezignoval kvůli věku. Konfederaci teď řídí Sokolová.

„Na přípravě mimořádného sněmu se pracuje, Do 21. března mají odborové svazy možnost nominovat kandidáty na obě dvě pozice,“ řekla Sokolová. Podle ní centrála obdržela nominace Středuly na předsedu a Vaňáska na místopředsedu od některých svazů.

Další svazy budou o svém postupu teprve jednat. „Je to zatím stále otevřené. V tuto chvíli to, co máme písemně a papírově, jsou dvě jména,“ uvedla místopředsedkyně.

ČMKOS je největší odborová centrála v zemi. Zastřešuje 31 svazů asi s 270 000 členů. Středula minulý týden řekl, že ho zatím nominovalo šest svazů, a to třeba úřednické odbory, herecká asociace či odbory civilních zaměstnanců armády. K nim se ve středu odpoledne jako sedmý přidal nejpočetnější svaz KOVO. Sokolová neupřesnila, jaké svazy dosavadního předáka a Vaňáska navrhly.

Podle některých šéfů odborů je do mimořádného sněmu krátká doba na to, aby bylo možné najít do čela centrály nové osobnosti, které by se stihly všem svazům představit. O možných scénářích jednali dnes na radě i předsedové a předsedkyně svazů. „Rada ČMKOS to uzavřela tím, že budou probíhat volby. Respektive doporučuje sněmu, aby to tak bylo,“ uvedla Sokolová.

O variantách na sněmu rozhodnou zástupci svazů. Hlasovat může 115 odborářů a odborářek. Sokolová uvedla, že se centrála připravuje na různé varianty. Sněm může zvolit předsedu a místopředsedu, jen předsedu, jen místopředsedu, nebo také nikoho. Může jednat i o svolání mimořádného sjezdu, kde by se předseda volil. Řádný sjezd by se měl konat na jaře 2026.

„Samozřejmě možnosti jsou různé. Naším cílem je, aby vše dopadlo podle regulí a v pořádku a odbory mohly jít dál a hájit naše členy,“ řekla místopředsedkyně ČMKOS.

Centrála kritizuje podobu důchodové reformy. Nesouhlasí hlavně s odsouváním důchodového věku a podobou dřívějších penzí pro náročné profese. Vyjednávat chce o růstu platů či opatřeních na podporu ekonomiky. Pořádá také petici proti případnému uzákonění výpovědi bez udání důvodu. Soustředit se chce i na evropské volby.