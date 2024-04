Strach před africkou diktaturou a boj o důchody. SOCDEM slavila Svátek práce

Na tradiční zavěšení věnců se na Střelecký ostrov přišla podívat třicítka lidí, mezi ně ještě před zahájením Šmarda, Zaorálek i Středula přišli a podávali si s nimi ruce.

„Boj za práva pracujících nekončí. Pro nás pro všechny je to aktuální boj, protože tato pravicová vláda svými kroky omezuje jak pracující, tak i ty, kteří potřebují zajištění ve staří,“ řekl Šmarda, který si bezprostředně po pietním aktu vzal slovo.

Zmínil také, že celá Česká republika stojí na nebezpečném rozcestí, které ještě zhoršuje současná vláda tím, že absolutně nebere ohled na důchodce. „Svým pravicovým stylem nás vláda žene až k zemím africké či východní diktatury a my společně s odbory jsme připraveni tohle zastavit,“ dodal na závěr svého výstupu Šmarda.

Podle předsedy Českomoravské konfederace odborových svazů a neúspěšného kandidáta na prezidenta Josefa Středuly je největším problémem pro české občany to, že je vláda jako pracující zcela úmyslně trestá. Zároveň uvedl, že nejvíce znatelné je to na důchodovém systému.

„Větší slevou na sociální pojištění jsme úplně vysáli důchodový systém, což ještě více omezí vyplácení poctivých důchodů,“ řekl rozhořčený Středula.

Poslední vystupující Lubomír Zaorálek na začátku své řeči uvedl, že v rámci Evropské unie se neustále mluví o konkurenceschopnosti, domnívá se ale, že tento termín je značně nepochopen.

„Zlepšení konkurenceschopnosti v evropském měřítku teď aktuálně znamená, že zaměstnancům se vždy oslabí práva,“ uvedl Zaorálek a pak dodal, že odbory kvůli chování vlády mohou jen stěží jednat.

„Vláda nám dává najevo, že nepřítelem jsou pro ně odbory. Kromě Vladimira Putina už snad nemá většího,“ uvedl Zaorálek a sklidil smích z řad diváků. „Dejte si proto pozor, abyste se neopotřebovali, jinak by vás mohli i vyhodit,“ zdůraznil Zaorálek.

Zaorálek před několika dny mimo jiné zkritizoval současnou situaci České republiky v Evropské unii. Podle něj tkvěl vstup do Unie v tom, že se státy Evropy mají dostat na stejnou životní úroveň. Rozdíly jsou ale stále propastné a hrozí rozpad Evropy. S tím souhlasí i odbornice na témata spojená s klimatickou krizí Klára Školníková a kandidát do Evropského parlamentu, bývalý premiér a eurokomisař Vladimír Špidla.

„V České republice nefunguje trh, nefunguje regulační úřad a nefunguje vláda, zřejmě to státu vyhovuje, přitom je to jasný útok na občany. Stal se z nás klientelistický stát, který dbá jen na to, aby státní podniky dosahovaly vysokých zisků. Vláda absolutně nefunguje a nestará se o své občany,“ dodal Zaorálek.