Co StB vedla o Gottovi? Zfalšované doklady kvůli cestě do Západního Berlína i dopisy Husákovi

PRAHA Jaká byla úloha Karla Gotta před sametovou revolucí? Server iRozhlas prostudoval svazky, které na slavného zpěváka vedla komunistická tajná policie. Dokumenty mělo několik útvarů.

Ve svazcích, které na zpěváka vedla komunistická Státní bezpečnost před rokem 1989, jsou podle iRozhlasu k nalezení především složky z období konce 60. a začátku 70. let. Nabízejí tak vhled do Gottova života hlavně v přelomovém roce 1968.



Převoz balíčků přes železnou oponu

Jako jeden z prvních záznamů ve svazku je setkání Karla Gotta s novinářkou ze západního Německa Marion Heimannovou. „Připravoval jsem se k odletu do Frankfurtu. Všiml jsem si, že Heimannová je v hale a na někoho čeká. Těsně před odletem přišla za mnou a žádala mne, zda bych jí nevzal do Frankfurtu pro známé balík,“ vypověděl při výslechu.

„Nezbývá mi než dodat, že pro příště budu opatrnější,“ řekl Gott v roce 1969 ve výpovědi. Obsah balíčku podle iRozhlasu Gott nekontroloval.

Převoz balíčků přes železnou oponu se ale měl dít podle svazků více než jednou. Už v roce 1964 při zájezdu s Československou televizí měl převézt osobní věci Petru Vilémovi, který emigroval do Venezuely.

O čtyři roky později přišla invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Gott se k roku 1968 oficiálně příliš vracet nechtěl ani po roce 1989. „Po obsazení nechali ještě rok, aby kdo chtěl, mohl odejít. To už samo vypovídá o tom, že to bylo mezi velmocemi domluvené. Viníme jednu mocnost, která nás obsadila – ale pozor, byly domluvené,“ řekl Gott na konci října 2018 ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka.

V dostupných spisech je většina momentů, kdy se vymezil proti tehdejší vládě. V první polovině 60. let spolu s dalšími kolegy měl pomocí zmizíku falšovat doklady k přechodu do Západního Berlína. Nepovolený přechod na železnou oponu měl vysvětlovat tím, že měl západoněmecké marky, za které si chtěl koupit gramofonovou desku a zajít do kina.

Tvář normalizace

Dokumenty se podrobně věnují i Gottově emigraci z let 70., ze které se po dohodě s československou vládou vrátil. Kvůli tomu tomu příslušníci StB vyslýchali oba jeho rodiče a tehdejší spolupracovníky.

Známější jsou ale Gottovy dopisy (případně Gottem podepsané dopisy) Gustávu Husákovi a dalším představitelům KSČ ze 70. let. „Nejsem politik, ale zpěvák, který má za všech časů přinášet lidem radost a nikoliv teze. Tomuto poslání jsem se nikdy nezpronevěřil a hodlám je plnit tak dlouho, dokud o to budou lidé stát a dokud k tomuto budu mít potřebné podmínky. Tyto jsme v posledních letech ztratil v Československu,“ píše Gott Husákovi v dopise.

S Husákem pak měl domluvit svůj návrat do Československa. Stal se tváří oficiální kultury normalizačního období a také podepsal Antichartu. Na akci v Národním divadle vystoupil proti signatářům Charty 77.

‚Nejsem politik, ale zpěvák‘

Na oplátku za spolupráci mu režim dal to, co chtěl celou dobu. Mohl dál vystupovat v zahraničí, respektive v západní Evropě nebo ve Spojených státech, ke kterým choval neskrývaný obdiv.



Na konci 80. let měl být Gott podle dokumentů nerozhodný a k ničemu se nechtěl vyjadřovat a ventilovat své názory. Svou nečinnost měl potvrdit i v moment, kdy se podepisovalo Několik vět. „Když se ale o několik měsíců později podepisovalo Několik vět, stál zase stranou,“ řekl ve Vinohradské 12 hudební publicista Pavel Klusák.

Se sametovou revolucí Gott vystoupil až v den generální stávky a s Karlem Krylem zazpíval státní hymnu. „Sametové revoluci uvěřili další lidé a Gott se zároveň začal vracet do veřejného života,“ řekl Klusák.

Gott se objevil i v řadě dokumentů, které nebyly psané přímo na jeho osobu. Spis na Gotta vedla Státní bezpečnost pouze jako zájmovou osobu, nikoli agenta nebo spolupracovníka.