Jsme jediná strana, která jde do voleb v Praze s konkrétními tématy, říká šéf ČSSD Hamáček

PRAHA Podle předsedy ČSSD Jana Hamáčka jedině jeho strana nabízí do voleb konkrétní témata. A ostatní? „Buď mají telefon na premiéra, nebo brojí proti anarchii, což nejsou témata pro komunální volby,“ řekl v rozhovoru pro LN. Představil své plány s policií i to, jak by vybíral stavitele nových jaderných bloků.

LN: Co si myslíte o nedávných výrocích statutárního místopředsedy Jiřího Zimoly, který minulý víkend v Právu o spolupráci s vámi prohlásil, že by byl rád, kdybyste spolu „dokázali eliminovat některé stranické šíbry od jejich požadavků“ jako dříve? Něco mezi vámi nefunguje?

Já ten pocit nemám. S Jiřím Zimolou docela intenzivně komunikuji, bavíme se o dění ve straně. Pokud má pocit, že něco nefunguje, má mi to říct osobně a nevzkazovat to přes média. Pokud naráží na šíbry v ČSSD, byl bych rád, kdyby byl konkrétní.

LN: Zimola od začátku torpédoval nominaci Miroslava Pocheho na ministra zahraničí, takže zřejmě tímto směrem fouká vítr.

Otázku ministerstva zahraničí máme vyřešenou. Nemám od prezidenta signály, že by nesouhlasil se jmenováním Tomáše Petříčka ministrem. Počítám s tím, že nastoupí do Černínského paláce.

Jan Hamáček (39) ■ politickou kariéru začal jako člen Mladých sociálních demokratů; v letech 2002–2006 působil jako jejich předseda ■ ve volbách roku 2006 se stal poslancem Parlamentu České republiky, ve volbách roku 2010 svůj mandát obhájil. Stal se místopředsedou Zahraničního výboru a členem Organizačního výboru. ■ 19. prosince 2012 se stal místopředsedou Poslanecké sněmovny ■ od února 2018 je předsedou ČSSD, když porazil Jiřího Zimolu ■ od června 2018 je ministrem vnitra a 1.místopředsedou ve vládě Andreje Babiše

LN: Je už zřejmé, kdy k tomu dojde?

To je otázka na kancelář prezidenta. Miloš Zeman byl na návštěvě Německa, pan Petříček se teď zase účastnil zahájení Valného shromáždění OSN, kde ho teď vystřídám. Předpokládám, že příští týden se potkají.

LN: Jste tedy spokojený se spoluprací s místopředsedou Zimolou?

Jsem rád, že jsme zvládli vnitrostranickou debatu o vstupu do vlády. Poprvé v naší historii se taková věc řešila v celé straně. Navzdory původním plánům ministerstva financí se podařilo vyjednat o tři miliardy více na platy státních zaměstnanců. Kdyby ČSSD na tuto věc nezatlačila, peníze by nepřišly. Hasičům a policistům se v průměru zvýší platy o 2500 až 3000 měsíčně. Na koaliční radě jsme se dohodli, že obnovíme proplácení prvních tří dnů nemocenské. Co se týká minimální mzdy, blížíme se ke kompromisu zvýšení o 1200 korun, premiér přitom původně navrhoval jen tisícovku. To je úspěch a myslím, že s Jiřím Zimolou jsme k němu přispěli.

LN: Souhlasíte s nápadem, aby předsedu a jeho prvního zástupce do budoucna mohli volit všichni členové ČSSD?

Zvládli jsme referendum, zvládli bychom přímou volbu. Jsme demokratická strana, kdo chce kandidovat, nikdo mu to zakazovat nebude.

LN: Jste spokojený, jak místopředseda Zimola stmeluje stranu zevnitř?

Měl jsem určité výhrady, které jsem mu osobně sdělil. Nevidím důvod, abych mu vzkazoval něco přes média.

LN: Podle průzkumu pro MF DNES by se vaše strana nedostala do pražského zastupitelstva. Na co chcete voliče nalákat?

Nejlepším průzkumem jsou volby, takže teprve uvidíme. Lídrovi Jakubu Landovskému věřím, známe se velmi dlouho. Sociální demokracie je snad jediná strana v Praze, která jde do voleb v Praze s konkrétními tématy. Otevřeli jsme debatu o jízdném v MHD zdarma, zdokladovali jsme, že je to proveditelné.

Ostatní strany konkrétní nabídku pro občany nemají. Buď mají telefon na premiéra, nebo brojí proti anarchii, což nejsou témata pro komunální volby.

LN: Neposunula se doba tak, že dnes už jde spíše o emoce než o konkrétní program?

Zastávám názor, že politici mají nabízet řešení a vysvětlovat lidem své kroky. A ne, že budeme surfovat na vlnách emocí; neustále se budeme zklamávat.

Primátorka Krnáčová přesně takto vjela do svého úřadu, teď podobný kousek ANO předvádí s novým lídrem Stuchlíkem. Není to správné.

LN: Jaký výsledek ve větších městech budete považovat za úspěch?

Nestanovuji si cíle nebo limity. Věřím, že lidé férově vyhodnotí fungování našich komunálních politik, a ne pod vlivem masivní reklamy. Máme úspěšné starosty, kteří pracovali bez skandálů.

LN: Mohl by negativní výsledek voleb ohrozit stabilitu vlády?

Nevidím k tomu důvod. Nedávalo by smysl vyhodnocovat vládní projekt po dvou měsících činnosti a dvou měsících prázdnin. První hodnocení můžeme provést v březnu na sjezdu, kdy se už budeme moct ohlédnout zpět. Veškeré úsilí bych napnul do krajských voleb za dva roky, kdy si budeme moct říct, nakolik úspěšné je naše vládní účinkování.

LN: Jaká je vaše představa o budoucnosti ČSSD? Jaká jsou vaše tři stěžejní a nosná témata programu?

Sociální demokracie by vždy měla hájit zaměstnance. V minulých letech jsme je ale nechali trochu na holičkách, čímž ztratili důvod nás volit. Chci vrátit tyto programové body zpět – už jsem mluvil o proplácení nemocenské, je třeba zvýšit počet dnů dovolené nebo hovořit o kratší pracovní době. Současně musí platit, že pracovat se musí vyplácet. Není možné, aby ti, kdo pracují, se měli stejně nebo hůře než ti, kteří pracovat nechtějí. Bavme se o štědrosti našeho sociálního systému a jeho efektivnosti. Třetí věcí je návrat k podpoře mladých rodin, a zejména téma bydlení. Na vládě to teď řešíme, pan premiér si myslí, že žádný zákon není třeba, já si myslím, že zákon o dostupném bydlení třeba je. Musíme nastartovat výstavbu nájemních by tů.

LN: ČSSD pod vedením Bohuslava Sobotky směřovala více do oblasti levicového liberalismu, tam prostor nevidíte?

Myslím, že výsledky voleb hovoří za vše. Je třeba oslovit naše tradiční voliče – tedy zaměstnance, mladé rodiny s dětmi a seniory, pro které usilujeme o zvýšení důchodů.

LN: Neustupujete premiérovi a prezidentovi až přespříliš, jak se ukázalo při obsazování ministerstva zahraničí? Nevyklidila ČSSD zbytečně pozice v oblasti zahraniční politiky, čímž vzniká prostor pro Andreje Babiše a Miloše Zemana?

Pokud někdo kritizuje, že jsme měsíce hledali ministra zahraničí, ať mi ukáže, v čem konkrétně ministerstvo zahraničí, které ještě stále mám na starost, nefungovalo nebo selhalo. K ničemu takovému nedošlo. Přes prázdniny byla hlavním tématem EU migrace, což je agenda premiéra. Na Evropskou radu jezdí předseda vlády. Když italský premiér pozve českého premiéra, nemůže tam přece jet ministr zahraničí. Agenda migrace se zkrátka řeší na úrovni premiéra.

Co se týká běžné agendy ministerstva zahraničí, nebyl žádný problém. Dosáhli jsme úspěchu, když jsme pomohli přivézt z Damašku dva pracovníky německé humanitární organizace.

LN: Dokáže být Tomáš Petříček, který nemá mandát od voličů, osobností, jež ohlídá dlouhodobé směřování země v zahraniční politice? Nepodlehne Babišovi se Zemanem?

Bývalo dobrým zvykem dát politikům 100 dnů hájení. Dobře, doba se mění, ale dejme mu aspoň chvíli ukázat, co umí. Podobné výtky probíhaly v červenci kolem jmenování Jany Maláčové ministryní práce a sociálních věcí. Říkalo se, že je to jen úřednice bez voličského mandátu. No, v současnosti je Jana Maláčová jednou z nejviditelnějších členek vlády, bojuje jako lev, dnes už nikdo neřekne, že je slabá. Je výraznou tváří ČSSD a Tomáš Petříček by měl dostat stejnou šanci.

LN: Co se stane s Miroslavem Pochem a jeho pozicí v Černínském paláci? Premiér chtěl, aby z ministerstva zahraničí zcela odešel a věnoval se práci europoslance.

To nechte na novém ministrovi. Je to zcela v jeho kompetenci.

LN: Jak se díváte na bezpečnostní aspekty možné dostavby nových jaderných reaktorů v Česku, o kterých se aktuálně dosti živě debatuje?

Naše pozice je jednoznačná. Podporujeme rozvoj jaderné energie. Pokládám ji za CO2 neutrální. Vzhledem ke klimatickým změnám, naší geografické poloze a limitované možnosti obnovitelných zdrojů jsem určitě pro jadernou energii. Stavitel dalších bloků by měl vyjít z transparentního výběrového řízení.

Do kritérií se samozřejmě musí promítnout zahraničněpolitické a bezpečnostní zájmy.

LN: Jak aktuální otázka je to pro vás?

Na půdě vládní koalice jsme o tom substantivní debatu nevedli, povedeme ji v nejbližších týdnech. Do konce roku ale žádné rozhodnutí nečekám.

LN: Jaké budete mít nároky na vítěze tendru?

Nemohu vám říci potenciálního vítěze, když musí vzejít z výběrového řízení. Znovu ale opakuji, že do soutěže musíme zahrnout zahraničněpolitická a bezpečnostní kritéria.

LN: Očekáváte, že se okolo toho odehraje strategický zápas mocností, jako jsou USA a Rusko?

O tendr bude veliký zájem. Stál bych o to, aby bylo co nejvíce zájemců. A aby se neopakovala situace, že se tendr nastaví tak, aby se do něj „vešli“ jen tři kandidáti, jak se stalo minule, přičemž jeden z nich navíc vypadl kvůli tomu, že nebyl schopný dodat potřebné dokumenty. Potenciálních dodavatelů je určitě více než jen tři.

LN: Nedávno v ČT zazněla od šéfžalobce Pavla Zemana slova o tom, že Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) není v ideálním stavu. Proč navrhujete povýšit policejního prezidenta Tomáše Tuhého, který míří na post velvyslance na Slovensku?

Česká republika je asi šestá nejbezpečnější země na světě – podle toho, jakou statistiku máte v ruce. Je to zásluha české policie. Beru to i jako formu ocenění jejího prezidenta.

LN: Chcete něco ve fungování policie změnit?

Nechystám revoluci. Souhlasím, že je potřeba donastavit NCOZ v důsledku reorganizace, ale s tím, jak dnes funguje, jsem spokojen. Pokud má pan nejvyšší státní zástupce nějaké připomínky, jsem připraven to s ním za účasti čelných funkcionářů policie projednat a doladit. Chystáme rozvoj policie.

LN: V čem?

Musíme dotáhnout do konce koncept prvosledových hlídek ve všech lokalitách, které jsou k tomu vytipované. Několik nám jich chybí. Musíme dobudovat speciální pořádkové síly. Například v Ústeckém kraji je tato jednotka hluboce pod stavem. Musíme řešit personální posilování Prahy a středních Čech, na které si krajští ředitelé stěžují.

Budeme diskutovat, jak do Prahy dostat více policistů. Jednou z cest může být, že policisté po škole by nějaký čas zůstávali v Praze, aby získávali zkušenost v hlavním městě.