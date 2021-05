K moři i po jedné dávce vakcíny? Cestování by se mohlo zjednodušit, má to ale háček

PRAHA Cestovní půst už letos Čechy neláká. Letní dovolenou by si rádi dopřáli u moře. Jen málokdo ale do začátku sezony stihne absolvovat obě dávky očkování (je-li vakcína dvoudávková) včetně čtrnáctidenní lhůty, aby covidová imunita začala řádně fungovat. Proto některé země uvažují, že by příjezd umožnily i lidem, kteří v sobě mají jen první injekci.

Zjednodušená cesta k moři by ale při návratu do Česka znamenala povinnost projít pětidenní karanténou nebo se otestovat nákladnější PCR metodou. Rodinám by se tak výlet za hranice řádně prodražil, u PCR testů se cena pohybuje okolo 1500 korun za jednoho člověka. „Zejména v případě dětí to není fér. Pokud stát hradí očkování pro dospělé, měl by dětem alespoň uhradit cenu PCR testů,“ řekla pro Lidovky.cz dvaačtyřicetiletá Alena z Prahy, která s manželem a dvěma dětmi v srpnu plánuje týdenní pobyt na Krétě. „Věřím, že my dospělí už budeme naočkovaní,“ dodala.

O úhradě PCR testů pro děti se ve vládě diskutuje už delší dobu. Především pak v souvislosti s testováním ve školách, kde se to zatím nepodařilo dotáhnout do zdárného konce. Naděje by nyní mohla svitnout v případě turistiky. „Zvažuje se, že v létě by měly být PCR testy pro děti státem hrazeny. Předešli bychom tak diskriminaci dětí, které se Evropa tolik obává,“ sdělil diplomatický zdroj blízký vyjednávání. Pro děti totiž zatím neexistuje covidová vakcína.

Jenže nerovné zacházení by pak hrozilo zase těm, které stát nestihne naočkovat druhou dávkou. I oni by měli podle zdroje serveru Lidovky.cz právo na PCR test při návratu do vlasti zdarma. „Pokud se zaregistrují včas a stát jim nebude schopen podat druhou dávku vakcíny před létem, měl by za to nést odpovědnost a PCR hradit všem. Anebo umožnit cestování po první dávce,“ dodal zdroj s tím, že o této variantě uvažují zejména z turistiky žijící jižní země EU.

Čeští epidemiologové o dané možnosti prozatím nechtějí slyšet. „Neuvažuje se o tom a nepodporuji to,“ řekl šéf České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek.

Byť Brusel tlačí na zavedení celounijních covidpasů, poskytuje jen technickou podporu a šablonu, podle které by měl celý systém digitálních průkazů vypadat. Rozhodnutí o tom, jaké podmínky si ten či onen stát stanoví, je pouze na něm. Na finální podobě propustky by se měly státy dohodnout do 21. června, aby tak letní turistika mohla odstartovat.

Z některých států se už ozývá, že by mohly akceptovat pouze jednu dávku očkování, což naznačil v televizi Prima CNN i ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO). „Tomu, kdo chce vycestovat do zahraničí, v některých zemích bude stačit jedna dávka očkování a nějaký odstup od ní, aby už se to akceptovalo jako chráněná osoba,“ uvedl bez výčtu zemí, které takto smýšlejí.

Podle zdrojů serveru Lidovky.cz se jedná zejména o turistické magnety, jako je Chorvatsko, Bulharsko, Řecko či Portugalsko. Právě tyto země mají na turistice vystavěné své ekonomiky a přísun letních dovolenkářů je pro ně klíčový. „Evropská komise nechává taková rozhodnutí na členských státech, je to jejich pravomoc. Doporučuje nicméně, aby cestování probíhalo podle stejných pravidel v celé EU,“ řekla mluvčí zastoupení Evropské komise v Praze Magdalena Frouzová.

Česko se zatím drží dvoudávkové mantry, šéf poradní Mezioborové skupiny pro epidemické situace Petr Smejkal nicméně před časem pro Lidovky.cz potvrdil, že by podle něho mělo smysl do covidpasu uvádět i údaj o absolvování jedné dávky. Cestování by to prý mohlo zjednodušit.

To by ostatně uvítaly i cestovní kanceláře, které po loňském propadu prahnou po každém turistovi. „Počítáme s tím, že se letos v létě bude cestovat na základě splnění jedné ze tří podmínek – negativní test, očkování nebo prokázané protilátky. Každé zlepšení podmínek pro cestování nicméně vítáme,“ uvedl pro Lidovky.cz Petr Kostka, mluvčí cestovní kanceláře Exim Tours. Pokud jde o děti, každá destinace bude podle něho mít přesné podmínky pro jejich vstup. „Budeme se tomu přizpůsobovat,“ dodal s tím, že již nyní svým klientům umožňují nasmlouvané PCR testy za cenu 990 korun v blízkosti pražského letiště.

Někde dokonce ani dnes nevyžadují testování dětí do 12 let, například ve Spojených arabských emirátech, jinde se o tom diskutuje. Jasnější kontury zveřejnilo Chorvatsko, které plánuje otevření se turistice od poloviny května. „Děti do sedmi let vstupují do Chorvatska bez testu. To, zda budou turisté moci vstupovat na chorvatské území bez testování po první dávce očkování, zatím nevíme a ani o tom nemáme žádnou oficiální zprávu,“ sdělila tajemnice chorvatského velvyslanectví v Praze Manja Tichá.

S turistickým lákadlem přišlo i portugalské souostroví Madeira, které nabídne návštěvníkům zdarma jeden PCR test. Využít ho může při příletu nebo až před odletem do domovské destinace. Pro Čechy, kde se zatím o bezplatném testu jen spekuluje, jako dělané. „Vnímám jako velkou chybu vlády, že zatím nezavedla plošně PCR testy ve školách, čímž by byla nyní jejich cena výrazně nižší i pro cestování,“ postěžoval si pro Lidovky.cz Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu a viceprezident Hospodářské komory.



Pokud jde ale o cesty za hranice jen s jednou dávkou očkovací látky v těle, apeluje Prouza na opatrnost. „To musí skutečně posoudit lékaři. S ohledem na nové mutace bych byl raději opatrný, abychom si je do Česka přes léto opět nepřivezli a pak kvůli pár cestám do exotiky zase neměli zavřené školy a obchody,“ dodal.