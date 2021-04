Česko se zapojí do první vlny evropských covidpasů. Europarlament navrhl zastropování cen PCR testů

Praha Evropa začne od 10. května testovat systém covid pasů. Zkoušce se prozatím podrobí jen technika, obyvatel se to netýká, řekl serveru Lidovky.cz bruselský zdroj.

„Česko je v první testovací vlně, chystáme se na datum 19. května,“ potvrdil pro server Lidovky.cz Vladimír Dzurilla, vládní zmocněnec pro IT a digitalizaci. Stejně jako Brusel i on věří, že systém by mohl pro Čechy plně fungovat od července.

To s sebou ale ponese i změnu dosavadních očkovacích certifikátů, které obdrželi ti, kdo jsou naočkovaní dvěma dávkami vakcíny proti onemocnění covid-19. „Nebudeme mít své vlastní, protože to nedává smysl. I ty stávající, které jsou, se předělají. Každý v aplikaci už bude mít ten, který je navržen Evropskou komisí,“ zdůraznil. V systému by se to mělo změnit automaticky, nové či předělané certifikáty lidé naleznou v mobilní aplikaci.

Pokud jedinec nechce či si nemůže stáhnout elektronickou verzi, bude pro něj připravena papírová forma. Ta bude mít samozřejmě stejnou váhu. „Řešíme, jak to například starším lidem doručit. Ve hře jsou různá výdejová místa, případně další varianty. To je ale v tuto chvíli předčasné,“ dodal Dzurilla.



V současné chvíli je klíčem prověření techniky, celý proces by měl být v evropských státech uzavřen do konce června, aby se Evropanům zjednodušily podmínky cestování. Zelenou dal pasům ve čtvrtek i Evropský parlament, požaduje nicméně i přístup k bezplatným PCR testům na koronavirus, jejichž současná cena se v některých státech šplhá až k sedmi tisícům. V Česku se pohybuje okolo šestnácti stovek.

Dzurilla: jiná aplikace nebude

Ačkoli Evropská komise slibuje, že její technická platforma bude do léta fungovat, řada zemí se jistí vlastními plány B, Česko nevyjímaje. V případě, že by celoevropský systém nefungoval, nebo se do léta nestihl, budou platit národní systémy a bilaterální dohody. „Nejedná se ale o jinou aplikaci, kterou bychom vytvářeli souběžně. Jde o stejný systém, jaký se implementuje do toho evropského,“ objasnil Dzurilla s tím, že však doufá ve společný úspěch.

Brusel na covid pasy vyčlenil bezmála padesát milionů eur (zhruba 1,3 miliardy korun), každému členskému státu z toho nabízí milion eur (necelých 26 milionů korun) jakožto technickou podporu pro začlenění se do konce června.

Česko podle Dzurilly o příspěvek určitě požádá a využije jej na dotvoření své podoby aplikace. „V žádném případě Brusel nenavrhl unifikovanou podobu aplikace. Každý stát si tvoří vlastní, tu pak implementuje s danými daty do jednotného evropského systému. Komise dává k dispozici tedy jen onu technickou platformu,“ podotkl zdroj serveru Lidovky.cz z Bruselu. Komise tedy nerozhoduje ani o tom, jaké vstupní či výjezdové podmínky státy zvolí.

Do systému se nahraje jen základní identifikace člověka a údaje (i časové) o vakcíně, testu či prodělané nemoci. Certifikát pak bude možné mít v papírové i elektronické podobě. Ověřovací aplikace naskenuje QR kód a zasvítí buď zeleně (pak je vše v pořádku), nebo červeně pro ty, jejichž údaje vyhodnotí jako neplatné. „Přístup k ověřovací aplikace ale nebudou mít všichni, nebude veřejná. Autorizaci vydá národní stát,“ doplnil zdroj. Každý stát si tak rozhodne, zda evropský covidový pas využije i pro jiné účely než k cestování.

Někde by tak mohl sloužit jako vstupenka do restaurací, za kulturou a podobně. To ale Brusel nerozhoduje. „Celé to záleží na jednotlivých státech, jaké si nadefinují podmínky,“ shrnul bruselský diplomat. Podle Dzurilly to bude v Česku v gesci ministerstva zdravotnictví.

Obdobně je to i v případě dětí a mladistvých, záleží na jednotlivých státech, jaké podmínky pro ně nastaví, jaké testy budou požadovat a v jaké formě budou zapsány. „Technicky je nicméně systém připraven zapsat jakékoli informace,“ říká zdroj.

Podmínečná zelená od EP

Evropskou komisí navržený model již předběžně posvětili europoslanci, pro finální odklepnutí si ale kladou podmínky. Požadují zejména, aby měli občané EU v celém unijním bloku možnost PCR testů zdarma. Zatímco očkování je v unijních zemích bezplatné, testy před cestami do zahraničí se většinou platí. To by podle europoslanců mohlo diskriminovat lidi, kteří se nemohou nebo nechtějí očkovat. Podle některých europoslanců by pomohlo alespoň zastropování cen testů.

„V některých členských zemích jsou testy prováděny zdarma, ať už je to Francie nebo Malta, na druhé straně žebříčku jsou ale státy, kde za PCR test zaplatí žadatel i 300 eur (7765 korun), jako například ve Švédsku. Testování je v zájmu nás všech, proto jsme přišli s návrhem, aby ceny testů byly dočasně zastropovány,“ uvedla pro server Lidovky.cz místopředsedkyně Evropského parlamentu Dita Charanzová. Konkrétně europarlament požaduje, aby Komise připravila legislativní návrh s konkrétními podmínkami, jak by toto zastropování mohlo vypadat.

Většina europoslanců se také shodla na tom, že certifikáty by měly být co nejjednodušší, bez zbytečné byrokracie a nežádoucích osobních údajů. Používat by se měly nejvýše rok a neměly by být nutnou podmínkou pro cesty za hranice, ale sloužit pouze k jejich usnadnění. A uznávat mají jen vakcíny doporučené Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA), což ostatně žádá i Evropská komise.

Europarlament bude nyní o své představě certifikátů debatovat s portugalským předsednictvím EU, které zastupuje členské státy. Konečné hlasování by chtěli poslanci stihnout v červnu. Složitější dosažení shody než v parlamentu se ale očekává právě mezi jednotlivými zeměmi.