PRAHA Největší zklamání náctiletého, který ještě nepřekročil osmnáctku a chce si dát pivo, je, když se ho hospodský zeptá na občanku. Covid přinese ještě další doptávání.

Nejen hospodský se bude muset zajímat i o to, jak je na tom člověk s covidem. Byl očkován, testován, nebo už nemoc prodělal? To vše by mělo být „vstupenkou“ za zábavou či službami. Stát kvůli tomu vyvíjí elektronickou průkazku, jíž by se lidé prokazovali při návštěvě restaurace, kina nebo třeba kadeřnictví.