K očkování se v pondělí přihlásilo přes 200 tisíc seniorů, někteří už znají i termín

Praha K očkování proti nemoci covid-19 se v pondělí, v první den, zaregistrovalo na 200 tisíc seniorů starších 70 let. Přibližně 13 500 z nich má i termín očkování. Vyplynulo to z informací Chytré karantény k pondělním zhruba 23:00.

Registrační systém se pro lidi po sedmdesátce spustil v pondělí v 00:30 a podle pondělního vyjádření vládního zmocněnce pro IT Vladimíra Dzurilly nezaznamenal žádné potíže.



Od pondělí mohou své pacienty z řad sedmdesátníků, kterých je v Česku zhruba milion, hlásit k očkování i praktičtí lékaři. Upozorňují na to, že lidé, kteří se chtějí nechat očkovat u nich, by se měli ozvat přímo jim a neměli by se sami hlásit do registračního systému. Do něj je pak zapíše lékař.

Pro lidi starší 80 let, kterých je v ČR zhruba 440 tisíc, byla registrace k očkování spuštěna v polovině ledna. Od února přibyla možnost registrace pro zdravotníky a od soboty pro učitele.

Zatímco v polovině ledna při spuštění registračního systému pro lidi nad 80 let se kvůli zahlcení čekalo na PIN kód k registraci desítky minut, v pondělí po spuštění registrace pro další zájemce lidé podle zmocněnce zprávy dostávali hned.

Do konce února centra podle dat ministerstva zdravotnictví vykázala očkování u 183 253 lidí starších 80 let, tedy u dvou pětin. Registraci provedlo přes 228 tisíc seniorů nad 80 let, tedy asi polovina. Pracovníci ve školství představují podle ministerstva více než 118 tisíc registrací a zdravotníci téměř 29 tisíc registrací.

Vedle těchto skupin je očkování přístupné také klientům a pracovníkům v sociálních službách, pracovníkům kritické infrastruktury jako hasičům, policistům, záchranné službě či energetikům, ale také medikům a dobrovolníkům.