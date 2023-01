Ani v jedné debatě nechybělo napětí, tolik charakteristické pro nejžhavější část kampaně. Ta českou společnost extrémně rozdělila a rozhádala. Na Primě pak Babiš i Pavel ujistili, že v případě svého zvolení by se snažili chaos vyléčit. „Oslovuji všechny občany této země,“ vzkázal Pavel s tím, že to samé dělal jako voják, stejně by jednal i jako prezident.

Lídr ANO Babiš zdůraznil, že by chtěl být prezidentem všech. „Snažil bych se společnost spojovat a myslím, že bych to dokázal,“ řekl Babiš, který se snažil vyvrátit, že svými billboardy a výroky šířil ve společnosti strach z války. Upozornil, že o válce naopak mluví vládní představitelé.

Babišovo zpochybňování války je podle Pavla strkáním hlavy do písku. „Je fér lidem říct, jaká jsou rizika. Ale to neznamená, že je strašíme,“ dodal Pavel. „Oni stále mluví o válce, já mluvím o míru,“ reagoval Babiš.

Pavel o Babišovi řekl, že zemi jako premiér řídil chaoticky. „V této zemi kromě novorozenců není nikdo, kdo by si nepamatoval covidovou krizi. A asi si vzpomínáme, jak chaotické bylo tehdy řízení Andreje Babiše,“ řekl. Současná vláda podle něj dělá chyby také, ne však tak velké. V důsledku covidu totiž zemřelo mnoho lidí, v důsledku energetické krize ne. Babiš obvinil Pavla, že uráží armádu, která s covidovou krizí jeho tehdejší vládě pomáhala.

Emoce u bloku o vedení kampaně

„Pomáhali všem a tady pan Pavel říká, že je to chaos, ale on pro tuto zemi od roku 2018 neudělal vůbec nic,“ myslí si. Pavel reagoval, že Babiš jen brnká na emoce. „Těžko by někdo urážel armádu, když v ní strávil celý život. Vojáci se necítí být uraženi mnou, že jsem Babišovo vedení státu označil za chaotické. Cítí se být uraženi Babišem, když tvrdil, že zatáhnou Česko do války,“ odpověděl generál ve výslužbě.

Velké emoce u kandidátů vzbudil blok týkající se způsobu vedení kampaně. Petr Pavel musel vysvětlovat, proč o Česku hovoří jako o společnosti dvou světů, které se nyní střetávají. Svůj svět označil za takový, kde se mluví pravda a dodržují se pravidla. „Je lepší, o to není pochyb,“ řekl.

„Máme jeden svět a to je Česká republika. Vyprošuji si, aby o mých voličích mluvil, jako že jsou chaos a lži. Jsou to občané ČR,“ vytkl Babiš Pavlovi. Ten ho ale upozornil, že ho volí i část voličů ANO a SPD, rozkročení je tedy podle něho poměrně velké.

Babiš opět varoval před novou totalitou, kterou by volba Pavla přinesla. „Pan Pavel je typický reprezentant totality. Pokud uspěje, je zde riziko, že vláda ztratí veškeré zábrany,“ podotkl.

V případě zvolení na Hrad oba kandidáti v kampani uváděli, že by se snažili s vládou Petra Fialy spolupracovat. Zvláště nyní v době ekonomické a energetické krize. Babiš se nabídl, že by premiérovi zdarma radil. „Ve vládě není jeden, který by rozuměl ekonomice,“ uvedl s tím, že on díky své politické minulosti zná všechny resorty a měl by co poradit.

Pavel vyzdvihl svoji sílu v dosahování konsenzu. „Jsem zvyklý nevytvářet konfliktní prostředí,“ řekl a zdůraznil, že jeho cílem je najít řešení, a ne jít někomu po krku.

Pochvaly se záští

Kandidáti se nevyhnuli ani žhavé diskuzi o své minulosti, kde se navzájem obviňovali z členství v KSČ. „Pan Pavel je nejúspěšnější špion, kterého trénovala Varšavská smlouva a KGBáci. A on se dostal do čela NATO. Gratuluji,“ řekl. Pavel se proti výroku ohradil s tím, že na rozdíl od Babiše nespolupracoval s StB. To Babiš striktně odmítl.

Na dotaz moderátorky, čeho si na svém protivníkovi váží, rivalové nebyli schopni odpovědět bez zášti. „Petr Pavel je dobře vycvičený, odpovídá jako robot, je chladnokrevný. Nevím, jestli má city, jestli má někoho rád,“ reagoval Babiš. Pavel zase na jeho adresu odvětil, že oceňuje Babiše za to, jak množil svůj majetek a vliv.

Jak v debatě na Primě, tak i ráno na Novinkách vsadili oba kandidáti na svůj osvědčený styl a taktiku. Petr Pavel tradičně neplýtval slovy, mluvil umírněně a spíše věcně, občas však svému rivalovi vstupoval do řeči. Andrej Babiš naopak slova doslova chrlil a snažil se svého soupeře „umluvit“. Na obou bylo nicméně znát, že jsou v lepší zdravotní kondici než v nedělní debatě České televize.

V ranním duelu na Novinkách Babiš jasně odmítl, že by hnutí SPD mohlo být koaličním partnerem jeho hnutí ANO. Uvedl také, že jako prezident by premiérem jmenoval vítěze voleb. Neumí si představit, že by SPD vyhrálo volby a uchazečem o post premiéra by byl jeho předseda Tomio Okamura. „Podle mě se to nikdy nemůže stát,“ podotkl.

Nejdéle se kandidáti zasekli u tématu obrany, kdy se vzájemně obvinili z opakování stále stejných frází. „Babiš je jako flašinet, zatočí se kličkou a jede stále stejná písnička,“ uvedl Pavel. „Jste jako kolovrátek, naučili vás to a jede to pořád dokola,“ reagoval Babiš. Na přetřes se dostal i kdysi zvažovaný americký radar v Česku. Podle Pavla je chybou, že nikdy nevznikl, naopak Babiš jeho stavbu odmítl.

Ačkoli na drtivou většinu témat mají kandidáti rozdílné názory, v některých případech našli shodu. Například na potřebě existence Senátu, setkání s dalajlamou nebo že by neudělili milost manželce někdejšího premiéra Petra Nečase (ODS) Janě Nečasové, dříve Nagyové.

Oba kandidáti si také notovali v tom, že se Československo mělo v roce 1938 bránit nacistickému Německu. Shodně také odmítli, aby prezident Miloš Zeman ještě před svým odchodem z funkce jmenoval nového předsedu Ústavního soudu. Podle Babiše by to nebylo vhodné, Pavel by takový postup napadl zřejmě u Nejvyššího správního soudu.

(Ne)přiznání chyb

V debatě na Novinkách došlo i na přiznání chyb. Za chybu označil Babiš svůj projev po prvním kole voleb a také nedělní výrok v České televizi, že by neposlal pomoc Polsku a pobaltským státům v případě jejich napadení. „Jako premiér jsem plnil závazky NATO. Ten výrok byla chyba, zazněl po nějaké debatě, kde pan redaktor České televize straší lidi a říká, že Rusko napadne členský stát NATO,“ vysvětlil Babiš.

Ten původně na nedělní debatu do České televize ani neměl dorazit, rozhodl se doslova na poslední chvíli, čímž značně zaskočil svého soupeře i samotnou televizi. Svým výrokem o neposkytnutí pomoci spojencům, který později opravil, zaskočil české i zahraniční politiky. O neochvějné pomoci Česka ujišťoval svůj polský protějšek Andrzeje Dudu i český prezident Miloš Zeman, který se s Dudou setkal v úterý v Náchodě.

Naopak Pavel nepovažuje za chybu zveřejnění jeho fotky s Valerijem Gerasimovem, nyní náčelníkem generálního štábu ozbrojených sil Ruské federace. „S Gerasimovem jsem jednal s mandátem 30 zemí NATO s jasně danou strategií. Bylo to s cílem snížit napětí. Nebylo to o tom, že bychom si posílali SMS k Vánocům,“ řekl.

Opoziční lídr zdůraznil, že nikdy nejednal s ruským velvyslancem ani nebyl na ruské ambasádě. „Lžete, usvědčuje vás fotografie,“ uvedl Pavel. Tu pořídil deník Blesk v květnu 2013, kdy se Babiš zúčastnil oslav výročí konce druhé světové války, které se konalo právě v prostorách Velvyslanectví Ruské federace.

Včerejšími debatami střety kandidátů nekončí. Dnes večer se utkají na televizi Nova, finální duel je čeká zítra tradičně v Českém rozhlasu těsně před začátkem voleb.