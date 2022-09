V krizovém roce chci MHD zdarma, říká kandidát na pražského primátora Patrik Nacher

Lidovky.cz: V posledních volbách na magistrát vás na poslední chvíli v čele kandidátky ANO nahradil Petr Stuchlík. Máte nyní jistotu, že zůstanete jedničkou?

To už se změnit nemůže, ledaže bych něco provedl, a byl bych vyškrtnut, nebo bych sám z nějakých důvodů odstoupil.

Lidovky.cz: Proč nejste členem hnutí?

Je to osobní rozhodnutí, teď to nepovažuji za prioritu. Stejně mě všichni za ANO považují, v televizi už ani nepíšou, že jsem nestraník za ANO, rovnou tam napíšou ANO. Je to v zásadě jen technická věc, která je asi důležitá pro straníky, navenek to je jedno.

Lidovky.cz: Kdybyste vyhrál volby, vyměnil byste poslanecké křeslo za primátorský řetěz?

Kdybych šel do exekutivní pozice v komunálu, poslaneckého mandátu bych se vzdal. To se musí dělat naplno. Jako řadový zastupitel bych dokázal skloubit oboje jako poslední čtyři roky. Naopak to může mít výhody. Z parlamentu jsem přenesl do komunálu řadu témat jako zastavování dětských exekucí nebo Milostivé léto. Naopak zase ve sněmovně jsem se bil proti všem nepražským poslancům za řešení taxislužeb, změnu živnostenského zákona, bojoval jsem proti nepoctivým směnárnám.

Lidovky.cz: Slibujete, že zařídíte, aby v Praze nebylo draze. Jak?

Už teď bojuji proti bankovním poplatkům nebo energošmejdům, řeším exekuce a insolvence. Chci třeba snížit cenu jednorázové jízdenky v MHD. Je absurdní, že vám něco přijde vzduchem a je to dražší než papírová jízdenka. Obecně se mají jednorázové jízdenky zlevnit, a tím pozitivně motivovat sváteční cestující, aby jezdili pravidelně. Přemýšlím i o tom, že bych vyzval, aby byla příští rok MHD zdarma pro všechny. Není to populismus, v době krize je třeba dát lidem signál, že jim chceme snížit náklady.

Lidovky.cz: Co ještě navrhujete?

Na zastupitelstvu jsem bojoval za nižší cenu vodného a stočného či svozu odpadu, který na sídlištích zdražil stoprocentně. Zvýšila se i daň z nemovitosti. Praha by měla obyvatelům nabídnout třeba sociálně-energetický tarif.

Lidovky.cz: Jak by to udělala?

Musela by s Pražskou plynárenskou založit koncern, kde bude řídicí osobou. Když dáváme do městské firmy dvě miliardy ročně, nevidím důvod, proč bychom nemohli mít nějakou dobu sociálně-energetický tarif pro jasně definované skupiny. Díky tomu by se do Prahy přihlásilo více lidi k trvalému bydlišti, z čehož by pak město mělo peníze, které bychom upotřebili jinde.

Lidovky.cz: Plánujete šetřit na MHD?

Ne, musíme se spíše podívat na to, jaké benefity někteří zaměstnanci dopravního podniku mají či kolik se platí za právní služby.

Lidovky.cz: Omezil byste veřejné osvětlení či osvícení památek?

Nemůžeme omezit osvětlení, které by bylo na úkor bezpečnosti, ale dovedu si představit, že by byly památky osvětlené jen do nějaké hodiny. A určitě se musíme podívat na energetickou náročnost budov magistrátu, v zimě snížit teplotu na rozumnou míru. A od současného vedení mi chybí vize, kde by měla mít Praha sídlo. Tu bych chtěl nabídnout.

Lidovky.cz: Povídejte.

Celý magistrát by měl být na jednom místě. Hledat nyní úspory v několika budovách rozesetých po Praze je těžké.

Lidovky.cz: To by znamenalo vybudovat velký komplex. To nebude levné.

Dřív nebo později budeme muset něco takového udělat, protože bude končit nájem v Jungmannově ulici. I pro Pražany je lepší, když budou mít všechny služby na jednom místě. A úředníci by nemuseli cestovat mezi budovami, uspořili by čas i benzin. Jsem zastánce toho, abychom byli ve vlastním, ale nebráním se tomu, abychom platili nájem. Kdybychom měli magistrát v jedné budově, tak by se úspory v energetické krizi hlídaly mnohem lépe.

Patrik Nacher ■ Narodil se v roce 1974. ■ Známým se stal především jako bojovník proti různým bankovním poplatkům. ■ Od roku 2014 je zastupitelem hlavního města Prahy, od října 2017 poslancem. ■ V dubnu 2018 se stal lídrem kandidátky hnutí ANO 2011 pro volby do pražského magistrátu, a tudíž i kandidátem na primátora. Následně ho přesunuli na druhé místo kandidátky.

Lidovky.cz: To je coby, kdyby. Ale co jde dělat teď, aby Praha ušetřila?

Za prvé si poslechnout rady od odborníků, já nejsem brouk Pytlík, abych všechno věděl. Je to taky o tom, jak má Pražská plynárenská nakupovat energie. A to je už ryze odborná věc, jestli má mít dlouhodobý kontrakt, jak má fungovat. Jde o to, aby primátor a vedení města dali prostor odborníkům a nebylo to zahlcené ideologií. Praha by měla šetřit jednak na viditelných věcech, což by byl signál společnosti, že i hlavní město snižuje komfort, ale nikoli na úkor bezpečnosti. Pak máte méně viditelné úspory, třeba od koho a kolik Praha kupuje energie. To je na odborném panelu. Současná krize ukázala, že odborníci jsou upozadění a vyhrávala tady nějaká ideologie. Dnes jsme největší vývozci elektřiny na hlavu na počet obyvatel. A zároveň na paritu kupní síly na průměrný plat ji kupujeme nejdráž. To prostě není možné, je to chyba. To se týká celého Česka, nejen Prahy, ale primátor by měl k této diskuzi přispět.

Lidovky.cz: Jaké investice Praha plánuje?

Vedle vnitřního okruhu je to metro D, pokračování tramvajových tratí, stavba parkovacích domů. Pak jsou to třeba soláry na střechy nebo podpora elektromobility. Sám elektromobil mám. Pro Prahu je velká pomoc, když nečadím tady, ale 50 kilometrů odsud, kde nabíjím.

Lidovky.cz: Jak byste řešil nedostupné bydlení, aby si ho v Praze mohly dovolit všechny sociální skupiny? Na Praze 1 se zkoušelo privatizovat 400 bytů a nedopadlo to. Je privatizace cesta?

Je potřeba říct, že vlastnické bydlení není pro každého. To říkám z pozice někoho, kdo šíří finanční gramotnost. Praha určitě může přispět tím, že bude sama stavět. Primárně ale Prahu jako developera nevidím. Měla by spíš podporovat projekty družstevního bydlení. To je věc, která se současné koalici podařila, i když s pomocí opozice. Dá se na to navázat. Nová politická garnitura by neměla zpřetrhat všechno, co udělala předchozí koalice. Věci nejsou černobílé.

Klíč je podle mě v dlouhodobé spolupráci s developery na základě plánovacích smluv a dohody s nimi o přeprodeji určitého procenta bytového fondu, zejména malometrážních bytů městu za nákladové ceny. Třeba tři procenta až pět procent bytů, které developer postaví.

Lidovky.cz: Koho byste rád viděl jako koaličního partnera?

Nebudu říkat nikoho konkrétního, nevíme, co nás čeká na podzim. Vývoj energetiky a krize na Ukrajině můžou ovlivnit volby tak znatelně, že některé subjekty nemusí překročit hranici pěti procent a zase jiné můžou překvapit.

