KAUZA LN: Operace Stoka. Ve skrýši pod umyvadlem našla policie statisíce korun, důkazy byly v mercedesu

Brno Co se tak v koupelně v poličce pod umyvadlem dá obvykle najít? Třeba fén, kosmetika, ručníky nebo hřeben. Co by tam jeden naopak nehledal, jsou peníze. A možná právě na to sázel bývalý vedoucí investic v Brně-střed a místostarosta brněnských Ivanovic Petr Liškutin.

Podle policie si do tajné skrýše pod umyvadlem schoval 350 tisíc korun. Jeho činnost na zmíněných úřadech však dlouhodobě monitorovala policie. A při razii v březnu ukryté statisíce objevila. Liškutin (do té doby za ANO) poté strávil tři měsíce ve vazbě a dnes je jedním z devíti stíhaných v rozsáhlé kauze údajně cinknutých zakázek v moravské metropoli.

Jak ukazuje text obvinění, se kterým se LN seznámily, detektivové měli v průběhu vyšetřování vůbec dobrou ruku. V mercedesu patřícím obviněnému podnikateli Samanu El-Talabanimu nalezli mobil plný pro ně užitečných dat. Díky nim dokázali rozklíčovat chování a systém organizované skupiny podezřelých politiků, úředníků a podnikatelů. Zabavený telefon poslal Talabaniho „do kolen“. Policii následně vydal další cenné dokumenty a informace. Z nových zjištění LN vyplývá, že část z těch, kteří čelí obvinění z údajně zmanipulovaných stavebních zakázek v Brně, si během své činnosti počínala neopatrně. Ukázalo se, že policejní manévr nečekali, což mimo jiné svědčí o – v rámci policie – dobře utajeném vyšetřování.

KAUZA LN: Operace Stoka. Detektivové rozkrývají spleť zakázek, o které se měly dělit vyvolené firmy Pomyslnou kořist detektivové našli na nečekaném místě v domácnosti obviněného Petra Liškutina (dříve ANO), který až do vypuknutí kauzy vedl investiční odbor radnice Brno-střed a místostarostoval v Brně-Ivanovicích. V jeho koupelně policisté odhalili skrýš. „U obviněného byla nalezena částka ve výši minimálně 350 tisíc korun, když tuto měl ukrytou v tajné schránce pod umyvadlem,“ píše se v textu obvinění, se kterým se LN seznámily. U jednoho z obviněných, podnikatele Pavla Ovčarčina, policisté při domovní prohlídce zajistili písemné materiály „vyšperkované“ detailními informacemi o úplatcích. „U Pavla Ovčarčina byly nalezeny ručně psané poznámky k předmětným zakázkám s uvedením provizí,“ popsali detektivové svůj nález. Mají za to, že sesbírané důkazy souvisejí s prověřovanou trestnou činností, která se má týkat údajně cinknutých zakázek v druhém největším městě Česka. Telefon v mercedesu LN v minulém týdnu informovaly, že se seznámily s kompletním zněním 45stránkového obvinění. Středobodem trestního stíhání je rozbor 22 stavebních zakázek, u kterých mají policisté podezření, že byly za úplatek připravené pro předem domluvené firmy. Takto preferovaných společností, se sídlem převážně v Brně, policisté napočítali úctyhodné množství – 18. Operace Stoka: policie získala šifrované vzkazy, kontem obviněného Švachuly proteklo 20 milionů Další způsobem, jak prohlédnout mlhu nad brněnskými zakázkami, se stal tajemný brněnský podnikatel iráckého původu Saman El-Talabani. Ten je v případu mezi obviněnými a dle materiálů LN v průběhu vyšetřování s policií kooperoval – ví proč, usiluje totiž o status spolupracujícího obviněného, aby teoreticky mohl pomýšlet na nižší trest. Talabanimu ani nic jiného nezbývalo; věděl, že se dostal do úzkých. V květnu 2017 mu policie při razii v jiném případu zabavila v jeho mercedesu telefon, z něhož se expertům z Kriminalistického ústavu Praha podařilo vydolovat pro policii důležité informace týkající se brněnských veřejných tendrů. Šlo o takzvané snímky datové komunikace, které popisují výměnu informací mezi Švachulou a Talabanim, který pro tehdejšího místostarostu Brna-střed pracoval coby prostředník. Dané snímky dle policie ukazují, jak Švachula Talabanimu sděluje a předává neveřejné informace o vypisovaných veřejných zakázkách – to vše ještě před oficiálním vypsáním inkriminovaných tendrů. Současně měl Švachula dle policie svému komplicovi předat seznam preferovaných firem a informace o ceně zakázky. „Tato cena je velmi důležitá pro to, aby potenciální výherce věděl, pod jakou cenu má připravit svoji cenovou nabídku, aby byla jistota, že veřejnou zakázku skutečně vyhraje,“ stojí v policejním obvinění. Zabavený telefon policii hodně pomohl. V únoru 2018 (tedy zhruba rok před vypuknutím razie kauzy Stoka) se Talabani před detektivy rozvyprávěl o zakázce na výměnu oken, opravu fasád a na rekonstrukci balkonů domu v brněnské Údolní ulici. Kolečko na seznamu Útočil na elitní policisty a spustil operaci Stoka. Detektivové rozmluvili tajemného brněnského podnikatele Talabani detektivům vydal papíry s připnutým seznamem devíti preferovaných firem, které mu dle policie nadiktoval obviněný Švachula. „Společnost IMOS Brno je (v seznamu) zvýrazněna a před ní je namalované kolečko. Dále je vedle této společnosti napsaná částka 5,045 milionu korun, což je vysoutěžená částka veřejné zakázky. Pod tím je číslovka 500, což odpovídá 10 procentům z této zakázky,“ popsali policisté Talabaniho svědectví. Deset procent z hodnoty zakázky má být dle policie cifra, kterou si mezi sebou rozdělil Švachula se svými komplici. Jindy zase Talabani policistům předal dokumenty související se zateplením a opravou fasád v Hrnčířské ulici v Brně. Opět předložil seznam Švachulou vytipovaných firem, které se měly tendru zúčastnit. Dle policie bylo domluveno, že daný kontrakt za 5,4 milionu korun získá stavební firma KROS – stav. Policisté si ke svědectví Talabaniho poznamenali: „Dále se vyjádřil k ručně psanému textu ‚Hotovo 500 – 9.100E‘, kdy uvedl, že 9.100E představuje částku v eurech, která činí pět procent z ceny veřejné zakázky. Hotovo znamená, že úplatek byl zaplacený.“ Operace Stoka. Zatýkání v Brně bylo první fází případu, policie chystá další zásah Eduard Hrouzek, obchodní ředitel zmiňované stavební firmy IMOS Brno, popírá jakékoli provinění. Nikdo z jeho firmy dosud nebyl v souvislosti se zakázkou v Údolní ulici obviněný. „Naše společnost nebyla v zadávacím řízení jakkoli zvýhodněna či preferována. O podezření, které zmiňujete, nám není nic známo. Zástupci naší společnosti podávali vysvětlení pouze v rámci plošného vyšetřování kauzy ovlivňování zakázek Statutárního města Brna. Máme za to, že k takovému vysvětlení byli vyzváni všichni účastníci těchto výběrových řízení,“ napsal LN Hrouzek. Větší potíže potkaly druhou výše zmiňovanou společnost KROS – stav, jejíž šéf Lubomír Smolka skončil mezi obviněnými. Zástupci firmy na dotazy LN neodpověděli.