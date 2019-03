Útočil na elitní policisty a spustil operaci Stoka. Detektivové rozmluvili tajemného brněnského podnikatele

PRAHA Když se detektivům při vyšetřování podaří někoho z podezřelých rozmluvit, často jde o rozhodující moment celého případu. Na vydatný informační zdroj narazili kriminalisté při odhalování korupce ve veřejných zakázkách v městské části Brno-střed. Policie kvůli nim stíhá devět lidí, z nichž pět již dlí ve vazbě. Pomohl jim tam i tajemný brněnský podnikatel s nevšedním jménem – Saman El-Talabani.

Ten vystupuje v případu údajně cinknutých zakázek jako spolupracující obviněný a podle informací LN blízkých vyšetřování se „činí“. Rozsáhlá policejní operace a zatýkání proběhly ve čtvrtek 7. a v pátek 8. března, Talabani v rozhovorech s vyšetřovateli pokračoval i poté. Minulé pondělí za účasti advokátů ostatních obviněných podstoupil výslech. Jeho právní zástupce Robert Scigiel nechtěl průběh vyšetřování svého klienta komentovat.



LN nicméně v uplynulých letech nashromáždily desítky dokumentů, které umožňují poodhalit osobu Samana El-Talabaniho. Zálibou barvité postavy brněnského podnikatelského prostředí bylo obchodování s informacemi.

Před třemi lety se Talabani zapojil do očerňující akce mířící na dva významné policejní plukovníky: tehdejšího šéfa protimafiánského útvaru Roberta Šlachtu a dnešního náměstka ředitele Národní centrály proti organizovanému zločinu Richarda Ohnoutku. V tomto případě se však Talabani přepočítal. Upoutal totiž na sebe pozornost detektivů, kteří ho začali sledovat. Zažehl tím policejní akci s krycím názvem Stoka, která se nyní zaměřuje na odhalení korupce ve veřejných zakázkách na úřadu Brno-střed a kolem mýtného tendru.

VIDEO: Na radnici Brna-střed zasahuje policie Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Donašeč a informátor

Blížil se konec roku 2015 a detektivové z protimafiánského útvaru vedeného Šlachtou narazili na výživný případ. Zjistili, že v brněnském podsvětí se mezi (ex)policisty a podnikateli obchoduje s utajenými informacemi. Jenomže zároveň podsvětí vytušilo, že se o ně začali Šlachtovi lidé zajímat. Rozhodli se, že uplatní fungující trik – znevěrohodní vyšetřovatele. A rovnou toho nejvyššího.

Za objekt si skupina kolem jednoho z podnikatelů, kteří „hospodařili“ s brněnskými policejními spisy, vybrala právě šéfa protimafiánského útvaru. Informace, že Šlachta není člověk, kterému by se dalo věřit, putovala rovnou na nejpovolanější místo: ke Generální inspekci bezpečnostních sborů (GIBS). Ta má na starosti prověřovat podezření z nezákonného jednání uvnitř policie. Od lidí kolem Talabaniho to byl chytrý tah – už dávno se vědělo, že mezi Šlachtou a GIBS panuje napětí.

Brněnská skupina se vydala za generální inspekcí s nařčením Šlachtova někdejšího informačního spojence a brněnského podnikatele Albina Arifoviče. Za inspektory se s hanlivým nákladem vypravil přímo Talabani, který také figuroval v množině lidí, na něž se Šlachtův útvar v tu samou dobu policejně zaměřoval.

Jedna ze schůzek Talabaniho s inspektory GIBS se odehrála 24. listopadu 2015 v brněnském obchodním centru Olympia. Podnikatel před inspektory vyložil podezření, že se stal obětí vydírání a zastrašování ze strany Arifoviče. Talabani věděl, že jeho jméno bude trefa do černého a pracovníky GIBS zaujme – Arifovič byl před lety Šlachtovým blízkým kontaktem do brněnského podnikatelského polosvěta. Pokud by se nějaké podezření vůči Arifovičovi prokázalo, zpochybnilo by to automaticky Šlachtu i způsob, jakým si vybírá neoficiální spolupracovníky.



Očerňující útok na Šlachtu se tehdy hodil části politické scény, jež byla nervózní z citlivých kauz, které jeho útvar vyšetřoval.

Talabani si před inspektorem Romanem Blahou postěžoval i na to, že mu údajně Šlachta a tehdejší šéf brněnské expozitury protimafiánského útvaru Richard Ohnoutka neoprávněně lustrují na Slovensku rodinu. Talabani nadhodil, zda by v případě potřeby GIBS mohla zajistit ochranu jeho rodiny.

Na konci schůzky ještě zdůraznil, že je potřeba udělat něco s „Ušákem“ neboli Šlachtou, kterému se tak v podsvětí přezdívalo. Pochlubil se, že o svých podezřeních hovořil i s novináři.

Bývalý brněnský poslanec ANO Bohuslav Chalupa byl v minulém volebním období členem stálé sněmovní komise pro kontrolu GIBS, a jak uvedl v sobotním rozhovoru pro LN, Talabaniho anabáze s generální inspekcí se mu již v dané době nelíbila.

„Upozorňoval jsem kolegy poslance na inspektory Romana Blahu či Martinu Jandíkovou, kteří podle mých informací měli docela vřelý vztah s panem Talabanim. V rámci GIBS by takové vazby neměly existovat. Pan Talabani vytvářel kauzu proti vysoce postaveným policistům Šlachtovi a Ohnoutkovi, za což byl před několika dny odsouzen k podmínce. Byl organizátorem této akce a zároveň se snažil vystupovat i jako informátor inspekce,“ uvedl exposlanec, který v rozhovoru kritizoval Talabaniho napojení na brněnské politiky hnutí ANO.

LN se pokoušely Blahu a Jandíkovou kontaktovat. Na dotaz, jak v kontextu dění kolem Talabaniho hodnotí důvěryhodnost podnikatelových tehdejších výpovědí, Blaha odpovědět nechtěl. „Opravdu nejsem oprávněn se k tomuto vyjadřovat,“ napsal pouze. Jandíková na zprávy ani telefonát do uzávěrky vydání nereagovala.

Ale zpět k Talabaniho tažení proti vysoce postaveným policistům. Šlachta na podnikatele v roce 2016 podal trestní oznámení. A nejen to. Jeho útvar se od té doby o Talabaniho začal zajímat, výsledkem čehož je aktuální kauza kolem brněnských zakázek a mýta.

Dohru měla před dvěma týdny i samotná Talabaniho akce na GIBS: podnikatel kvůli očerňování policistů skončil u soudu, který mu za křivé svědectví a vyhrožování podle zjištění deníku Právo vyměřil dvouletou podmínku. Náměstkovi šéfa NCOZ Ohnoutkovi se Talabani za své výpady omluvil a předal mu deset tisíc korun jako náhradu za nemajetkovou újmu.

Již před dvěma lety na jaře Talabani poznal, jaké to je, trávit dlouhé dny ve vazební cele. Stal se jedním z 18 obviněných v kauze vynášení informací z policejních spisů za úplatu. Mimochodem, případ to byl politicky citlivý – policie tehdy obvinila i finančníka ze skupiny DRFG Davida Rusňáka, který sponzoroval hnutí ANO a jeho tchyní je ministryně financí Alena Schillerová. V prosinci 2017 ale vyšetřovatelé jeho obvinění podmíněně zastavili.

Talabaniho role v tomto případu byla důležitá. Vyšetřovatelé zmapovali, že od roku 2013 sdledoval, zda kolem něj či jeho známých neslídí policie. Podle detektivů se mu o tento bezpečnostní štít starali policisté, kteří kvůli tomu skončili ve vazbě.

Nejdále Talabaniho prsty do utajených policejních informací dosáhly v květnu 2015. Podařilo se mu zjistit, že policie měla políčeno na jeho obchodní spolupracovníky – Mohameda Jazu Hamu Aliho Basmana, Husseina Attiu Rahima a Salema Aliho Ahmada. Arabský podnikatelský svět má v Brně vcelku silné zázemí. A Talabani v něm do té doby držel významnou pozici. Proto mu leželo na srdci, když se kolem jeho obchodních známých začala motat policie.

Talabaniho „špeh“ v policii vypátral spis, v němž se shromažďovaly poznatky o Basmanovi, Rahimovi a Ahmadovi. Podle vyšetřovatelů se Talabaniho spojka dopustila i věci, která se mezi policisty považuje za „hrdelní zločin“ – vyzradil identitu utajovaného informátora, jenž se na vyšetřování podezřelých podnikatelů podílel. Policie má za to, že Talabani za vynášení informací policistům platil.

„Náborářem“ ANO

Detektivové při rozkrývání této informační chobotnice narazili na poznatky, které na konci minulého týdne vedly ke spuštění rozsáhlé policejní operace kolem zakázek městské části Brno-střed. Loni v září magazín Reportér přinesl informaci, že kriminalisté na základě sledování a odposlechů narazili na Talabaniho kontakty na vlivné politiky brněnské organizace ANO. Konkrétně šlo o předsedu tamní buňky hnutí Pavla Dvořáka, který v pondělí po vypuknutí kauzy na funkci rezignoval, a radního Brna-střed Jiřího Švachulu, kterého policie stíhá ve vazbě.

„Talabani si s Dvořákem tyká. Talabani hovoří o třech členech... evidentně zajistil členy pro místní organizaci Brno-sever. Talabani zřejmě dodává členy do hnutí ANO, aby mohl ovlivňovat rozhodování,“ citoval Reportér poznatky policistů, kteří vyhodnocovali Talabaniho sledování.

Důležitá schůzka mezi Švachulou a Talabanim se odehrála v říjnu 2016, kde se „ladily noty“ ohledně veřejných zakázek. Policisté podle Reportéra jejich setkání zachytili takto: „Na této schůzce odkryli El-Talabani a Švachula vazby osob, korupci politiků při zadávání veřejných zakázek a praní finančních prostředků.“

Od této schůzky uplynulo dva a půl roku. Policie již nemusí Talabaniho složitě odposlouchávat, protože obviněný podnikatel s vyšetřovateli začal spolupracovat. Čas ukáže, nakolik jeho informace policii pomohou při odhalování brněnského „klondajku“. Talabaniho životní příběh však naznačuje, že pro detektivy by to mohla být „úrodná“ sezona.