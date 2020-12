Kauza Sovák spustila lavinu. Kvůli údajné korupci čekají Vrchní soud v Praze změny

Praha Když se v sobotu rozezvučel zvonek u Zdeňka Sováka, nestálo ve dveřích pro ten čas tradiční trio ve složení Mikuláš, čert a anděl. Místo toho mu detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu „nadělili“ obvinění spojené s ohýbáním soudních rozhodnutí za úplatu. Sovák, trestní soudce Vrchního soudu v Praze, nyní dlí ve vazbě.

„Pekelné“ starosti však Sovák způsobil i svým nadřízeným. Policie totiž pracuje s podezřením, že se Sovák snažil ovlivnit hned několik soudních řízení. Některá se mají týkat například obžalované společnosti Metrostav, největší stavební firmy v Česku. Dalším případem má údajně být kauza vydírání arménské mafie, kde Sovákův senát letos zrušil odsuzující verdikt.



Jak uvedla mluvčí Vrchního soudu v Praze, možným změnám se vedení soudu intenzivně věnuje. Do kontroly spisů se však pouštět nechce. „Spisy soudce JUDr. Zdeňka Sováka se nyní zabývají orgány činné v trestním řízení, kterým Vrchní soud v Praze poskytuje veškerou součinnost. Za této situace tak předseda soudu nebude nařizovat prověrku těchto spisů. Předseda soudu Luboš Dörfl však zvažuje přijetí některých opatření systémové povahy,“ napsala serveru Lidovky.cz mluvčí soudu Kateřina Kolářová. Jednou z možností jsou změny v rozvrhu práce, jenž určuje, co který soudce soudí.

Jak odhalit slabiny?

Pro Vrchní soud v Praze, kde se rozhoduje řada nejzávažnějších trestních kauz z celého obvodu Čech, jde přitom v krátké době o druhou zásadní zkoušku důvěry. V roce 2018 detektivové zasahovali na soudu v případě údajného korupčního jednání soudce Ivana Elischera.

Šéf soudu Dörfl už o víkendu po policejní razii avizoval, že chce o situaci mluvit. „Ptám se, jak je možné, že v relativně úzkém kolektivu se objeví dvě vážná podezření z trestné činnosti. Stále o tom přemýšlím. O možných řešeních budu hovořit se soudci. Budeme to analyzovat,“ řekl serveru Lidovky.cz Dörfl.

Prezident Soudcovské unie Libor Vávra upozornil, že v podobných případech je na prvním místě těsná spolupráce s policií a státním zastupitelstvím. Ale nejen to.

„O případu mám zprávy pouze z médií. Zdá se však, že jde o selhání jedince. Nyní je potřeba zjistit, zda tomu údajnému selhání pomohla nějaká systémová nastavení uvnitř pracoviště. Třeba na našem soudu to máme nastavené tak, že nikdo ze soudců dopředu neví, jaký případ u zvlášť závažných trestných činů dostane. Podle složitého algoritmu, který jsme několik let vyvíjeli, to neumí odhadnout ani soudní úředníci,“ řekl serveru Lidovky.cz Vávra, jenž sedm let předsedal Městskému soudu v Praze a nyní působí jako trestní soudce.



Naznačil také, co by mohlo následovat, pokud by se potvrdily informace o zaplaceném rozhodování v konkrétní kauze. „Jednou z možností je obnova řízení, protože by nastala dosud neznámá skutečnost,“ uvedl Vávra. Podle něj by v případě prokázání Sovákovy viny hrozil obrovský problém pro důvěryhodnost soudu.

Prezident Soudcovské unie zároveň vnímá jeden pozitivní moment čerstvé kauzy. „Jsem rád, že se policie nezastaví před kanceláří soudce, který je z něčeho podezřelý. Když víme, že to policie dokáže prokázat, znamená to, že nedojde k systémovým problémům, jakým čelí třeba slovenská justice,“ řekl.

Vazba pro soudce

Už od pondělí je soudce Sovák umístěn ve vazbě. Spolu s ním byli obviněni pražský advokát Jiří Teryngel, podnikatel Milan Bíba, jeho partnerka a Tagik Tonyan, arménský podnikatel spojovaný s ruskojazyčnou mafií.

„Obviněný soudce Vrchního soudu v Praze byl vzat do vazby, stejně jako druhá osoba, se kterou byl v kontaktu,“ uvedla v pondělí mluvčí Obvodního soudu pro Prahu 1 Pavla Hájková. Podle ní by obvinění mohli působit na dosud nevyslechnuté svědky či případně mařit prověřování případu. Jednoho ze stíhaných pak poslal soud do vazby, protože by mohl uprchnout.

Na svobodě stíhaný Teryngel k případu uvedl pro HN toto: „Bylo mi sděleno obvinění pro nepřímé úplatkářství se sazbou do dvou let vězení. Ale v době, kdy jsem měl předat úplatek, na vrchním soudu neleželo žádné moje odvolání, za které bych mohl lobbovat.“ Skupina je obviněna z podplácení, zneužití pravomoci úřední osoby a legalizace výnosů z trestné činnosti. V případě odsouzení jim hrozí až dvanáct let vězení.