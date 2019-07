Kauza Vidkun ‚svléká’ Olomouc. Policie zmapovala schůzky exhejtmana s kriminalistou

Praha Obžaloba v případu, po kterém v politice skončil obviněný hejtman ČSSD Jiří Rozbořil, míří na vlivné postavy hanácké metropole.

Už brzy bude soud rozplétat jednu z nejvýbušnějších kriminálních zápletek, která se týká vynášení tajných informací z policejních spisů. Protagonisté kauzy Vidkun patřili k mocenskému vrcholu v Olomouckém kraji. Na konci června na ně podalo Vrchní státní zastupitelství v Olomouci návrh na obžalobu. Jde o čtveřici osob – bývalého hejtmana Jiřího Rozbořila (ČSSD), exnáměstka krajské kriminálky Karla Kadlece a jeho podřízeného Radka Petrůje a také na tamního vlivného podnikatele Ivana Kyselého. LN měly možnost dokument prostudovat.

Děravé jak řešeto

Na 121 stranách v něm vyšetřovatelé popisují pokřivený systém na krajském policejním ředitelství v Olomouci. „Úkony trestního řízení byly prováděny účelově na základě objednávky osob stojících mimo trestní řízení ve prospěch či v neprospěch osob, jichž se trestní řízení týkala,“ konstatovali žalobci.

Jiří Rozbořil ve volebním štábu v roce 2010.

Detektivové zmapovali celkem devět konkrétních případů, kdy podle nich nejvýše postavení policisté kraje vyzradili informace z interních policejních spisů nepovolaným osobám. V centru případu se ocitl podnikatel Kyselý, který je známým a obchodním partnerem exministra vnitra za ODS Ivana Langera. Kyselý získával citlivé informace během osobních schůzek s kriminalisty, které však monitorovala policie.

V nejtěsnějším kontaktu byl podle žalobců s Kadlecem, náměstkem krajského policejního ředitelství v Olomouci, který měl na starosti krajskou kriminálku.

„Prostřednictvím Karla Kadlece a plukovníka Radka Petrůje záměrně ohrožoval a mařil dosažení základního cíle trestního řízení, kterým je řádné a nestranné odhalování a objasňování trestné činnosti,“ konstatují vyšetřovatelé.

Devatero případů, v nichž mělo dojít k úniku informací a „ohýbání“ prováděných šetření, se týkalo zejména místních komunálních politiků. Šlo například o prověřování Jaroslava Králíka (ČSSD), bývalé náměstkyně olomouckého primátora Hany Kaštilové Tesařové (ČSSD) či olomouckého náměstka za ODS Martina Majora.

Všude tam měly od července 2014 do října 2015 z policie přes Kadlece prosakovat informace mimo policii. A to zejména směrem k podnikateli Kyselému. Podle žalobců tak činil Kadlec, protože se chtěl revanšovat za to, že nebyl odvolán ze své funkce. Věřil, že mocní v kraji mu k tomu pomohli.

Dostihly ho dostihy?

Policejní odposlechy zachytily i schůzky Kadlece s hejtmanem Rozbořilem v olomoucké restauraci Potrefená husa v srpnu 2015. Hejtman si zde vyslechl, jak probíhá skryté prověřování okolností výstavby jezdeckého areálu Lazce, který byl vybudován s pomocí evropské dotace.

Detektivové popisují pasáž inkriminovaného rozhovoru s Kadlecem následovně: Poté, co hejtmanovi Kadlec přislíbil, že tato trestní věc bude odložena, navrhl, že zařídí, aby za to Kadlecovi byla poskytnuta ekonomická výhoda v podobě blíže neurčeného peněžního obohacení, které mělo pocházet od osoby, jíž se trestní řízení přímo týkalo.

Ivan Kyselý.

Podle protagonistů ale o nic nelegálního nešlo. Při policejních výsleších Kyselý uvedl, že se od vysoce postaveného policisty nesnažil vylákat informace. Připustil však, že se spolu bavili o některých kauzách. Byly to však mediální kauzy a informace o nich měl z médií. Z kontaktů s detektivy neměl žádný prospěch a není prý pravda, že by tyto informace nějakým způsobem dále šířil.

Kadlec při výslechu před vyšetřovateli nejdříve popisoval, jak policisté pracují se svými informátory. Poskytování informací podle něj šlo v obráceném gardu – od podnikatele k důstojníkovi. „Podle názoru obviněného ze zadokumentovaných rozhovorů je naprosto zřejmá motivace Kyselého ke spolupráci s policií. Z jeho přístupu je jasné, že je to právě Kyselý, který mu předával informace,“ uvádí obžaloba. Kadlec označil Vidkun za účelově vykonstruovanou kauzu.

Schůzky s Kadlecem potvrdil také exhejtman Rozbořil, který nevyloučil, že se spolu mohli bavit i o možnosti setrvání policisty v jeho funkci. Podle Rozbořila se mu cítil Kadlec zavázaný a občas se ho zeptal, jak mu to může vrátit. Možný prospěch za odložení dotační kauzy Lazce, který údajně nabídl Kadlecovi, prý exhejtman uvedl v obecné rovině. Rozhovory připodobnil k debatě v hospodě, kde se dělají ramena.

Kyselý čelí obžalobě z organizátorství na zvlášť závažném zločinu zneužití pravomoci úřední osoby. Kadlec a Petrůj byli obžalovaní ze zneužití pravomoci úřední osoby. Rozbořil měl uplácet.