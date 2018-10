Kdo je nová primátorka Brna Vaňková? Kariérní zastupitelka, advokátka a milovnice divadla

BRNO/PRAHA Po ústavní soudkyni Dagmar Lastovecké (ODS), která Brno vedla v letech 1994 až 1998, bude mít jihomoravská metropole teprve druhou primátorku. A opět se jí stane občanská demokratka z řad advokacie. Jednačtyřicetiletá Markéta Vaňková, jednička brněnské kandidátky ODS, v úterý totiž překvapivě dojednala sestavení koalice se zástupci KDU-ČSL, Piráty a ČSSD.

Přitom ještě v pondělí vypadala situace odlišně. „Ctíme vítěze voleb. Nejsme subjekt, který by se jej snažil obejít a jednal za zády,“ opakovala Vaňková několikrát po sečtení hlasů. Již bylo dohodnuto, že v Brně bude vládnout vítězné ANO s ODS, KDU-ČSL a ČSSD. „Nicméně politika je o hledání cest a ukázalo se, že existuje cesta další, která je prostě lepší,“ vysvětlila náhlý zvrat Vaňková na úterní tiskové konferenci. To ona by měla ve funkci nahradit současného primátora Petra Vokřála (ANO).



Dosud nepříliš známá politička vyrůstala v brněnských Kohoutovicích. Je dcerou soudce Nejvyššího správního soudu a profesora správního práva Petra Průchy. Právě v jeho stopách od mládí kráčela.

Markéta Vaňková vystudovala v roce 2000 právo na brněnské Masarykově Univerzitě, o dva roky později získala doktorský titul. Než složila advokátní zkoušky v roce 2003, pracovala jako koncipientka. Momentálně má svou vlastní advokátní kancelář. Zaměřuje se na občanské, obchodní a správní právo.

Mezi lety 2007 až 2011 například zastupovala britskou offshorovou firmu Brandson Enterprises se sídlem v Karibiku, jež vymáhala pohledávky ostravského dopravního podniku za neuhrazené pokuty. Vaňková ovšem popřela jakoukoliv možnou spojitost s pochybným jednáním.

„Nespatřuji nic špatného na tom, že jako advokátka vymáhám dlužnou částku na osobách, které porušují své povinnosti,“ komentovala nedávno pro server iDnes.cz.



Stadion pro Kometu i Zbrojovku

Vdaná matka devítiletých dvojčat dle svých slov přesto tráví nejvíce času s rodinou. „Kromě ní se věnuji sportu a cestování a ráda navštěvuji divadlo,“ přibližuje se na osobních webových stránkách.

O veřejné dění se Vaňková zajímala prý již během studií. Politicky angažovat se začala ale až po jejich dokončení v roce 2002. Tehdy, v pouhých 25 letech, vstoupila do ODS a coby její kandidátka se probojovala do zastupitelstva městské části Brno-střed. Svůj mandát následně třikrát obhájila. Mezi lety 2006 až 2010 dokonce zastávala dokonce post radní.

Ve stejném čtyřletém období působila i jako zastupitelka města Brna. V roce 2014 se jí ale pozici nepodařilo udržet a neuspěla ani v komunálních volbách o čtyři roky později. Na magistrát se tak vrátila až letos. Jí vedená ODS skončila s 18,6 procenty druhá za vítězným hnutí ANO (23 procenta). Sama Vaňková pak obdržela 23 652 preferenčních hlasů. Od roku 2016 je mimo jiné také zastupitelkou Jihomoravského kraje.

Budoucí primátorka Brna Markéta Vaňková (druhá zleva) při zahájení stranické kampaně.

Z Brna by ráda udělala moderní vzdělanou metropoli s plynulou dopravou, dostupným parkování i bydlením. Již před volbami proto občanům například slíbila, že zruší roční poplatek 600 korun za rezidentní parkování či jim zajistí levnější byty. „Je potřeba mít nový územní plán, který bude obsahovat několik lokalit pro jejich stavbu. Čím víc jich bude, tím víc bude možné cenu snížit,“ tvrdila v rozhovoru pro Blesk.



Město podle jejích slov potřebuje také zrychlit územní a stavební řízení. V hojně diskutované otázce umístění brněnského nádraží se přiklání k variantě stěhování jednoho z nejstarších železničních uzlů v republice ze stávající pozice v centru metropole k řece Svratce. Vaňková zároveň podporuje myšlenku vybudování nové hokejové arény na brněnském Výstavišti pro místní Kometu a rekonstrukce areálu fotbalové Zbrojovky na Srbské v Králově Poli.